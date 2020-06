Esta patria cree en el poder de la oración y es capaz de derramar bendiciones desde la maletera de un carro (cuántas veces leímos un “todo lo que me desees, que Dios te lo multiplique”). Pero, a veces, la ingratitud nacional olvida. Y también maldice.

Perdonen el recuerdo, pero para entender este pasaje bíblico de ‘San Pedro’ hay que retroceder al 22 de junio del 2019 (y quizás un poco más). “Todo era amarillo”, me dice Julio Vizcarra, periodista que El Comercio envió para la cobertura de la Copa América, y que dos días antes de caer 5-0 contra Brasil le dedicó una columna premonitoria a Everton, un extremo menudito que la prensa local suplicaba ver en el ’11′ de Tite. Todos lo querían porque el anfitrión luego del empate 0-0 con Venezuela, en etapa de grupos, se jugaba la vida contra nosotros y porque decían que ese delantero del Gremio no tenía miedo para encarar.

Todos tuvieron razón: aquella tarde en el Arena Corinthians fue todo amarillo y Everton le arranchó dos reinados a Luis Advíncula: el de la velocidad y el swing. “El más difícil que he marcado ha sido el ‘chato’ Everton. Bailé salsa, reggaetón y huayno”, confesó el lateral hace poco. Ahora, si la caída de ‘Bolt’ en el ‘en sus marcas, listos, ya’ pasó desapercibida fue también por lo que pasó a los 19 minutos. Pedro Gallese –ya estábamos con el 1-0 en contra, gracias al cabezazo de Casemiro– intentó enviar la responsabilidad a campo contrario, pero Firmino bloqueó el pelotazo. Luego se acomodó y definió con la del ‘desprecio’… mirando a otro lado. El resto es conocido: Everton, Dani Alves y William celebraron. Tristísimo 5-0 de cierre. A partir de aquí vamos a relatar cómo se vivió en la interna ese sinsabor de la goleada, y cómo se repuso anímicamente el plantel. Lo cuenta Juan Carlos Oblitas en un testimonio que vamos a dividir en cuatro partes.

“Fue muy duro, dentro de todo nos ayudó el tiempo de recuperación (una semana). Y definitivamente lo más importante fue la parte mental donde Ricardo trabajó de manera individual y en grupo” (1)

Esa tarde se perdió la fe: el equipo dependía de otros resultados para clasificar a cuartos de final, Jefferson Farfán quedaba al margen por una lesión en la rodilla y el país le quitaba la apócope de ‘San’ a Pedro Gallese, olvidando los milagros del 2017 en la ‘Bombonera’, cuando le sacamos un 0-0 a Argentina en las Eliminatorias. Encima, con el paso de las horas se confirmó que nuestro destino era Salvador de Bahía y nos tocaba enfrentar a Uruguay, que en la delantera tenía a Luis Suárez y Edinson Cavani.

“Siempre hay dudas cuando se da un partido como el que se jugó contra Brasil. Los primeros días fueron muy difíciles pero poco a poco uno se daba cuenta cómo iban cambiando las caras de los jugadores”. (2)

Como para que se entienda que no siempre los apodos coinciden con la realidad, en la Videna si hay algo certero es que son pocas las pupilas que distinguen tan bien los rostros de cada jugador de la selección como las de Juan Carlos Oblitas. “Uno se daba cuenta cómo iban cambiando las caras”. Es probable que la primera que miró fue la de Carlos Zambrano, quien no estuvo frente al ‘Scratch’ por un golpe en el abductor y que dos días antes del encuentro con el equipo del ‘Maestro’ Óscar Washington Tabárez, dijo: “Enfrentar a delanteros como Cavani y Suárez a mí me da más motivación”. Después de cuatro días de silencio, el rugido de ‘León’ se escuchó en todo Salvador de Bahía.

Luis Suárez halagó a Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y a la Selección Peruana.(Vídeo: UCI Deportes)

Salvador de Bahía –la ciudad que en su barrio de Pelourinho alguna vez vio bailar a Michael Jackson, cuando grabó They don’t care about us–, y en la que una noche antes del 29, ocurrió una segunda premonición (aunque esta fue algo más alentadora). “Mañana ganamos y Pedro será figura. Luego nos toca Chile y sí llegamos a la final”, me confesó Nicolás Rey, jefe de prensa de la selección.

“Le pedí a Ricardo reunirme con los jugadores el día anterior al partido con Uruguay. Tenía algunas cosas que decir y me debían escuchar. Nunca hablo con ellos de cosas técnicas pero hay situaciones en las que ellos me deben escuchar y, sobre todo, comentarles vivencias que a ellos les podía servir. Solo ellos y yo sabemos lo que se dijo en ese momento”. (3)

Cada 29 como hoy se celebra el ‘Día de San Pedro’ y en la del año pasado quedó claro, en el Arena Fonte Nova, que los milagros son lecciones: sin importar todo lo que se dijo a lo largo de esos siete días, Mientras el equipo se juntaba para la foto oficial previo al cotejo, Paolo Guerrero se acercó a la banca y llamó a todos sus compañeros.

Esa noche, Perú no solo jugó con once. Esa noche, Pedro olvidó que algunos arrugaron la estampita que llevaban en la billetera con su imagen y empezó con su obra: en medio del diluvio, Giorgian De Arrascaeta, Edinson Cavani y Luis Suárez golpearon nuestras redes pero el VAR obligó a que el cotejo se extienda hasta los penales…

"Le dije que era grande y que nos iba a dar la clasificación", Paolo Guerrero luego confesaría lo que le dijo a Pedro Gallese previo a los penales (Foto: GEC)

“Conversando con Néstor (Bonillo; preparador físico), el día del partido le dije que ganábamos, que no se preocupe, que todo iba a salir bien y que después le ganábamos a Chile. Néstor después siempre me buscaba para pedirme resultados. Cábalas que le dicen…” (4)

Aquella noche del 29 no hubo cábalas. ‘San Pedro’, pese a que no tenía los mismos rezos de siempre y que le habíamos soltado la mano, se estiró a su lado derecho y con el abdomen bloqueó el disparo de Suárez. Luego nadie lo desamparó: Guerrero, Ruidíaz, Yotún, Advíncula y Flores marcaron. Clasificamos, la patria recuperó la fe y Gallese, con sus acciones, nos dejó en claro que nos había perdonado.

