Estamos quintos, pero nada está dicho. Además de Argentina, Brasil y Ecuador, todavía no se sabe cuáles serán las selecciones que completen el Top 5 de las Eliminatorias Qatar 2022. El cuarto coge un cupo directo al Mundial, el quinto se va al repechaje.

Uruguay y Perú ocupan, en ese orden, esos lugares con dos fechas restantes y se enfrentan en la jornada 17 en Montevideo. Un partido clave para ambas selecciones. El que lo gane, quedará muy cerca del cupo a la Copa del Mundo.

El equipo que dirige el técnico Diego Alonso es el favorito para ganar en tierras charrúas. No cabe ninguna duda. Pero la selección de Ricardo Gareca tiene los argumentos para sacar el triunfo o un empate, que no sería un mal resultado.

En esta nota, tres razones para confiar y creer que la selección peruana obtendrá puntos en Montevideo y brindará una nueva alegría al pueblo peruano que sueña, una vez más, con ver a la Blanquirroja en el Mundial.

El momento de la selección

Sin contar a Brasil, Argentina y Ecuador, la selección peruana es el país que mejor llega a las dos últimas fechas de las Eliminatorias. Es la única que solo ha perdido un partido en las cinco fechas recientes (contra Argentina como visitante). Después, todas las demás selecciones han perdido dos o más encuentros.

Perú derrotó a Bolivia, Venezuela y Colombia, y empató con Ecuador. Es decir, sumó 10 de los últimos 12 puntos en disputa, algo que solo ha conseguido Argentina. Los otros que están arriba, Brasil y Ecuador, suman dos triunfos y dos empates cada uno.

Perú dio el batacazo en Barranquilla ante Colombia y ganó 0-1 con gol de Edison Flores. | Foto: @seleccionperuana

Es cierto que la selección no demostró su mejor versión en esta fecha doble de enero-febrero, pero se mantiene como un equipo sólido difícil de derrotar, que no recibe muchos goles y que saca máximo provecho de sus oportunidades en el campo de juego.

También es verdad que Uruguay llega al partido de Perú con dos triunfos consecutivos (ante Paraguay y Venezuela, ya eliminados), pero no se puede olvidar que antes de eso fue goleado 3-0 por Bolivia en La Paz.

Perú, uno de los mejores visitantes

Uno de los principales méritos de Ricardo Gareca al mando de la selección peruana es que le enseñó al equipo cómo se juegan los partidos de visita. Antes de la llegada del ‘Tigre’, era casi imposible pensar que Perú lograría triunfos jugando fuera de casa. Al equipo le costaba demasiado.

Hoy, la Blanquirroja es la tercera mejor selección de las Eliminatorias jugando como visitante. Argentina y Brasil tienen cinco triunfos cada uno y están invictos, mientras que Perú registra tres victorias. Ecuador, Uruguay y Chile suman dos partidos ganados fuera de casa.

Los triunfos ante Ecuador en Quito, Venezuela en Caracas y Colombia en Barranquilla no son casualidad. Gareca sabe plantear los partidos como visitante, el equipo ha aprendido a defender bien y hacer daño con el contragolpe, y también a tener la pelota, moverla y hacer su fútbol.

Luis Advíncula anotó uno de los goles de Perú a Ecuador en Quito pora las Eliminatorias Qatar 2022 | Foto: AP

Lo más importante es que se ha acostumbrado a ser contundente. El equipo no necesita generar muchas situaciones de gol para sacar ventaja. Así lo han demostrado Cueva, Lapadula y ahora último Edison Flores.

Sin bajas importantes

Es verdad cuando dicen que Gareca amplió el universo de la selección. Ahora sabemos que tenemos dos jugadores por puesto, que tenemos con qué reemplazar a los titulares y que los que entran rinden bien y muchas veces hasta mejor.

Pero también tenemos que aceptar que hay dos o tres futbolistas que necesitamos sí o sí en el partido contra Uruguay. No porque no tengan reemplazantes, sino porque están realmente en otro nivel. Hablamos de Cristian Cueva y Gianluca Lapadula. Precisamente los dos no pudieron estar contra Ecuador y al equipo le costó hacer daño arriba.

Cueva y Lapadula no estuvieron ante Ecuador la fecha pasada. El primer por acumulación de tarjetas amarillas y el segundo por un problema médico. Se espera que estén al 100% para los partidos de marzo. (Foto: EFE)

Cueva es el mejor jugador de la selección y también el más decisivo. Él ha convertido los goles y ha realizado las jugadas que han llevado a Perú a estar hoy en el quinto lugar de la tabla. Su presencia es clave porque es el futbolista que conduce los ataques peruanos. Lo hace con su gambeta, su conducción, sus asociaciones, sus pases en profundidad y sus apariciones en el área con gol.

Mientras que Lapadula es un guerrero incansable que busca el espacio vacío en todo momento y que cuando tiene la pelota, es capaz de hacer cosas productivas. Como ante Ecuador en Quito, donde brindó los dos pases gol a Cueva y Advíncula.

