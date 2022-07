El fútbol peruano vivió la semana más trascendental de los últimos ocho años. Ricardo Gareca salió al frente para explicar la razón por la que no renovó como técnico de la selección peruana por un proceso más, mientras que el director deportivo Juan Carlos Oblitas hizo lo propio en las últimas horas. Después de mucho tiempo, la Videna se quedó sin entrenador y sin cabeza en el área deportiva.

Luego de estar por dos largos procesos al frente de la Blanquirroja, con una clasificación histórica a Rusia 2018 y un repechaje agónico en el que no se pudo conseguir el boleto a Qatar 2022, Ricardo Gareca decidió no seguir a cargo del equipo nacional. Desacuerdos en la firma de la renovación hicieron que no haya arreglo con la Federación Peruana de Fútbol.

Una situación parecida vivió Juan Carlos Oblitas, el director deportivo de la FPF desde el 2015, quien el viernes pasado anunció en conferencia de prensa que no encontró respuestas positivas de parte de los mandos de la Federación.

“Vengan de a 1000″ es la videocolumna de Jorge Barraza, y en esta oportunidad analiza la coyuntura de los eventos trascendentes que sucedieron en el fútbol peruano en los últimos días.