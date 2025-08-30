Piero Cari, el ‘potrillo’ que es seguido por el Leverkusen, impresionó a Ibáñez y viajará con la selección a Uruguay

Lo que vio Gorosito también lo descubrió Óscar Ibáñez, técnico de la selección peruana, en la Videna. Ya tenía su nombre en agenda antes de ser nombrado seleccionador, en febrero de este año. Por eso en su primera convocatoria, para la fecha doble de marzo, lo convocó como ‘sparring’ y en los entrenamientos quedó -él como su comando técnico- gratamente sorprendido. Para Ibáñez, que en estos meses en los que está al mando de la Bicolor está demostrando que sí se puede hacer un cambio generacional pausado y con tino, Cari es un talento de exportación. Por eso, también, decidió llamarlo, primero como ‘sparring’, y este viernes se oficializó la noticia que estaba por llegar, solo era cuestión de tiempo: Cari formará parte de la delegación que viaje a Uruguay para afrontar la fecha 17 de las Eliminatorias 2026.

La convocatoria de Piero Cari a la Selección Peruana. (Foto: X)

En Videna entienden algo: Piero, como todo talento joven que está empezando a brillar, necesita cumplir un proceso, seguir los pasos necesarios. Acaba de ser convocado también a la Sub 18 para los amistosos ante la Sub 20 de Guatemala, pero también es el único ‘sparring’ seleccionado por Ibáñez para formar parte de la selecta lista de viajeros. Probablemente no tenga minutos, pero el técnico le está haciendo vivir la experiencia que le tocará gozar dentro de muy poco.

El tacneño es -hay que decirlo- el proyecto de mejor valor que tiene Alianza Lima, un club que este año vendió a dos ‘potrillos’ a Europa (Bassco Soyer a Gil Vicente y Victor Guzmán al Sporting Club), además de Erick Noriega a Gremio de Porto Alegre. A diferencia de los tres, en Matute entienden que Cari podría ser un talento generacional, por eso en enero le pusieron sobre la mesa su primer contrato profesional hasta 2027 y con una cláusula cercana al millón de dólares. Claramente eso aumentaría por su rendimiento este año.

Cari ha disputado 16 partidos con Alianza en la temporada, de los cuales once fueron por la Liga 1, cuatro por la Copa Libertadores y uno por la Copa Sudamericana. Además registra dos asistencias e innumerables muestras técnicas de que estamos ante un jugador que puede brindarle muchas alegrías al Perú. Y eso lo sabe, a la perfección, Óscar Ibáñez, el técnico que quiere dejar un legado en medio de una crisis de la que se busca salir.

Piero Cari junto a Kevin Quevedo en los entrenamientos en Videna. (Foto: FPF)

¿Bayer Leverkusen tras sus pasos?

Su irrupción en el fútbol peruano no ha pasado desapercibida y su nombre empezó a sonar fuerte entre diversos clubes. En este caso, el exportero Diego Penny reveló que el Bayer Leverkusen, campeón de la Bundesliga en la temporada 2023-24, estaría detrás de Cari, siguiendo su crecimiento.

En el programa ‘Al Ángulo’, Penny sorprendió al mencionar que el club alemán cuenta con un scouting que sigue de cerca a jóvenes talentos de Sudamérica, incluyendo a Cari. Explicó que se trata de Dieter Schreiber, compatriota peruano, quien trabaja en el área de captación del club alemán. Su labor ha sido clave en el seguimiento de jugadores de la región y su relación con entrenadores de élite como Xabi Alonso, extécnico del Leverkusen y hoy estratega del Real Madrid, refuerza el nivel de conexión internacional.

“Nosotros tenemos a un compatriota en Leverkusen que analiza el mercado latinoamericano y está al tanto de los chicos que surgen en el Perú”, indicó.

“Hoy Cari está siendo seguido por equipos europeos, eso es verdad. Lo del Leverkusen no es humo”, finalizó.

