Marco Quilca León
Marco Quilca León

Escucha la noticia

00:0000:00
Piero Cari, el ‘potrillo’ que es seguido por el Leverkusen, impresionó a Ibáñez y viajará con la selección a Uruguay
Resumen de la noticia por IA
Piero Cari, el ‘potrillo’ que es seguido por el Leverkusen, impresionó a Ibáñez y viajará con la selección a Uruguay

Piero Cari, el ‘potrillo’ que es seguido por el Leverkusen, impresionó a Ibáñez y viajará con la selección a Uruguay

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

“Me recuerda a Juan Román Riquelme”, confesó, entre el elogio y la exageración, Néstor Gorosito, su técnico en Alianza Lima. El argentino llegó este año a Matute y, como un golpe de suerte, en un entrenamiento necesitaba un jugador y ahí estuvo Piero Cari (Tacna, 2007). “Lo vi, me gustó y le pregunté a Franco (Navarro) por él. Tiene unas condiciones tremendas”, contó en otra oportunidad.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR