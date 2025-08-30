Piero Cari, el ‘potrillo’ que es seguido por el Leverkusen, impresionó a Ibáñez y viajará con la selección a Uruguay

Escucha la noticia
“Me recuerda a Juan Román Riquelme”, confesó, entre el elogio y la exageración, Néstor Gorosito, su técnico en Alianza Lima. El argentino llegó este año a Matute y, como un golpe de suerte, en un entrenamiento necesitaba un jugador y ahí estuvo Piero Cari (Tacna, 2007). “Lo vi, me gustó y le pregunté a Franco (Navarro) por él. Tiene unas condiciones tremendas”, contó en otra oportunidad.
