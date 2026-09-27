Piero Magallanes tuvo una noche especial en Orlando al sumar sus primeros minutos con la selección peruana. El delantero fue incluido en el once titular de Mano Menezes para enfrentar a Estados Unidos y, tras el encuentro, valoró la oportunidad de formar parte del combinado nacional en esta nueva etapa.

Aunque el resultado terminó siendo negativo para la Bicolor, el atacante se mostró satisfecho con su estreno y consideró que el equipo tuvo momentos positivos durante el partido. “Feliz primero por el debut. Creo que el equipo hizo un gran partido; ahí los fallos del árbitro creo que nos condicionaron un poco, pero feliz por poder haber debutado”, expresó en Bicolor+.

Magallanes explicó que Menezes estuvo pendiente de diferentes aspectos de su desempeño, especialmente en las labores defensivas, aunque remarcó que las instrucciones fueron similares a las que recibieron sus compañeros.

Piero Magallanes tras su debut con la selección peruana: “Los fallos del árbitro nos condicionaron” (Foto: FPF)

“Me dijo que estaba bien, que el tema de la marca, que había un poco de indicaciones, igual que el grupo”, señaló el delantero, quien afrontó así su primera experiencia bajo las órdenes del entrenador brasileño.

Más allá de lo ocurrido dentro del campo, Magallanes resaltó la buena recepción que tuvo desde su llegada a la concentración. “Muy contento, muy feliz, muy agradecido de la forma que me han recibido”, contó el atacante, quien ahora espera seguir ganando experiencia y aprovechar las próximas oportunidades con la Bicolor.

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