Piero Magallanes tras su debut con la selección peruana: “Los fallos del árbitro nos condicionaron”. (Foto: ITEA)
Piero Magallanes tras su debut con la selección peruana: “Los fallos del árbitro nos condicionaron”. (Foto: ITEA)
Por Redacción EC

Piero Magallanes tuvo una noche especial en Orlando al sumar sus primeros minutos con la selección peruana. El delantero fue incluido en el once titular de Mano Menezes para enfrentar a Estados Unidos y, tras el encuentro, valoró la oportunidad de formar parte del combinado nacional en esta nueva etapa.

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