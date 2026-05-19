La jornada de los peruanos en el exterior estuvo marcado por Piero Quispe, quien apareció en un momento clave para guiar al Sydney FC a la final de la A-League. El volante nacional anotó el 1-0 parcial ante Newcastle Jets y fue determinante para que su equipo se impusiera en la tanda de penales. Su actuación ilusiona también pensando en la selección peruana y en lo que puede aportar rumbo al próximo proceso internacional.

Otro que destacó fue Adrián Ugarriza, quien volvió a marcar en la derrota del Ironi Kiryat Shmona ante FC Ashdod por la liga israelí. El delantero descontó en los minutos finales y sigue sumando goles en el extranjero. Mientras tanto, Víctor Guzmán tuvo una noticia positiva en Portugal al disputar por primera vez los 90’ completos con Sporting CP B en el empate frente a Académico Viseu. Conoce aquí cómo le fue al resto de peruanos en el exterior.

Piero Quispe

Piero Quispe fue una de las grandes figuras en la clasificación de Sydney FC a la final de la A-League. El volante peruano abrió el marcador a los 64′ tras aprovechar un rebote del arquero rival y mostró mucha movilidad e intensidad durante el encuentro frente a Newcastle Jets. Aunque Adams empató en los descuentos y llevó la serie a los penales, el equipo de Quispe fue más efectivo desde los doce pasos y aseguró el pase a la definición del campeonato. El exjugador de Universitario estuvo hasta los 76’2y también recibió una tarjeta amarilla en un partido de alta tensión.

Piero Quispe fires Sydney FC into the lead! 🔥



The Peruvian gets to the rebound first after Delianov can't hold onto Akon's initial strike, blasting in the night's opening goal! 💪



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Víctor Guzmán

Víctor Guzmán dio un paso importante en su crecimiento en Portugal al completar por primera vez los 90’ con Sporting CP B en el empate ante Académico de Viseu por la última jornada de la Segunda División. El delantero peruano de 20 años fue titular luego de varias fechas, ingresando desde el banco y mostró mayor protagonismo en ataque, aunque todavía no pudo estrenarse en las redes. Guzmán llegó al club en julio del 2025 y comenzó jugando en la categoría Sub-23, hasta que en abril fue promovido al primer equipo. El atacante nacional ahora apunta a consolidarse de cara a la próxima temporada en el fútbol portugués.

Fabio Gruber

Fabio Gruber volvió a ser protagonista con FC Nürnberg en el empate 3-3 frente a Hannover 96 por la última fecha de la segunda división alemana. El defensor peruano fue titular, capitán y disputó los 90’ en un encuentro muy intenso, donde también recibió una tarjeta amarilla. Núremberg llegó a estar dos veces arriba en el marcador gracias al doblete de Mohamed Ali Zoma, pero el local reaccionó y evitó la derrota sobre el final. Con este resultado, el equipo de Gruber cerró la temporada en el octavo lugar con 46 puntos. Hannover, en tanto, terminó cuarto y se quedó sin chances de disputar el play-off de ascenso.

Fabio Gruber fue fichado el año pasado por el Núremberg. (Foto por Jens Niering/Getty Images) / picture alliance

André Carrillo

André Carrillo fue titular y jugó hasta los 75’ en la derrota de Corinthians por 3-1 ante Botafogo por el Brasileirao. El cuadro local golpeó temprano con un gol de Cabral a los 6’, aunque Garro igualó rápidamente para el ‘Timao’ a los 10’. Sin embargo, Cabral volvió a aparecer antes del descanso y completó su triplete a los 69’ para sentenciar el partido. Con esta caída, Corinthians quedó en el puesto 18 de la tabla con 18 puntos y actualmente se encuentra en zona de descenso por diferencia de goles. El próximo reto del equipo paulista será ante Peñarol por la Copa Sudamericana.

Pedro Gallese

Pedro Gallese fue titular y disputó todo el partido en la contundente victoria de Deportivo Cali por 5-1 sobre Boca Juniors de Cali por la Copa Colombia. El arquero peruano transmitió seguridad bajo los tres palos y colaboró para que su equipo consiguiera su segundo triunfo consecutivo en el torneo. El encuentro estuvo suspendido varios minutos en el segundo tiempo debido a incidentes y falta de garantías en el estadio Pascual Guerrero. Con este resultado, Deportivo Cali quedó como líder del Grupo A con seis puntos y ahora se prepara para enfrentar a Alianza FC.

Pedro Gallese: “Esperemos que con Menezes cambien las cosas y peleemos ya el próximo año en las Clasificatorias” | Foto: Prensa Deportivo Cali

Erick Noriega

Erick Noriega volvió a sumar minutos con Gremio en el empate 1-1 frente a Bahia por el Brasileirao. El peruano arrancó como titular y permaneció en el campo hasta los 77’ en un partido muy disputado en Porto Alegre. Viery adelantó al cuadro visitante a los 61’, aunque Sanabria apareció diez minutos después para sellar la igualdad definitiva. Con este resultado, Gremio alcanzó los 18 puntos y se mantiene fuera de la zona de descenso por diferencia de goles. El próximo desafío del equipo de Noriega será ante Palestino por la Copa Sudamericana.

Oliver Sonne

Oliver Sonne cumplió una destacada actuación en la victoria de Sparta Praga por 2-0 sobre Slovan Liberec por la liga checa. El lateral peruano fue titular y disputó los 90 minutos, mostrando solidez defensiva y mucha presencia por la banda derecha durante todo el encuentro. Los goles recién llegaron en la recta final gracias a John Mercado, a los 80’, y Lukas Haraslin, a los 86’, para asegurar el triunfo visitante. Con este resultado, Sparta Praga llegó a los 73 puntos y quedó a solo cuatro unidades del líder Slavia Praga. El equipo de Sonne volvió así al triunfo tras el empate conseguido en la jornada pasada frente al Plzeň.

Adrián Ugarriza

Adrián Ugarriza volvió a aparecer en el marcador con el Ironi Kiryat Shmona, aunque no pudo evitar la derrota por 3-1 frente al FC Ashdod por la Liga de Israel. El cuadro local abrió la cuenta con goles de Nehoray Dabush, Hayford Boahen y Avishay Cohen, mientras que Jwan Al Halabi había marcado el empate parcial antes del descanso. Ya en el tiempo añadido, Ugarriza descontó a los 91′ para maquillar el resultado final. Con esta caída, Kiryat Shmona se quedó con 40 puntos en la tabla del grupo de descenso.

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