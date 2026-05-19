Por Rogger Fernández

La jornada de los peruanos en el exterior estuvo marcado por Piero Quispe, quien apareció en un momento clave para guiar al Sydney FC a la final de la A-League. El volante nacional anotó el 1-0 parcial ante Newcastle Jets y fue determinante para que su equipo se impusiera en la tanda de penales. Su actuación ilusiona también pensando en la selección peruana y en lo que puede aportar rumbo al próximo proceso internacional.

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