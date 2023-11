Ante los altiplánicos fue el partido en el que Reynoso utilizó más futbolistas del medio local. Fueron seis titulares (Aldo Corzo y Piero Quispe de la U, Carlos Zambrano y Franco Zanelatto de Alianza, y Yoshimar Yotún y Joao Grimaldo de Cristal) y dos suplentes (Bryan Reyna de Alianza y Edison Flores de la U) . Llamativamente ninguno de algún equipo de altura: Alexis Arias y Tandazo de Melgar de Arequipa quedaron fuera de la lista. Además, Zambrano apenas jugó cinco minutos en una ciudad de altura (Juliaca, a más de 3800 metros sobre el nivel del mar) en todo el 2023.

Jugadores de la Liga 1 que

usó Reynoso en las Eliminatorias Titulares Ingresaron 0-0 vs. Paraguay Yotún - Cristal- 90′

Polo - U - 90′ Corzo - U - 45′ 0-1 vs. Brasil Yotún - Cristal - 90′

Corzo - U - 90′

Polo - U - 45′ Valera - U - alargue

Grimaldo - Cristal - 45′ 2-0 vs. Chile Yotún - Cristal - 90′

Corzo - U - 79′

Zambrano - Alianza - 68′

Polo - U - 45′ Reyna - Alianza -11′ 0-2 vs. Argentina Yotún - Cristal - 90′

Zanelatto - Alianza - 67′

Polo - U - 45′

Loyola - Cristal - 45′ Reyna - Alianza - 45′

Grimaldo - Cristal - 45′ 2-0 vs. Bolivia Quispe - U - 90′

Yotún - Cristal - 90′

Zambrano - Alianza - 90′

Corzo - U - 81′

Grimaldo - U - 69′

Zanelatto - Alianza - 57′ Reyna - Alianza - 33′

Flores - U - 9′

Con más jugadores del medio local que del extranjero, el técnico afrontó un partido clave en las Eliminatorias que terminó perdiendo. El entrenador se vio obligado a hacer uso del certamen que criticó y el plan no le funcionó.

Pero más allá de la dura caída que nos deja en el fondo de la tabla de posiciones, con un solo punto en cinco fechas, es necesario analizar el rendimiento de cada uno de los jugadores de la Liga 1 Betsson. ¿Da para creer que el cambio puede empezar en ellos? ¿Deben tener minutos en el próximo partido pese al contexto difícil en el que están? Todas las dudas trataremos de resolverlas en las siguientes líneas.

El once titular de la selección peruana contra Bolivia: seis futbolistas de la Liga 1 Betsson como titulares. (Foto: AFP)

Piero Quispe, la luz de esperanza en medio de las tinieblas

Es el hombre del momento: Piero Quispe. No Pierito, el diminutivo que ha estado empleando el técnico Juan Reynoso para referirse al mejor jugador de la Liga 1 Betsson. El volante de la U debutó oficialmente con la camiseta de la selección peruana y fue el mejor en el campo. Lo mejor: corrió durante los noventa minutos, no solo sesenta.

Ante Bolivia, Piero se paró en el mediocampo junto a Renato Tapia, el capitán del futuro, y Yoshimar Yotún, el hombre que se convertirá en el futbolista con más partidos en la historia de la Bicolor. Y al volante de 22 años no le pesó absolutamente nada: tuvo un 95% de precisión en sus pases, ganó nueve de diez duelos y completó cuatro de cinco regates, de acuerdo a las estadísticas brindadas por SofaScore.

Puede que sea uno de los peores contextos en los cuales Piero Quispe pueda desenvolverse. Lo digo no por lo que ofrece, sino por lo que le entregan, pero acciones como ésta, son las que definen su juego y, en parte, el de Perú. Tocar, engañar, moverse. 🎲pic.twitter.com/WIQ4jHVnKl — Mauricio Saldaña (@maurisaldana) November 16, 2023

Quispe jugó lejos de la zona de influencia directa al gol. Quizá un error a corregir. Estuvo más presto a retroceder e intentar ser el conductor, que a utilizar su habilidad e ingenio con el balón para tratar de asistir a Lapadula. De hecho, solo tuvo un pase clave y fue tras una pared con Paolo Guerrero, ya en el segundo tiempo, en el que se la dejó servida a Bryan Reyna, pero el extremo no supo definir.

Quispe fue una de las caras de la moneda. Del otro extremo está Carlos Zambrano. El central cometió un garrafal error en el primer gol boliviano al intentar anticipar a Henry Vaca. En el segundo tanto dejó que Ramiro Vaca remate sin ningún problema. Sin duda, fue un partido muy bajo del defensor de 34 años que viene teniendo un nivel muy bajo en los últimos meses.

Aldo Corzo, como lateral derecho, no aportó absolutamente nada. Ni en defensa -rol principal- ni en ataque. Sufrió cada avance del conjunto boliviano por su banda. Acostumbrado a jugar como stopper en una línea de tres y acompañado de jugadores, Corzo fue un punto débil de la defensa nacional.

En el medio, Yotún no pudo ser el conductor que necesitaba Perú para manejar el balón y dosificar el físico en altura. El volante de Cristal tuvo que jugar en el segundo tiempo como lateral izquierdo, pero tampoco pudo influir en el juego.

En el ataque, Franco Zanelatto y Joao Grimaldo tuvieron el encargo de ampliar el campo y generar contragolpes con su velocidad. Sin embargo, no pudieron hacerlo: Franco ganó apenas dos de seis duelos y Joao uno de nueve. Sí intentaron desequilibrar, pero no lo consiguieron. Aunque es necesario señalar que el contexto en el que estuvieron no fue fácil. Fueron pocos los balones que les llegaron a sus pies, la mayoría fueron pases imprecisos de Yotún o Tapia.

La pasividad de Renato Tapia y Carlos Zambrano en el segundo gol boliviano. No se entiende NADA. 😶



pic.twitter.com/UrJLWeR4dw — Pase Filtrado (@pasefiltradope) November 17, 2023

TE PUEDE INTERESAR: Por qué el hincha ya no cree en la clasificación | INFOGRAFÍA

Bryan Reyna y Edison Flores ingresaron en el segundo tiempo. Bryan fue un revulsivo, ganó varios duelos por su banda a punta de velocidad, aunque nunca decidió bien el último pase. Estuvo cerca de provocar un penal. Por su parte, el ‘Oreja’ estuvo apenas un puñado de minutos en juego aunque hizo lo que se pedía y ningún jugador peruano se atrevió: remató desde larga distancia.

De cara al próximo duelo de Perú (versus Venezuela el martes 21 en el estadio Nacional), es muy probable que regrese André Carrillo. Y, sabiendo que se debe arriesgar aún más, Piero Quispe es el que más chances tiene en estos momentos de volver a ser titular. Su presencia en el once es necesaria para conectar la defensa con el ataque.

También es probable que Carlos Zambrano, Aldo Corzo, Joao Grimaldo y Franco Zanelatto salgan del once titular. El primero podría ser reemplazo por Renato Tapia, quien se ha desempeñado mejor como central. El segundo también saldría para darle paso a Oliver Sonne, un lateral que podría brindar más y mejores respuestas. También volvería André Carrillo, por lo que la presencia de Zanelatto y Grimaldo aún está en veremos aunque definitivamente serían buenas piezas de recambio.

Ante Venezuela, Juan Reynoso se juega su proyecto, su puesto, su cabeza. Y tendrá que hacer uso, una vez más, de los jugadores de la liga que criticó.