“Espero que la Federación nos dé ese lugar que nosotros nos estamos ganando poco a poco”: Velezmoro, referente del fútbol playa donde alguna vez nació Valera

Billyvardo Velezmoro es el capitán, referente y voz de mando en la arena a favor de la selección peruana de fútbol playa. Él sería como el Paolo Guerrero de la bicolor por tener carácter, ambición y defender con los dientes la camiseta nacional.

Elegido el año pasado como uno de los mejores futbolistas de fútbol playa de Sudamérica, Billyvardo regresó de Brasil luego de participar en la CONMEBOL Liga Evolución – Zona Norte- con la serenidad de quien sabe lo que representa vestir la blanquirroja. En conversación exclusiva con El Comercio habla sobre lo que significa jugar este torneo y su futuro quizás lejos de Rusia.

Cómo analizas a los rivales que tuvo Perú en la Conmebol Liga Evolución

Sabemos que esta zona de la Liga Evolución es una zona compleja. Para mí todos los equipos de Sudamérica son bastantes competitivos y a lo largo de los años se ha vuelto mucho más. Tenemos una buena base, los chicos entrenan bien, haciendo un buen trabajo y creo que eso es importante.

¿El técnico Chicao que te pide dentro del campo?

El profesor gracias a Dios me tiene mucha confianza. Lo que siempre trata de hacerme saber es que el equipo cuenta conmigo para todo y yo también siento ese respaldo por los chicos y ellos se sienten respaldados por mí que yo estoy en todo momento pendiente de ellos, no solo dentro del campo sino fuera, y trato de apoyarlos en todo lo que es necesario. Yo creo que eso es lo más importante, la confianza que tiene el entrenador en mí y todos mis compañeros. Eso hace la diferencia.

Perú tiene playas, entonces, la idea entiendo es que se siga masificando este deporte...

A nosotros como deportistas buscamos que nuestro deporte sea más conocido, pero todo a su tiempo. Siento que en un futuro no lejano, espero que la Federación nos dé ese lugar que nosotros nos estamos ganando poco a poco. Hay que ser consciente que tenemos todo el apoyo de la Federación, hemos evolucionado por difundir todo nuestro deporte y apoyarnos con traer un entrenador capacitado, de tener un buen campo, utilería, tener un nutricionista, son cosas que hacen la diferencia. Nosotros los tenemos gracias a la FPF, no todos los equipo lo tienen.

¿Qué rescatas de tu experiencia de Anapa en Rusia?

A mí gracias a Dios me ha ido bien, siento que hice un buen trabajo por allá. Rusia es un país espectacular y lindo. En el tema del deporte, la liga rusa es la mejor del mundo, siento que tuve la suerte de llegar a un buen grupo, algunos que son jóvenes y otros de más experiencia. En realidad es un país donde se vive mucho el tema del fútbol playa y siento que hice un buen trabajo para poder abrirles las puertas a mis compañeros.

¿Ya no seguirás en Anapa para la temporada que viene?

Por lo pronto no he cerrado nada para esta temporada que se viene. Yo siempre ando a disponibilidad y tampoco estoy apresurado en eso. Ya tengo algunas propuestas en Europa, no en Rusia, pero en Europa sí, es cuestión de manejarlo y ver que es lo mejor para mí.

¿El hecho de ser nombrado uno de los mejores en fútbol playa te da otra visibilidad?

Sí, claro, eso es un tema importante el que acabas de decir. Definitivamente él ser nominado y estar jugando ligas importantes hace que te vean de otra manera.

¿Algún mensaje a los peruanos sobre su participación?

Yo siempre estoy agradecido con la gente que nos sigue, siento que la gente que nos sigue es porque anda pendiente de la bicolor en temas del deporte. Le agradezco mucho y como digo en algún momento nosotros vamos a ser la diferencia en este deporte y siento que esa gente va a ser la más feliz, porque estuvieron cuando no muchos estaban dentro de nuestro lado. Sin ir muy lejos tengo personas que me piden fotos en la calle y para mí eso es lindo, ya que siento que el deporte está creciendo. Solo decirles gracias y que no deje de apoyarnos nunca que eso es lo más importante.

*************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.