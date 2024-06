El Comercio, buscó la opinión de diferentes personajes relacionados al fútbol para tratar de entender por qué el llamado y analicen si Fossati hizo bien en convocar a Cueva a la selección.

1. ¿Christian Cueva merece estar en la Copa América? ¿Por qué?

2. ¿Qué le puede aportar un futbolista que no juega hace ocho meses a la selección?

3. ¿Qué mensaje da Fossati al convocar a Cueva, que viene recuperándose de una lesión, por encima de otros jugadores que vienen con ritmo?

Elejalder Godos - TV PERÚ

1. No marcó ningún mérito, para seguir en la selección, vergüenza nacional.

2. Nada de nada, fuera y dentro del campo desastre.

3. Que no le interesa el destino de la selección. Es el muñeco de Lozano.

Sammy Sadovnik - América TV

1. No, porque no juega desde octubre, no tiene club ni ritmo de competencia para la alta competencia más allá de lo que pueda o no aportar.

2. Muy poco a este nivel, desentona con los jugadores preparados para un evento de esta envergadura.

3. El de apoyo y confianza al jugador en mención, me parece muy bien pero en otro contexto y ante otro compromiso como la eliminatoria que vuelve en septiembre, pero no para un torneo como la Copa América con tan poco tiempo de recuperación.

El mensaje a un jugador que ha tenido ritmo con su equipo, por más que se trate del torneo local y que ve que uno sin jugar hace tiempo es convocado es un mensaje negativo para ese joven que se preparó e ilusionó en por lo menos ser tomado en cuenta.

Juan José Oré - Entrenador de Fútbol

1. No, porque es un jugador que está inactivo y no juega. No sabemos cómo está. No jugar le quita al futbolista físico, es difícil y sobre todo en la alta competencia se siente la diferencia.

2. El hecho que nos falté un generador no es excusa para llamarlo. Hay que darle la oportunidad a otros jugadores, pese a que Quispe no hizo un gran partido, tenemos a Grimaldo como opción y lo hizo bastante bien. Eso es lo que se necesita.

3. Definitivamente me sorprende con la experiencia que tiene el profesor Fossati que no da un buen mensaje sobre todo al futbolista profesional con su decisión de llamar a Cueva. Nadie tiene el puesto comprado y a una selección van los mejores. Tú tienes que demostrar por qué te llamaron, siendo disciplinado y cuidándose.

Daniel Kanashiro - Direct TV

1. No es merecimiento, obviamente es necesidad. Si no encuentra un jugador en esa posición tiene que confiar en las cualidades que le puede brindar Cueva.

2. Una característica Individual, que la tiene Cueva y ojalá la pueda mostrar.

3. Que los otros jugadores que probó no lo convencieron. Mensaje de ejemplo en este caso creo que para Fossati no aplica.

Eddie Fleischman - Colaborador de El Comercio

1. No. Viene de una lesión, no tiene club, no cumple con la exigencia de tener competencia rigurosa de forma regular.

2. De Cueva puede esperarse sin duda un brote de genialidad, un pase decisivo, una habilitación de gol, una gambeta, buen remate de pelota parada. El problema es que en este presente, no tiene cómo exigirse de forma continua, no está a punto, puede hasta ser prematuro exigirlo.

3. No es un buen mensaje. Está priorizando a un futbolista sin club, que no tiene una vida profesional, ejemplar, que no está en condición óptima; por delante de futbolistas que están luchando por un lugar a partir de hacer méritos. Se rompe el criterio de la competitividad para seleccionar.





hristian Cueva quedó en la lista final de 26 jugadores de cara a la Copa América 2024. El jugador fue llevado en calidad de invitado por Jorge Fossati, sin embargo. queda claro que la confianza que le tiene el DT es muy grande.

Cueva entrenó junto con la selección ya en calidad de nominado, queda claro que para el grupo su presencia es más que importante. Muchos abrazos y cariños con los demás seleccionados eso sí al momento de trabajar bajo la atenta mirada de Fossati, la seriedad eres la protagonista.

Pero eso sí será sus momentos de diversión y tira de tanto en tanto algunos pasos de baile, incluso con Paolo Guerrero.

“Christian [Cueva] es de este equipo y bueno entonces tenemos que estar todos preocupados. Estaríamos teniendo de vuelta a la orden a uno de los jugadores más importante que, a mi criterio, tuvo la selección en los últimos años”, dijo Fossati en su momento.

Cueva disputará su quinta Copa América, esta vez de la mano de posar bien desde un inicio lo considero parte del grupo quedará en manos del entrenador de la Bicolor si llega a sumar minutos o no en el certamen, es claro que confianza en él es lo que sobra.