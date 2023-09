1. ¿Qué es lo último que se sabe sobre la convocatoria de Oliver Sonne?

Como lo fue Gianluca Lapadula en su momento, Oliver Sonne es de hecho, el jugador más buscado en redes sociales. No hay día en que, en la redacción de DT y otras, busquen la manera de dar con él para entrevistarlo.

Juan Carlos Castro, director de Servicios Registrales del RENIEC respondió respecto a la situación del futbolista en mención sobre cuál es el plazo para saber el DNI de Oliver Sonne.

“A través de su abuela, que es peruana, ella tramitó su DNI desde abril y lo recibió en junio. Eso marcó el inicio para que el jugador también lo tenga, luego de su madre. Es hijo de un peruano y nacido en el extranjero. Se expide primero el acta de nacimiento y posteriormente el DNI”, dijo sobre Sonne en un primer momento.

No obstante, el hincha de la bicolor se pregunta si Oliver Sonne llega parte de la fecha doble de octubre (12 y 17) ante Chile y Argentina. Ante esto el responsable de RENIEC dijo: “En los plazos que tenemos establecidos, en lo que son procedimientos de inscripciones extraordinarias, duran 30 días hábiles (máximo), siempre y cuando se cumplan con todos los requisitos. Todo para que el Consulado nos remita la información”, sostuvo.

Y ya se completó el primer paso. Bien protegido en alguna oficina del Reniec está el DNI de Oliver. Mientras, algún encargado acelera los trámites para sacar el pasaporte, documento con el que puede ser inscrito en las Eliminatorias. La próxima semana sale la convocatoria para los duelos y en la Videna quieren tener todos los papeles a la mano para que pueda salir al campo de juego. Si la respuesta debe saberse hoy, es sí: Sonne estaría el lunes en lista.

En las últimas horas, FPF ha enviado una carta a la FIFA consultando si cada trámite que se ha realizado ha sido el correcto, para evitar algún reclamo posterior, como le pasó a Ecuador en las Eliminatorias pasadas.

2. ¿Cuando estará listo Gianluca Lapadula?

Gianluca Lapadula se sometió a una operación en el tobillo en julio pasado. Noticias iniciales indicaban que su tiempo de recuperación estimado era de 4 a 5 meses, sin embargo, su entorno más cercano confirmó un escenario poco alentador.

“A Lapadula todavía no lo tengo disponible, está haciendo una preparación ad hoc y luego necesitará un mes más para reacondicionarlo. Me dijeron que tiene 15-20 días de adelanto, es un tipo meticuloso, pero el tiempo de espera aún debe completarse y seremos pacientes”, dijo Claudio Ranieri, entrenador de ‘Lapa’ en Cagliari.

Por otra parte, El Comercio busco a otro trabajador de Cagliari para conocer el estado de Gianluca Lapadula en estos momentos. “Hola, sí, Gianluca Lapadula hace trabajo personalizado, siguen en el gimnasio ahora, de momento”, sostuvo nuestra fuente. La proyección es que a inicios de noviembre ya está listo para volver.

Lapadula anotó 26 goles y dio 4 asistencias en la campaña 2022/23 (Foto: FPF).

3. ¿Cuándo sale la lista de convocados de cara al partido ante Chile y Argentina?

La fecha programada para que salga la lista será el lunes 2 de octubre en Videna, al mediodía, donde Juan Reynoso haría pública la lista de jugadores del torneo local y posteriormente dará la lista de extranjeros para que se sumen al plantel. ¿La razón? Los compromisos pendientes de Liga 1 Betsson y los partidos de los jugadores que militan en el extranjero (caso Sudamérica, Advíncula en Boca y Paolo en LDU)

4. ¿Volverían Edison Flores y Christian Cueva?

No. Christian Cueva, 21 partidos en el año, 3 titularidades en setiembre, ningún gol. Edison Flores, cuatro juegos en el 2023, una sola vez titular en setiembre, dos goles en el mes. Y una conclusión general: futbolistas con un pasado notable, mundialista, pero presente lejano de ese perfil. Lo normal sería que no regresen a la convocatoria pues, más allá de haber superado sus lesiones musculares y tener cierta continuidad con sus clubes, Alianza Lima y Universitario de Deportes, están en proceso de recuperación. De hecho, hasta dos fuentes con las que habló DT cercanas al seleccionado indican que “no ha cambiado mucho” la circunstancia que los llevó a no ser citados con anterioridad. Las dos primeras fechas de la Eliminatorias, les ha dejado varías conclusiones a Juan Reynoso. La principal es que los dos todavía no están.





5. ¿Cuántos puntos piensa espera sumar Reynoso en esta fecha doble?

Fuentes a las que consultó DT al interior de Videna coinciden: 50%. “Los muchachos saben -dijo Reynoso en la conferencia post derrota con Brasil-, que no eran los puntos que habíamos planificado”. Se refería al empate con Paraguay. Para esta fecha doble la proyección es similar: tres puntos antes Chile allá y Argentina en Lima.

El nuevo técnico de la selección habla con El Comercio luego de más de una década. Ratifica titularidad de Cueva, habla sobre el regreso de Ruidíaz, le preocupan las canchas del torneo local y ya organiza lo que podría llamarse "una selección local", con jugadores de Melgar de Arequipa, sorpresivo e histórico semifinalista de la Copa Sudamericana. 