Tras el anuncio de la primera lista de convocados de Mano Menezes para los amistosos de la selección peruana ante Senegal y Honduras en marzo, toca hacerle lupa a los futbolistas nacionales que militan en el exterior para conocer cómo llegan a este nuevo proceso. André Carrillo, Pedro Gallese y Oliver Sonne son los que más destacaron, pero no fueron los únicos. Aquí, un repaso de cómo les fue el fin de semana y qué viene para ellos en sus respectivos clubes.

André Carrillo

Figura importante en Corinthians y la debilidad de Mano Menezes. “Al ‘profe’ le encanta Carrillo”, nos dijo una fuente de la FPF. Y prueba de ello es su convocatoria a la Bicolor. Con 34 años, la ‘Culebra’ es uno de los veteranos llamado a liderar este nuevo proceso de transición, donde aparecen rostros jóvenes y que necesitan de referentes de trayectoria para seguir su ejemplo. Además, Carrillo tiene técnica, pase y gol. Y, sobre todo, la confianza del entrenador, quien lo conoce desde su paso por el fútbol de Arabia Saudita y Brasil. Hay una relación profesional que se basa en la admiración. Y no sorprendería si André es elegiro para llevar la cinta de capitán.

En lo que respecta a su presente, Carrillo llega con ritmo competitivo a la selección. Jugó 79′ en el empate 1-1 ante el Santos FC de Neymar y lo hizo ubicado en la zona medular, teniendo una función de conductor en lugar de la de extremo. El peruano es titular en el ‘Timao’ y ahora se alista para sus próximos partidos antes de sumarse a la Bicolor: enfrentará el jueves al Chapecoense y el domingo al Flamengo, por el Brasileirao.

André Carrillo se mostró orgulloso del nuevo título en Brasil (Foto: @andrecarrillo18)

Pedro Gallese

Otro de los veteranos llamados por Mano Menezes para liderar el nuevo proceso en la selección. Gallese no necesita presentación: es el mejor arquero peruano en la actualidad y su convocatoria se justifica desde el rendimiento. Con 36 años, el ‘Pulpo’ compite a nivel internacional y volvió a dejar su arco en cero con Deportivo Cali, que venció 2-0 a Cúcuta el fin de semana y empieza a ser protagonista en la Liga BetPlay de Colombia. Lo positivo fue que el peruano cerró otro partido más con el arco en cero y ahora le toca repetir ese nivel ante Santa Fe y Alianza Fútbol Club, este miércoles y domingo, por el torneo local.

Oliver Sonne y Joao Grimaldo

La semana de Sonne ha estado rodeada de buenas noticias: fue titular con Sparta Praga, se estrenó como goleador y recibió el llamado de Mano Menezes a la selección peruana. El lateral jugó los 90′ en la victoria por 5-2 sobre Slovácko y marcó el segundo gol de su equipo, redondeando una gran actuación por su zona. Con esa motivación, el ‘Vikingo’ se alista para jugar este jueves los octavos vuelta de la Conference League ante AZ Alkmaar y quedar listo para unirse a la Bicolor.

Por su parte, Grimaldo también fue titular y jugó 79′ en la victoria de su equipo por la liga checa. El extremo peruano también fue convocados por Menezes; y si bien no pudo anotar, su buen presente en el exterior fue suficiente para convencer al DT de formar parte de este nuevo proceso. Grimaldo no jugará la Conference League (no fue inscrito), pero sí estará el fin de semana ante Bohemians 1905.

Sonne marcó su primer gol con Sparta Praga. (Foto: Getty)

Marcos López

La titularidad de López en Copenhague se justifica desde su rendimiento en la cancha. El peruano jugó todo el partido el fin de semana en la derrota de su equipo por 2-1 ante Odense, por la liga danesa. Sin embargo, más allá del resultado, su regularidad en la temporada le ha servido para formar parte de la primera lista de Mano Menezes en la Bicolor. Con 26 años, López es uno de los llamados a tomar protagonismo en la selección en este nuevo proceso. El DT brasileño lo considera bastante y cuenta con él para los amistosos contra Senegal y Honduras.

Jesús Pretell

Su nombre también apareció en la lista de Menezes y no debería sorprender. Pretell fue convocado por el brasileño para formar parte de su nuevo proceso y asumir una función de mayor peso en el mediocampo. Su presente en Liga de Quito, donde es titular y jugó 72′ en el empate 1-1 ante Universidad Católica el fin de semana, le permite abrirse paso ante los ojos del comando técnico de la Bicolor. Pretell es una de las apuestas del nuevo proceso y uno de los llamados a asumir mayor protagonismo en la selección de cara al futuro.

Pretell conversó con la prensa deportiva de Ecuador. (Foto: LDU)

Alfonso Barco

El defensor peruano jugó 50′ en la derrota del HNK Rijeka por 2-0 frente al NK Istra 1961, correspondiente a la fecha 26 de la liga croata. Barco es titular en su equipo desde que llegó y ha tenido una rendimiento regular en lo que va de su estaría en Croacia. Eso le ha servido para que Menezes lo considera en su primera convocatoria, donde tendrá que confirmar su buen nivel. En lo personal, es una oportunidad ideal para formar parte de la Bicolor y de este proceso.

Juan Pablo Goicochea

El delantero peruano fue titular con Defensor Sporting, pero apenas jugó 33′ en la derrota por 1-0 ante Deportivo Maldonado. Goicochea vio la tarjeta roja en el primer tiempo por doble amonestación y dejó con un jugador menos al ‘Tuerto’. Esta situación generó las críticas de la prensa uruguaya por el desempeño del atacante nacional, que también forma parte de la convocatoria de Mano Menezes. ‘Goico’ es una de las apuesta del nuevo proceso y será importante verlo en acción con la camiseta de la Bicolor.

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