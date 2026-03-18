Por Rogger Fernández

Tras el anuncio de la primera lista de convocados de Mano Menezes para los amistosos de la selección peruana ante Senegal y Honduras en marzo, toca hacerle lupa a los futbolistas nacionales que militan en el exterior para conocer cómo llegan a este nuevo proceso. André Carrillo, Pedro Gallese y Oliver Sonne son los que más destacaron, pero no fueron los únicos. Aquí, un repaso de cómo les fue el fin de semana y qué viene para ellos en sus respectivos clubes.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.