No hay magia en el llamado de Juan Reynoso, no solo por la ausencia de Christian Cueva, sino porque su convocatoria está pensada al mínimo detalle. Desde el respeto a algunos jugadores sobre los que habló el mismo técnico de la selección hasta no tener a ‘Aladino’ porque recién se está incorporando a Alianza Lima.

Son 18 citados del fútbol local que entrenarán desde el martes 14 al sábado 18. Luego de esa última práctica, el entrenador dará la lista definitiva de viajeros, donde se incluirá a los ‘extranjeros’ y a los que considere necesarios del selectivo de la Liga 1.

Habla de respeto Reynoso cuando se refiere a las ausencias de jugadores como Gabriel Costa y Horacio Calcaterra. “Son jugadores ya hechos. Cuando vengan las convocatorias oficiales, ellos no se van a asustar. Intento que no pase que los traigo y luego decirles que no viajan”, asegura.

Y está Carlos Zambrano, quien solo ha jugado 90 minutos del clásico entre Alianza y la ‘U’ más los que sume mañana ante Cusco FC. Con la idea mencionada por el técnico, se da por descontado que el ‘León’ viajará a Europa.

Por las palabras de Reynoso, la convocatoria tiene a jugadores que van a ser considerados para los amistosos de todas maneras, como Zambrano, Valera, Carvallo, quienes siempre han sido considerados, y del otro lado a chicos a los que va a estar viendo y evaluando. Salvo que uno sorprenda en las prácticas, será considerado para el viaje.

El técnico explicó que la lista es corta para no complicar a los clubes, ya que la Liga 1 tendrá actividad durante la para, y hay nuevos nombres porque quiere “conocer a los chicos, verlos entrenar, ver si se asustan o no”. Quiere, también, que los jóvenes emparejen su rendimiento a lo que tienen los jugadores que vienen del exterior, quienes claramente tienen ventaja.

En su conferencia destacó a nombres como el de Brandon Palacios, quien “es muy dinámico, distinto al promedio local”. El hijo del ‘Chorri’ es uno de los citados por primera vez a la bicolor, junto a Erick Gonzales (Mannucci) y Leonardo Villar (Huancayo). Mientras, Aldair Fuentes ha tenido algunos microciclos y Ray Sandoval vuelve tras seis años.

Con estos nuevos jugadores, Juan Reynoso quiere ampliar su universo, pero no llevarlos directamente a una convocatoria de la Bicolor, sino verlos en los microciclos para de ahí ver si están en condiciones de dar el salto.

Respeto por históricos

Los nombres de Christian Cueva y Paolo Guerrero están tatuados en la Bicolor y para Reynoso ambos tienen su lugar en la selección, pero hoy no es el momento.

“La mejor inversión es que Cueva vuelve a jugar. No está en la lista porque queremos que respete los tiempos de una buena pretemporada, de ponerse en forma y no complicarlo con el viaje”, dijo al respecto de la llegada de ‘Aladino’ a La Victoria. “No quiero que se lesione, me matan los de Alianza”, bromeó.

Palabras Juan Reynoso argumentó la usencia de Christian Cueva ante Alemani y Marruecos (video YouTube)

De igual forma, guarda el puesto para Paolo. “Lo ves con las ganas de siempre. Acá tiene un lugar y se completará con él cuando juegue más minutos”, aseguró sobre el jugador de Racing Club.

Con esta lista inicial, la selección arrancará los preparativos para hacer frente a las potencias.

