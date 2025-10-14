Por qué el exBoys Gustavo Álvarez es candidato y qué pasará con Tapia, Cueva y Carrillo: Cinco respuestas necesarias al futuro de un Perú en reconstrucción

“Somos un grupo que tiene hambre de gloria”. La frase es de César Inga, autor del gol ante Chile, pero en la Videna anhelan que sus palabras se conviertan en el lema de esta nueva era en la selección peruana. Sin Mundial por segunda edición consecutiva, la Bicolor vive una “etapa de transición” -llamada así por el propio Jean Ferrari, director de fútbol de la FPF- con Manuel Barreto a la espera de la llegada del nuevo comando técnico.

El once titular de Perú en el amistoso ante Chile en la ciudad de Santiago. (Foto: FPF)

El último viernes, la Bicolor cayó en un amistoso ante Chile por 2-1. Sin embargo, lo que más se valora en la Videna son las nuevas caras que mostró el equipo de todos: debutaron Maxloren Castro (17 años), Diego Enriquez (23), Matías Lazo (22) y Felipe Chávez (18).

“Amarga el resultado, pero estoy con mucho orgullo por lo que han hecho estos chicos, que han dado un paso fuerte para el camino que les tocará en los próximos años”, señaló Manuel Barreto tras la caída en el ‘Clásico del Pacífico’.

En medio de la crisis, es necesario tener cinco respuestas urgentes para el futuro cercano de la selección peruana con miras al nuevo proceso pensando en el Mundial 2030.

¿Gustavo Álvarez será el nuevo técnico de la selección peruana?

La noticia surgió en Chile. El diario El Mercurio informó el último domingo que la Federación Peruana de Fútbol estaría dispuesta a pagar 1.2 millones de dólares a la Universidad de Chile por la cláusula de Gustavo Álvarez, técnico argentino con pasado en el fútbol peruano tras dirigir a Sport Boys (2021) y Atlético Grau (2022).

No ha sido la primera vez que el entrenador fue vinculado con la selección. Su nombre también sonó en septiembre y el propio técnico dejó abierta la posibilidad de su arribo al combinado nacional. “Estoy centrado cien por ciento en la Universidad de Chile; después, a fin de año, veremos”, señaló tras eliminar a Alianza Lima de la Copa Sudamericana con el conjunto sureño.

El último domingo, luego de que su nombre surja nuevamente, Jean Ferrari se pronunció al respecto, aunque sorprendió que no sea tan tajante como cuando descartó a Ricardo Gareca como opción. “Yo no puedo entrar en decir ‘tal si me gusta, tal no me gusta’ porque de verdad se convierte esto en una novela. Lo que menos quiero es manosear nombres, generar polémicas porque después de esto seguramente van a comenzar a especular. Y lo que menos quiero es que se hable de un entrenador o comando técnico porque tienen familias. Y a Perú tampoco le hace bien que estén mencionando nombres de tal o cual entrenador. Es más, he visto hasta a algunos que dicen que ‘el contrato de tal entrenador ya está’. De verdad no lo puedo creer”, manifestó.

¿Cuándo es la fecha límite para que llegue el nuevo técnico?

De acuerdo a lo señalado por Jean Ferrari en una reciente entrevista con este Diario, el técnico se anunciará en las primeras semanas del próximo año. Esa es la fecha límite que se han trazado en la Videna. “Queremos traer el perfil del entrenador acorde con la necesidad que tenemos”, declaró el dirigente.

Justamente el nombre de Álvarez encaja en los tiempos de la selección. Su equipo, la ‘U’ de Chile, disputará las semifinales de la Copa Sudamericana ante Lanús, por lo que es imposible que en estas semanas se defina su salida. Lo más sensato sería esperar a que culmine la temporada y recién definir una posible llegada.

¿Qué pasará con Tapia, Gallese, Carrillo y los mundialistas?

El objetivo es claro: bajar el promedio de edad, el déficit de la selección en las últimas Eliminatorias en las que culminó como la selección más longeva. “Tenemos que bajar la edad porque el fútbol actual, de alta competencia, está enfocado en la dinámica y eso te lo dan los más jóvenes”, declaró Ferrari.

Ante Chile, Perú presentó un once titular con un promedio de edad de 24 años, algo que el técnico interino Manuel Barreto resaltó. “Lo han hecho de una manera que me enorgullece como peruano”.

En ese sentido, en Videna saben que están iniciando una nueva era en la selección, aunque tampoco cortará todo de raíz. Es muy probable que Pedro Gallese (35 años), Renato (30) y André Carrillo (34) continúen siendo convocados a partir del próximo año. Son los mundialistas que se mantienen en el fútbol extranjero y serán la base de este nuevo Perú. La situación es totalmente opuesta a otros jugadores como Christian Cueva, Edison Flores o Miguel Trauco, ya que se busca refrescar sus puestos con jugadores jóvenes.

¿Cuál es el plan con los ‘eurocausas’?

Pese a que jugó apenas 15 minutos y tocó una sola vez el balón, Felipe Chávez debutó con la selección peruana ante Chile. El volante de 18 años del Bayern Múnich, nacido en Alemania y de padre peruano, es la bandera de la legión de futbolistas con raíces peruanas que siguen en la Videna.

“Hemos detectado 70 casos de futbolistas con ascendencia peruana, de los cuales hoy el seguimiento de manera directa es con 20 futbolistas”, señaló Ferrari.

Como Chávez, el siguiente nombre a tener en cuenta es el de Fabio Gruber, central de 1.88 metros de estatura que juega en el Núremberg de la segunda división alemana. El defensor de 23 años será convocado para los amistosos de noviembre y ya mostró su felicidad. “Leí los informes sobre la selección peruana. Aunque me sorprendió un poco, porque no había tenido contacto con la asociación en ese momento. Pero hemos estado en contacto desde el fin de semana pasado. Se supone que nos reuniremos pronto”, indicó.

¿Cómo se valora a los últimos debutantes?

“Hay jugadores que vienen ganando sus minutos y ellos saben que la selección no es para cualquiera”, declaró Marcos López, uno de los más ‘experimentados’ de esta nueva selección. Con 25 años, cinco en el fútbol extranjero, el lateral tomó la postura de líder para referirse a los nuevos integrantes de la Bicolor.

Ante Chile debutaron el portero Diego Enriquez, el defensor Matías Lazo, el volante Felipe Chávez y el delantero Maxloren Castro. Todos ellos buscarán ganarse un espacio en los próximos amistosos y es algo que en Videna han empezado a valorar con el objetivo de hacer realidad el recambio.

