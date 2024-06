Actualmente, Perú tiene como una de sus principales cartas de gol a Paolo Guerrero, quien jugará su sexta Copa América y será el único futbolista peruano con esa marca. Un récord más para su exitosa carrera profesional. Lo curioso es que el ‘Depredador’ continúa vigente en el equipo con 40 años, situación a la que no se acostumbraba a observar en la época dorada del fútbol peruano. ¿A qué se debe ello? ¿Por qué Guerrero sigue siendo indispensable en el seleccionado a pesar de que ya no cuenta con las mismas características de hace unos años atrás? ¿Cuál es la diferencia entre los jugadores de ese ciclo dorado y el de Guerrero u otros casos más que alargan o alargarán su carrera en la selección?

Todas estas preguntas son respondidas por tres especialistas en la materia. Un director técnico enfocado en las divisiones de menores, con pasado futbolístico en la selección absoluta; un historiador, conocedor de la idiosincrasia del fútbol peruano; y un doctor, especializado en medicina deportiva, una rama de la salud que ha ganado protagonismo en los últimos años. Juan José Oré, Jaime Pulgar Vidal y Luis Cotillo, respectivamente, nos acercan a una explicación respecto a este fenómeno desde su propio ángulo.

Seleccionados que jugaron su último partido con Perú en los setenta.

Futbolista Último partido con la bicolor Edad Fecha - País Torneo Alberto Gallardo Yugoslavia 2-1 Perú 31 25/07/1972 - Brasil Copa Independencia Hugo Sotil Ecuador 2-1 Perú 30 08/08/1979 - Ecuador Amistoso internacional Pedro Pablo León Perú 1-0 Paraguay 29 28/03/1973 - Lima Amistoso internacional Ramón Mifflin Perú 1-2 Chile 26 05/08/1973 - Uruguay Repechaje Mundial Alemania 1974 Roberto Chale Perú 1-2 Chile 26 05/08/1973 - Uruguay Repechaje Mundial Alemania 1974 Julio Baylón Perú 3-2 México 24 9/08/1972 - Lima Amistoso internacional

Seleccionados que jugaron su último partido con Perú en los setenta. ochenta.

Futbolista Último partido con la bicolor Edad Fecha - País Torneo Héctor Chumpitaz Perú 0-0 Uruguay 37 06/09/1981 - Perú Eliminatorias Mundial España 1982 Juan Carlos Oblitas Perú 0-1 Chile 34 03/11/1985 - Uruguay Repechaje Mundial España 1982 Teófilo Cubillas Polonia 5-1 Perú 33 22/06/1982 - España Mundial España 1982 César Cueto Perú 0-1 Chile 33 03/11/85 - Uruguay Repechaje Mundial México 1986 José Velásquez Perú 0-1 Chile 33 03/11/85 - Uruguay Repechaje Mundial México 1986 Gerónimo Barbadillo Perú 0-1 Chile 31 03/11/85 - Uruguay Repechaje Mundial México 1986 Julio César Uribe Perú 0-2 Uruguay 31 27/08/1989 - Lima Eliminatorias Mundial Italia 1990 Guillermo La Rosa Polonia 5-1 Perú 28 22/06/1982 - España Mundial España 1982 Franco Navarro Perú 0-2 Uruguay 28 27/08/1989 - Lima Eliminatorias Mundial Italia 1990

Universo de jugadores

Para Juan José Oré, exseleccionado peruano y exentrenador de diversas categorías de menores de la selección peruana, la extensión de la carrera de jugadores como Paolo Guerrero se da por la falta de futbolistas de jerarquía en ataque a nivel nacional. “Eran otros tiempos, antes no solo había un solo jugador por puesto. Había cuatro o cinco por puesto. Esa es la diferencia. Ahora también el jugador dispone cuándo se retira, hasta cuándo jugará y porque también no aparecen nuevos jugadores. Antes se les daba mayor oportunidad a los jóvenes y la rompían. Entonces, el jugador mayor, entre comillas mayor, caballero, tenía que esperar porque el joven estaba bien y el entrenador lo ponía porque respondía. En esas épocas se debutaba a los 16 o 17 años en Primera División. Era algo normal. Entonces, el jugador mayor, mejor dicho, el futbolista que ya tenía recorrido a nivel profesional jugaba poco y se retiraba del seleccionado”, manifiesta el director técnico.

Oré asegura que actualmente no existe un universo de jugadores con el que Perú pueda encontrar variantes para competir a nivel internacional. El exfutbolista de Universitario, que también jugó en la liga de Grecia y de Chile, considera que este acontecimiento, el de seguir contando con futbolistas longevos, se da principalmente porque no se está apostando por el desarrollo de las divisiones de menores. Asimismo, identifica a los actores que no están cumpliendo su rol: la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y los clubes profesionales.

“Hoy no se ve un recambio generacional en la selección porque no le dan la importancia necesaria al trabajo de menores. Todo es inmediatez. Los clubes ya no son instituciones como antes, que tenían su Junta Directiva, su Comisión de Fútbol, Comisión de Menores. Bajo esa gestión se les daba mayor oportunidad a los jóvenes, ellos se preocupaban por la división de menores y así salían una serie de jugadores, una serie de opciones a favor de la selección peruana. Todo es rápido. Los clubes atraviesan un problema económico, algunos con administraciones temporales, que lo único que buscan es hacer una buena gestión, campeonar, que entre dinero y listo. No hay una política deportiva en la que se promocione jugadores y el afectado mayor es la selección, porque no hay un amplio universo y provoca, también, que los futbolistas extiendan más años su carrera. Siempre estamos detrás de un jugador, esperando que se recupere o que se sane. Eso no puede ser. Antes se lesionaba uno o se portaba mal, entraba otro jugador, se le daba la oportunidad”, agrega.

Juan José Oré considera que la FPF tiene mucho que ver en esta falta de jugadores y presagia, si es que no hay un cambio rotundo, que en un futuro cercano la bicolor tendrá más jugadores de otros países, nacionalizados (sin raíces peruanas), que tendrán que ponerse la rojiblanca. “La federación no hace nada. No obliga al trabajo de menores y ellos tienen la capacidad porque es el ente regulador del fútbol en el país. Se debe apostar más por la división de menores porque sino, a futuro, la selección peruana estará llena de extranjeros. Ahora en el campeonato nacional se permite seis jugadores del exterior, sumados a los nacionalizadas, ya en los equipos no habrá espacio para los nuevos talentos en los clubes y, nuevamente, la selección se verá afectada”, sostiene.

Delanteros de Perú en el Mundial España 1982. Promedio de edad 28,5 años.

Jugadores Edad Club Teófilo Cubillas 33 Fort Lauderdale Strikers (EE.UU.) Percy Rojas 32 RFC Seresien (BEL) Juan Carlos Oblitas 31 RFC Seresien (BEL) Guillermo La Rosa 28 Atlético Nacional (COL) Gerónimo Barbadillo 27 Tigres (MEX) Franco Navarro 20 Deportivo Municipal (PER)





Delanteros de Perú en las Eliminatorias Italia 1990. Promedio de edad 28,2 años.

Jugadores Edad Club Jorge Hirano 32 Bolívar (BOL) Eduardo Rey Muñoz 32 Universitario (PER) Franco Navarro 28 FC Wettingen (SUI) Andrés Gonzales 21 Universitario (PER)





Delanteros de Perú en el Mundial Rusia 2018. Promedio de edad 28 años.

Jugadores Edad Club Paolo Guerrero 34 Flamengo (BRA) Jefferson Farfán 33 Lokomotiv de Moscú (RUS) Raúl Ruidíaz 27 Morelia (MEX) André Carrillo 27 Watford (ENG) Edison Flores 24 AaB Aalborg (DEN) Andy Polo 23 Portland Timbers (USA)





Delanteros de Perú en la Copa América 2024. Promedio de edad 29,8 años.

Jugadores Edad Club Paolo Guerrero 40 César Vallejo (PER) Gianluca Lapadula 34 Cagliari (ITA) André Carrillo 33 Al-Qadisiyah (KSA) Edison Flores 30 Universitario (PER) José Rivera 26 Universitario (PER) Bryan Reyna 25 Belgrano (ARG) Joao Grimaldo 21 Sporting Cristal (PER)









El fútbol negocio

Jaime Pulgar Vidal tiene otro punto de vista respecto a las aceleradas salidas de los seleccionados más emblemáticos de los setenta y ochenta. El docente brinda una explicación en base al caso Renato Tapia, que decidió no disputar la Copa América con la selección peruana debido a que no llegó a un acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) respecto al seguro de protección, pues está a días de culminar su contrato con el Celta de Vigo y viene negociando con otros clubes de LaLiga de España.

“Si lo quieres vincular a un caso actual, pues miremos el caso Tapia. Creo que la gente en el Perú no comprende algo, que el fútbol es un negocio. Lo que está haciendo Renato, que es lo que ha hecho Paolo Guerrero, Claudio Pizarro, entre otros, es cuidar su cuerpo, que es su herramienta de trabajo. Eso es lo más importante en un futbolista. Hay una idea que tiene que ver con algo llamado instrumentalización. El cuerpo del futbolista se instrumentaliza, y al instrumentalizarse, el cuerpo ya no le pertenece al futbolista. Ahora, esas personas que insultan a Tapia creen que el cuerpo del futbolista les pertenece a ellos como hinchas del fútbol y que, por lo tanto, debería jugar por la selección. No importa si se lesione, no importa si eso hace que no renueve su contrato. No importa nada. Él tiene que jugar porque efectivamente el hincha cree que el cuerpo del futbolista le pertenece. Y qué ocurre con estos grandes jugadores que hubo en los setenta, ochenta, alguno de ellos muy disciplinados como Alberto Gallardo, a quien tampoco le pertenecía su cuerpo, ocurre que el fútbol no era visto como un negocio; por lo tanto, no había que invertir en algo que hoy es fundamental y dejaban ya sea los clubes o la selección”, puntualiza el historiador.

Es más, Pulgar Vidal considera también que esta instrumentalización, esta idea de que el cuerpo del futbolista ya no es de su posesión provocó que estos jugadores de la época dorada dejen el combinado nacional, más allá de que el fútbol negocio todavía no había aparecido en el fútbol peruano y que según el profesor de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) está presente en el mundo desde 1974 cuando João Havelange se hace cargo de la FIFA cambiando todas las reglas de juego. Y es que el hecho de que ya no puedan hacer lo que le plazca fue determinante en su alejamiento de las canchas.

“Cuando yo dictaba en ISIL, que forma periodistas deportivos, yo le pregunté a los muchachos quién vivía mejor. ¿Claudio Pizarro o Reimond Manco? La respuesta fue Pizarro, que todavía jugaba en ese entonces, pero les pedí pensar un poco porque él tenía que estar sometido al nutricionista, al trabajo físico, a otros aspectos, inclusive de corte familiar, que se le pedía porque sino su carrera no podía extenderse más. Pizarro cumplía todo lo que le decían los especialistas. Manco, en cambio, les decía, debe tener una cuenta bancaria razonablemente respetable, de seis cifras. Él asume que le alcanza para vivir y él hace con su cuerpo lo que se le da la gana, lo que le plazca. El tipo se la pasa bien. Entonces, repetí la pregunta y la respuesta cambió de forma unánime: Manco. Cambié el chip de lo que somos los peruanos y entendieron. Me comprendieron que ellos quisieran tener lo mismo y pasársela tan bien como Manco porque a él le pertenece su cuerpo. Entonces, Manco es el típico tipo de aquella generación brillante, que no es como Gallardo de manera evidente, pero probablemente, sí sea como Chale o Mifflín”, señala.

La medicina

Luis Cotillo, especialista en traumatología, cirugía artroscópica y medicina deportiva, apunta que el avance de la medicina ha tenido mucho que ver en casos como el de Paolo Guerrero, que con 40 años continúa vigente en la selección peruana, a pesar de que hace un par de años sufrió una grave lesión en la rodilla. “Lo que pasa es que la medicina ha avanzado y la suplementación, vale decir todo lo que es nutrición y suplementos vitamínicos que hoy los jugadores usan, hacen que prolonguen su estadía en el fútbol. Si bien es cierto, estamos acostumbrados a que a los 35 años la gran mayoría de los futbolistas se retiren. Eso es lo normal. Hoy, Guerrero, con toda su experiencia, pero sobre todo gracias al tratamiento sometido desde joven con la suplementación vitamínica, alimenticia y de ejercicios en Europa, puede seguir jugando”, dice.

Es más, Cotillo indica que en los setenta y ochenta no se contaba con un protocolo médico que ayude a los futbolistas a recuperarse de una lesión. Es más, se usaban medicamentos que se pensaban servirían en un tratamiento favorable, pero años después se pudo comprobar que sucedía todo lo contrario. Por ello, las lesiones son otros de los puntos que obligaban a los jugadores a dejar la selección peruana y jugar unos últimos años a nivel de clubes.

“Las lesiones hoy en día se tratan de manera diferente. La tecnología de vanguardia ha llegado a la recuperación de lesiones deportivas. Se habla de alta gama en cuanto a reparación de tejidos lesionados. Antiguamente solo se conocía un par de aparatos y hoy se cuenta con una modernidad sofisticada para reparación de lesiones, ya que el fútbol es más costoso. Antes todo era infiltración. Tenías un dolor y te colocaban corticoides. Con el pasar de los años se dieron cuenta que el corticoide en vez de curar dañaba el tejido ligamentario. Sé que a Héctor Chumpitaz le infiltraban en el tobillo a cada rato. En algún momento conversé con Germán Leguía y me decía lo mismo, que todo era infiltración. Hoy en día, este tipo de tratamiento ya no se usa en el fútbol profesional”, manifiesta.

Ahora, más allá de lo que comenta el doctor Luis Cotillo, se entiende que la medicina también avanza de acuerdo con la evolución del fútbol, a la de convertirse en un negocio, algo que tampoco se observaba durante la época dorada del balompié peruano, porque como explicaba Jaime Pulgar Vidal, ese concepto no llegaba a nuestro medio y sigue sin hacerlo. Una explicación de ello, a nivel de primer mundo es el que dice Cotillo a continuación: “En Europa, un jugador del Real Madrid o del Barcelona vale millones y al club no le conviene tenerlo de para tanto tiempo. Por ese motivo la medicina avanzó a la par. La medicina deportiva es un aliado para los futbolistas. Hoy este departamento en el fútbol está manejado por médicos traumatólogos o deportólogos. Antiguamente, los médicos generales eran los encargados. Todo ha evolucionado para bien”, puntualiza el médico.

En resumen, las diferencias entre las salidas de la bicolor de jugadores como Teófilo Cubillas (33), Julio César Uribe (31), Franco Navarro (28) y la vigencia de Paolo Guerrero (40) se dan básicamente por tres factores. Primero, no hay recambio generacional, no hay jugadores de primer nivel que desplacen a jugadores de jerarquía como es el caso de Guerrero. A esto se suma que no hay una verdadera apuesta por los jóvenes talentos, que se pierden en ese camino hacia la consolidación. Seguidamente se hace presente la instrumentalización del futbolista, el fútbol negocio, provocando que su alejamiento de la selección sea porque no puedan hacer lo que le plazca con su cuerpo o porque simplemente buscan generar mayor dinero a nivel personal, dejando de lado el equipo nacional. Por último está la medicina deportiva, que con la profesionalización del fútbol ha ganado mayor notoriedad en este deporte y ahora se cuenta con la más alta tecnología para tratar lesiones que en el pasado le ponía fin a las carreras a nivel de selecciones como fueron los casos de Alberto Gallardo (31) y Héctor Chumpitaz (37).

