El Cabezón no es mago, es un seleccionador. Y no puede armar jugadores de barro o entregarle la camiseta a cualquier chico cuya principal credencial es ser figura de nuestra prestigiosa Liga 1. Por eso la lista para el arranque de las eliminatorias para Norteamérica 2026 seguramente se completará con los treintañeros conocidos y algunos de los colágenos Sub 23 que después pasarán a órdenes de Chemo (Grimaldo, quizás Quispe). Ricardo Gareca hubiese hecho lo mismo y de haber sido un extranjero su reemplazo, firmen que la historia sería la misma. Y no por sucumbir a la mal llamada argolla, sino porque como dijera alguna vez Claudio Pizarro -acaso en su intervención más feliz con la camiseta de la selección- “es lo que hay”.

El esqueleto es el mismo y -¡maldita sea!- nos lo sabemos de memoria: Gallese, Advíncula, Callens, López, Trauco, Yotún, Tapia, Aquino, Carrillo, Flores, Cueva (a pesar de su desenfrenada pasión por el agua de cebada), Reyna y el resucitado Guerrero. Si para quienes navegamos por la base cinco antes era una muestra de orgullo repetir equipos de memoria (sigo pensando que el once que paró Tim en Montevideo -Quiroga; Duarte, Chumpi, Panadero, Rojitas; Cueto, Velásquez, Uribe; Patrulla, La Rosa y Oblitas- es el mejor de la historia), hoy es una demostración de falta de recambio y parálisis dirigencial. ¿Dónde están nuestros Caicedos, nuestros Encisos, nuestro Julián Álvarez? El mejor extranjero de la Liga 1 es un muy buen jugador brasileño, Ignacio, pero de paso muy discreto en el fútbol de su país. Mientras Rodrigo Ureña se roba aplausos en el Monumental, en la selección chilena no encuentra sitio. Y Pablo Sabbag, el colombiano que dejaba boquiabiertos a los hinchas aliancistas a principios de temporada, hoy pasa más tiempo en la enfermería que sobre el verde de Matute.

SIN DELANTEROS

El viernes, Reynoso se deshizo en halagos por Raúl Ruidiaz, pese a que sus estadísticas con la selección parecen más las de un volante central: 4 goles en 54 partidos. Pero el chato, a quien tampoco le ha estado yendo bien últimamente con el Sounders, es el roto de un país descosido. ¡El Perú de Percy Rojas, Perico León y Lolo Fernández no tiene delanteros! El mejor atacante del campeonato es Santiago Giordana, un cordobés de 25 años que antes de llegar al Perú deambuló por la segunda división de su país hasta recalar en el Mushuc Runa ecuatoriano. Suma 22 goles. Detrás se encuentran sus compatriotas Carlos Garcés (Cienciano) y Adrián Fernández (Alianza Atlético) con 14, el colombiano Yorleys Mena con 13 y recién después aparece Alex Valera con 12 tantos. ¿Qué puede hacer el Juan ante semejante escasez? ¿Convocar a Percy Liza que desperdició la oportunidad de su vida en Portugal? Ha llamado a Matías Succar, un muchachón de 24 años que apenas acumula 6 tantos en el torneo y a Christopher Olivares, quien no juega desde fines de julio por un desgarro.

¿Será Paolo el 9 en Ciudad del Este? No es el mismo Guerrero del Inter, ni mucho menos el que vistió la camiseta del Flamengo o la del Corinthians. Ya no llega a los balones con facilidad, los defensores lo cuerpean con menos dificultades, pero suma minutos con el LDU y eso, en tiempos de sequía, ayuda. La versión que maneja DT es que André Carrillo podría ser probado en el puesto, quizás imaginando un encuentro en donde se privilegie la velocidad en el juego de contra y los cambios posicionales. Habrá que ver. Dueño del puesto no hay. Con Lapadula arrastrando una férula y Valera peleando con la ansiedad de quien tiene el arco cerrado, Paolo es una apuesta por la nostalgia. Casi casi como la selección. Una cuestión de fe.

Además… Paraguay sin su estrella A diferencia de los nuestros, Paraguay tiene jugadores en clubes de primer nivel como Miguel Almirón (Newcastle) y Matías Rojas (Corinthians). Aunque no contarán con Julio Enciso, su joven estrella del Brighton a causa de una lesión meniscal, el cartel de favorito no se los quita nadie. La elección de la calurosa Ciudad del Este como sede del encuentro es una señal inequívoca de que Barros Schelotto no quiere dejar nada al azar y que irá por los tres puntos. Su siguiente partido es ante Venezuela, así que dentro de su lógica sumar de a seis es clave en esta fecha doble. En el caso peruano, el fixture es particularmente cruel: tras el arranque ante la albirroja, recibimos a Brasil. Luego, en octubre, visitamos a Chile y esperamos en Lima al campeón mundial Argentina, para cerrar el año, en noviembre, ante Bolivia en La Paz y frente a Venezuela en el Nacional. Un arranque feliz puede darle oxígeno a la confianza y marcar el derrotero de la eliminatoria.





El sueño del quinto partido

Para Juan Reynoso, Perú no puede conformarse solo con clasificar al Mundial, sino con avanzar en la competencia. Hace unas semanas, en un encuentro con estudiantes de una conocida universidad, dijo que se “visualiza” jugando el quinto partido del Mundial. “El tema de la clasificación se va a dar, va a haber altas y bajas... pero si logramos tener un equilibrio y logramos que la transición generacional sea lo más natural posible, esa va a ser la clave para alcanzar ese quinto partido”, señaló.