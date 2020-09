Conforme a los criterios de Saber más

Una vez culminada la conferencia de prensa de Ricardo Gareca, en la que anunció la lista de convocados para los partidos de la selección peruana ante Paraguay y Brasil, una información relacionada a la Blanquirroja tomó fuerza: la oposición de la Major League Soccer en ceder a los futbolistas llamados para la primera fecha doble de las Eliminatorias sudamericanas, habiendo hecho llegar esta postura a las distintas instituciones de los países involucrados que integran la Conmebol, entre ellas la federación peruana y asociación paraguaya.

En la MLS de los Estados Unidos militan siete de los 30 citados por Gareca para los duelos del 8 y 13 de octubre. Pedro Gallese (Orlando City), Alexander Callens (New York City), Marcos López (San Jose Earthquakes), Andy Polo (Portland Timbers), Edison Flores (DC United), Yordy Reyna (DC United) y Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders) son los jugadores que actúan en el balompié norteamericano.

Pero, ¿qué dice el documento enviado a la Federación Peruana de Fútbol? A la FPF llegó una carta indicando la imposibilidad de liberar a los jugadores por temas de salud y seguridad, dejando en claro los protocolos que se siguen en el certamen de los Estados Unidos cuando un deportista abandona la ‘burbuja’ y se reintegra tras estar en el extranjero (a excepción de Canadá), haciendo hincapié en que deberá pasar, de manera obligatoria, una cuarentena de 10 días así arribe con un certificado médico que demuestre que no tiene coronavirus.

Obviamente, tal como indica The New York Times, que habla sobre la guerra que se aproxima con relación a los juegos de selecciones, los equipos del campeonato estadounidense se verán perjudicados y mermados. Por ejemplo, el Seattle Sounders perderá a Ruidíaz, su goleador, para los encuentros de la MLS del 7, 11 y 14 de octubre. Sin embargo, a los cotejos que el ex Universitario no podrá disputar por estar con la bicolor, se sumarán los que coincidan con los 10 días de aislamiento obligatorio. Así, el club recién podrá volver a contar con el peruano a finales de mes. Perú, Paraguay, Argentina, Ecuador y Venezuela son los equipos con citados en dicha liga.

Por la mañana del viernes, antes de que se diera a conocer a los elegidos por el ‘Tigre’, la misiva de la Major League Soccer llegó a las oficinas de la Asociación Paraguaya de Fútbol y a partir de ahí, en la FPF se enteraron de las intenciones de los clubes norteamericanos. Horas después, la notificación sería enviada al ente peruano. Incluso, al momento de anunciar la convocatoria y responder las preguntas de los medios, Gareca desconocía lo que estaba pasando.

Ricardo Gareca anunció la lista de convocados para los partidos de Perú contra Paraguay y Brasil por el inicio de las Eliminatorias Qatar 2022. (Foto: FPF)

Lista para evitar sorpresas

Si bien la MLS no tiene facultades para prohibir la liberación de un jugador llamado por su selección, en la Federación son conscientes de que se debe avanzar con cautela. Las negociaciones se hacen con los clubes a los que pertenecen los futbolistas y con ellos se está conversando para resolver el tema evitando conflictos. Además, ante la inminente intervención de la FIFA, los equipos se exponen a serias sanciones.

Por la tarde-noche del último viernes, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, le envió una carta al titular de la FIFA, Gianni Infantino, pidiendo la participación del ente máximo del fútbol para que la selecciones no tengan problemas con sus convocados que se desempeñan en la Major League Soccer.

“Hemos tomado conocimiento que la MLS ha remitido cartas a varias de nuestras Asociaciones Miembro, con relación a las convocatorias de varios jugadores para los partidos a disputarse en la ventana internacional del mes octubre. En dichas misivas, la MLS manifiesta expresamente que no pueden liberar a los jugadores por motivos de Salud y Seguridad, basándose en las normativas nacionales de Estados Unidos y Canadá. En las reuniones del año en curso, nos manifestó que la FIFA instaría al cumplimiento de la norma que obliga a la liberación de jugadores a todos sus asociados, para los partidos correspondientes a las Eliminatorias Sudamericanas sería efectiva”, se lee en parte del documento enviado a Infantino. Con el caso elevado a la FIFA no debería haber inconvenientes con los seleccionados.

Sin embargo, ese no es el único frente abierto para la Blanquirroja pensando en la doble jornada de Eliminatorias. La coyuntura actual no es la mejor para que los jugadores puedan subir y bajar de aviones en busca de integrarse a sus planteles. En la FPF esperan contar con todos los citados pero no es algo seguro. Sabiendo de las dificultades que existen, Gareca optó por dar una nómina extensa pensando en todos los escenarios posibles.

Ya hace unos días, en entrevista con El Comercio, Antonio García Pye, gerente de selecciones, contó las dificultades para repatriar a los jugadores. “No sé si vamos a poder traerlos a todos. Ojalá que sí”, aseguró. El itinerario y tiempo de llegada de los seleccionados es el otro factor clave. García Pye afirmó que “la meta del comando técnico es poder entrenar con todos el 6 y 7 de octubre”. O sea, tener al plantel completo dos días antes del duelo en el estadio Defensores del Chaco.

De la lista de 30 convocados, 21 de ellos, entre los que están casi todo el equipo titular, se incorporarán a la bicolor desde el extranjero. A falta de unas semanas para el inicio del certamen rumbo a Qatar 2022, estas comenzaron a jugarse fuera de las canchas sin que Ricardo Gareca pueda tener mucha participación, aunque el argentino ya movió sus fichas.

