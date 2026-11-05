Renato Tapia no figura en la convocatoria de la selección peruana para el amistoso ante Bolivia, pero su ausencia no significa que esté fuera de los planes de Mano Menezes. El técnico de la Bicolor aclaró por qué no convocó al jugador del Al Wasl y que será considerado en una siguiente etapa de su proceso.

“Les dije que habría una segunda etapa, donde uniremos a esos que estuvieron en la primera etapa con los otros consagrados de la selección peruana. Ahí se encuentra Renato Tapia”, explicó el estratega en conferencia de prensa.

Menezes contó que conversó directamente con el volante para conocer su disposición de continuar defendiendo la camiseta nacional. “Le pregunté si quería estar con nosotros, porque esa es una pregunta importante para los que ya tienen trayectoria en la selección. Querer ser parte de un proyecto, a veces en condiciones un poco diferentes de como estaba antes, porque cada proceso es diferente”, relató.

𝗟𝗹𝗮𝗺𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗮 𝗱𝗲𝗳𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗹𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿𝗲𝘀 🇵🇪❤️ Presentamos a los convocados de #LaBicolor para el amistoso internacional frente a Bolivia 🇧🇴, en el estadio Alejandro Villanueva 🏟️ #VolvamosACreer https://t.co/8TeaCZUnYA — La Bicolor (@SeleccionPeru) November 5, 2026

Según el técnico brasileño, Tapia manifestó su intención de seguir formando parte del equipo peruano. Por ello, el entrenador dejó abierta la puerta para su regreso y confirmó cuándo lo convocará: “A partir de marzo, Renato Tapia va a ser considerado para estar con nosotros”, comentó.

La última aparición de Renato Tapia con la selección peruana fue el 9 de septiembre de 2025, cuando la Bicolor perdió 1-0 ante Paraguay por la última fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026. Ahora, el mediocampista queda a la espera de una nueva oportunidad en el proyecto de Menezes.

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