Menezes_habla_tapia
Por Redacción EC

Renato Tapia no figura en la convocatoria de la selección peruana para el amistoso ante Bolivia, pero su ausencia no significa que esté fuera de los planes de Mano Menezes. El técnico de la Bicolor aclaró por qué no convocó al jugador del Al Wasl y que será considerado en una siguiente etapa de su proceso.

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