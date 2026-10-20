1. ¿Dónde se jugarán los amistosos ante Bolivia y una selección CONCACAF?

La planificación contempla dos escenarios: Lima y Cusco. Sin embargo, hay una precisión importante sobre la distribución de los encuentros: la FPF confirmó que Perú enfrentará a Bolivia el viernes 13 de noviembre en Lima, mientras que el compromiso ante una selección CONCACAF está previsto para el martes 17 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. La sede limeña todavía debe confirmarse oficialmente.

Inicialmente, la Federación había evaluado la posibilidad de llevar un partido a Puno, específicamente al Estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA), recinto que visitó durante los últimos meses. No obstante, las dificultades logísticas condicionaron esa alternativa. Cusco aparece ahora como el escenario para desarrollar el plan de trabajo en altura.

En esa línea, Mano Menezes visitó el Complejo Deportivo de Oropesa de Cusco FC para conocer la infraestructura disponible en la región imperial. La intención es que la selección pueda contar con condiciones adecuadas para entrenar antes del encuentro.

2. ¿Cuándo se conocerá la convocatoria?

La lista para los amistosos de noviembre se espera durante los primeros días de ese mes. El comando técnico ya tendría avanzada la selección de futbolistas del torneo local y de quienes militan en el extranjero, aunque la nómina definitiva dependerá de su evaluación y de cualquier eventualidad física.

Menezes ha explicado que sus decisiones responden al rendimiento, la trayectoria y las características que necesita para desarrollar su idea de juego. Por ello, no se tratará únicamente de repetir la convocatoria anterior, sino de evaluar qué piezas pueden ofrecer respuestas distintas.

¡𝗨𝗻𝗮 𝘃𝗲𝘇 𝗺𝗮́𝘀, 𝗷𝘂𝗻𝘁𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗰𝗮𝘀𝗮! 🇵🇪❤️‍🔥 #LaBicolor 🇵🇪 vuelve a la cancha para enfrentar a Bolivia 🇧🇴 en un nuevo amistoso internacional en Lima 🏟️ #UnSentimientoQueNosUne https://t.co/Dj00pynWTV — La Bicolor (@SeleccionPeru) October 16, 2026

3. ¿Habrá novedades por jugar en altura?

Es una de las principales expectativas. Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, había anticipado que la posibilidad de convocar futbolistas acostumbrados a jugar en altura era real. La decisión de programar un encuentro en Cusco refuerza esa línea de trabajo.

Menezes estuvo el último fin de semana en Arequipa y Cusco siguiendo a jugadores que compiten en clubes de esas regiones. La observación directa puede abrir oportunidades para futbolistas que no han tenido espacio en las convocatorias anteriores.

No obstante, jugar habitualmente en altura no garantiza un llamado. El entrenador deberá evaluar si esos jugadores se adaptan a sus necesidades tácticas y pueden aportar también en el funcionamiento colectivo.

Este Diario pudo conocer que al técnico brasileño le agrada mucho el juego de Matías Zegarra y Matías Lazo, ambos de Melgar.

En seis partidos con la Bicolor, no hay expulsados en la era de Mano Menezes. (Foto: Getty Images) / Evan Bernstein

4. ¿Habrá convocados de la Sub 20?

Por ahora, no existe un plan definido para incorporar futbolistas de la categoría Sub 20 a la lista de noviembre. La prioridad es que continúen su proceso bajo la conducción de Thiago Kosloski, con microciclos y oportunidades para competir regularmente.

El objetivo también pasa por facilitar que los jóvenes encuentren minutos en sus clubes, especialmente aquellos que pertenecen a Alianza Lima y Sporting Cristal. La posibilidad de alternar entre sus equipos y las categorías de formación será importante para su desarrollo.

La decisión supone una apuesta por respetar los tiempos de cada jugador. Una convocatoria a la selección mayor puede ser un estímulo, pero no necesariamente es el paso más conveniente si todavía necesitan consolidarse en el fútbol profesional.

La selección peruana Sub 20, con gol de Cari y autogol de Orellana, consiguió el bronce en los Odesur tras vencer 2-1 a Chile | Foto: Comité Olímpico Peruano / PEDRO MONTEVERDE

5. ¿Qué busca Menezes con estos amistosos?

La respuesta está en una frase que el entrenador dejó después de la gira de octubre: “Ahora tenemos que ir escogiendo rivales que nos permitan conseguir victorias, es algo que necesita el grupo”.

El brasileño no pretende menospreciar a Bolivia ni a Honduras. Busca que Perú vuelva a competir con confianza y encuentre respuestas futbolísticas después de una serie de resultados adversos. Además, los antecedentes ofrecen un contexto favorable: la última derrota peruana ante Bolivia ocurrió en 1989, mientras que frente a Honduras no cae desde 1994.

Sin embargo, la historia no garantiza resultados. La Bicolor necesita mejorar su funcionamiento, sostener una idea de juego y aprovechar estos encuentros para evaluar alternativas. Noviembre será una oportunidad para cerrar el año con mejores sensaciones, pero el verdadero desafío de Menezes será convertir esas señales en una base sólida para el camino hacia 2030.

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