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Resumen

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La selección peruana enfrentará a Bolivia y Honduras en la última fecha FIFA del año. (Foto: AFP)
La selección peruana enfrentará a Bolivia y Honduras en la última fecha FIFA del año. (Foto: AFP)
/ ELSA
Por Marco Quilca León

La selección peruana cerró su gira norteamericana sin victorias y con más preguntas que respuestas. Las derrotas ante Estados Unidos, Canadá y Colombia, además del empate frente a México, dejaron una conclusión para Mano Menezes: la Bicolor necesita recuperar confianza antes de iniciar una nueva etapa de preparación para las Eliminatorias al Mundial 2030. Por eso, los amistosos de noviembre tendrán un propósito que va más allá de completar el calendario. Estas son cinco preguntas para entender el plan del entrenador.

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