¿En serio creen que nos eliminaron del Mundial porque Ibáñez se demora en hacer los cambios? ¿Que la culpa la tiene el 3-5-2 de Fossati? ¿Que todo hubiera sido distinto si Reynoso no hubiera aburrido a los jugadores con sus indicaciones?

En el planeta fútbol es usual buscar culpables después de un fracaso. El requisito fundamental es que este tenga rostro y nombre. Nunca nos fijamos en las formas, mucho menos en la organización. Creemos que el fútbol, antes que un juego, es un acto de magia, en el que el entrenador de turno -alias el chivo expiatorio- tiene poderes mágicos para convertir a un futbolista que no sabe parar una pelota, en un superdotado capaz de dormirla con el muslo. O que el volante central de un equipo recién descendido puede jugar mejor que quien triunfa en la Premier league.

Hay culpables individuales. Juan Carlos Oblitas cometió el mayor error de su carrera al aceptar seguir trabajando con la federación después del vergonzoso desaire a Ricardo Gareca. Y se hundió aún más con las elecciones de Reynoso y el Nonno.

Selección peruanas: así le fue a los técnicos en estas Eliminatorias 2026:

Partidos Puntos en juego Puntos obtenidos Juan Reynoso 6 18 2 Jorge Fossati 6 18 5 Óscar Ibáñez 4 12 4

El Cabezón fue la decepción mayor porque en lugar de aprovechar la herencia que recibió, intentó una revolución imposible sin abandonar sus modales de sargento. De Fossati sabíamos todo, sus virtudes y sus limitaciones, y aún así preferimos mirar para un costado. Solo reaccionamos cuando el desastre no tenía retorno.

Del Virrey de la Videna, del reyezuelo de la avenida Aviación, del visitador de Chongoyape hemos dicho tanto ya que una línea extra no añade nada a su infame currículo.

La pregunta que no nos hemos hecho, y que necesitamos hacernos, es una muy simple: ¿tenemos jugadores de talla internacional? ¿Marcelo Bielsa hubiera podido enfrentar de otra manera este papelón? ¿Pep Guardiola habría obrado el milagro? ¿Carletto sería candidato a tener un monumento si la blanquirroja hubiese estado en sus manos?

Me temo que no. No tenemos jugadores de talla internacional. No hablemos ya de la selección de mayores, donde la mayoría de mundialistas de Rusia están quemando sus últimos cartuchos. Miremos a los Sub 20, los Sub 17, a esa masa desorganizada y sin atención que trata de abrirse camino en las academias o a eso que, en el caso de ciertos clubes, se hacen llamar divisiones menores.

¿Por qué Piero Quispe nunca explotó y Pumas le anda buscando equipo? ¿Por qué Joao Grimaldo anda jugando en canchas que parecen de colegio en Europa? ¿Qué pasó con Jesús Castillo en Portugal? ¿Alguien sabe qué fue de la vida de Franco Zanelatto?

El problema, el verdadero problema, está en la raíz del fútbol peruano. En la forma cómo está organizado, en ese sistema que premia la mediocridad y deja que los clubes sigan siendo una fábrica de dinero para unos pocos, sin obligarlos a realizar un trabajo formativo. En suma, en hacer que el fútbol trabaje como el 70% de las empresas de nuestro querido país: en la más completa informalidad.

Los pocos esfuerzos individuales que, pese a todo, existen se topan con una pared: la falta de una mirada a largo plazo, el individualismo de los presidentes de los pocos clubes formales, las peleítas ridículas por quítame esas pajas. Mientras tanto, nuestros vecinos nos siguen sacando ventajas: basta mirar dónde están Ecuador, Venezuela, Colombia y hasta la propia Bolivia.

Si esta vez hemos fallado en la eliminatoria más fácil de la historia, espérense a la próxima en la que no participarán Argentina, Uruguay y Paraguay por ser los organizadores del Mundial. Sudamérica tendría apenas tres cupos y medio, y se baraja que jugaría a la antigua, es decir, con dos grupos de cuatro y tres selecciones, respectivamente.

No es difícil imaginar lo que va a pasar.

*****

