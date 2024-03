La fascinación que genera Piero Quispe se diluye cuando se revisan sus números en Pumas: 9 partidos jugados, 8 como titular, 657 minutos acumulados y… 0 asistencias y 0 goles. Muy pobre para un jugador cuya principal misión es aportar ideas ofensivas para su equipo. Él mismo acaba de comentar en Fox Sports de México que no está satisfecho con su rendimiento. “Hay que ser autocrítico, me falta mejorar algunas cosas, pero siento que estoy haciendo las cosas bien (sic), que con trabajo voy a seguir mejorando. Estoy yendo por buen camino”. Su equipo, que jugó el domingo pasado (empató 3-3 contra Tijuana en casa), marcha en la novena posición del Clausura mexicano, a nueve puntos de Monterrey que es el puntero.

Sin embargo, ¿alguien duda que estará en la lista que presentará Jorge Fossati? Su presencia está asegurada no solo porque el uruguayo lo conoce y sabe qué le puede dar, sino por otra razón acaso tan o más importante que la anterior: no hay otro en su puesto. Con Cueva a punto de gestionar la entrega de su AFP, y Cancha y Concha lejos de su nivel, no asoma otro futbolista que le haga sombra. Si hay un jugador fijo en la primera nómina del ‘Nono’ ese es Pierito.

Juan Carlos Ortecho, editor de RPP deportes, tiene claro que Quispe no es Cueva ni lo considera su reemplazante (“decir eso es injusto para él y para el mismo Cueva que tampoco fue reemplazo del ‘Chorri’ Palacios ni este de Cubillas”), aunque da por descontado que estará entre los convocados. “Es una apuesta arriesgada, pero necesaria, sobre todo para esté Perú que se encuentra último en la eliminatoria”.

En tanto, Vicente Cisneros, comentarista de Gol Perú, destaca de Quispe su buen dribling y desequilibrio en los duelos individuales. Lo que más lo diferencia de ‘Aladino’, a su entender, es su falta de gol y asistencias. “Creo que con Fossati, la selección será agresiva y directa en ataque, y jugaremos 1-3-5-2. En el medio estarán Yotún, Tapia y Quispe”, anota.

Sus números en Universitario tampoco fueron buenos. Hizo pocos goles y su media de pases-gol es inferior a la de Andy Polo. En su defensa, los ‘Quispelover’ señalan que no es culpable de la mala puntería de los delanteros cremas (léase Valera). La temporada pasada, la U fue un equipo que concretó menos de lo que generó. ¿Entonces, por qué Quispe era tan importante? O, para actualizar la pregunta, ¿Por qué en Ate se lo sigue extrañando tanto? A diferencia del 90% de futbolistas nacionales, Piero encara, arriesga, no se refugia en el pasecito al costado, ese recurso facilongo con el que tantos disfrazan su mediocridad. Tampoco rehúye a la gambeta, disfruta haciendo diagonales e intenta fabricar pases filtrados En el Monumental era impresionante ver -y sentir- cómo cambiaba el ánimo de la tribuna cuando recibía la pelota. Inmediatamente la gente se ponía de pie porque sabía que algo distinto iba a ocurrir.

Toda esa excitación colectiva se esfumaba cuando retrocedía hasta campo propio en busca de la pelota o empleaba la mayor parte de su tiempo en la recuperación. El hábitat de Quispe son los últimos 30 metros, en los alrededores del área contraria, con libertad para moverse por todo el frente o pegado sobre la izquierda para desarrollar su perfil derecho.

No sé si en la selección usará la 10 o mantendrá la 27, pero la ocasión de convertirse en un insustituible en el campo depende, literalmente, de sus pies.