¿Carrillo es baja ante Colombia?

André Carrillo arribó en la madrugada del último martes y, horas después, se sometió a exámenes debido a la dolencia muscular que ha presentado en los últimos días, según lo confirmó el mismo Corinthians recientemente.

Si bien los resultados no fueron dados al instante, desde Videna consideran que es muy poco probable que la ‘Culebra’ pueda estar apto para el partido ante Colombia en Barranquilla. Sin embargo, al tratarse de un tema muscular, no sería desconvocado esperando que pueda llegar en óptimas condiciones al duelo ante Ecuador en Lima.

Al pasar por exámenes, la ‘Culebra’ no hizo trabajos como el resto de sus compañeros en Videna. El resto de convocados entrenaron pero todavía no ha habido un once definido de cara al duelo ante Colombia de este viernes.

Sin embargo, ante la baja casi confirmada de André Carrillo, la volante más probable para Óscar Ibáñez será con Renato Tapia, Pedro Aquino y Sergio Peña. Cabe resaltar que tendría aguardando en el banquillo a otros futbolistas que pueden hacer de volantes como Kenji Cabrera, Erick Noriega o César Inga.

La decisión sobre Cueva

Más allá de que André Carrillo pueda ser baja ante Colombia, a día de hoy Óscar Ibáñez está concentrado con el grupo de convocados que ya ha venido trabajando con él en Videna en los últimos días y no está planificando sumar algún nuevo nombre.

Así se trate de una baja de última hora como la de la ‘Culebra’, se conoce que ‘Aladino’ no es opción para Ibáñez por las mismas razones por las que no lo llamó en su primera lista de convocados: no considera que esté en nivel suficientemente bueno en todo aspecto para volver a la selección peruana.

En Videna, Ibáñez viene hablando mucho con sus jugadores, sobre todo con los más jóvenes y los que recién se han integrado a la lista, y su exigencia a la hora de dar indicaciones pasa principalmente por el aspecto físico con varios de ellos. Por su parte, Lapadula, que fue el último en sumarse, hizo mucho trabajo regenerativo y pasó varios minutos en el gimnasio.

Por otro lado, si bien en las últimas horas se supo de un incidente con Sergio Peña en tanto a que salió a una fiesta en los últimos días, desde Videna sostienen que no rompió ninguna orden estricta, ya que se encontraba en día libre y se presentó al día siguiente a la hora que la selección volvió a concentrar.

Cronograma de la ‘bicolor’

Este miércoles y jueves, la selección peruana continuará entrenando en Videna en horas de la mañana y partirá rumbo a Barranquilla en un vuelo chárter el jueves al promediar las 4:00 pm.

El encuentro ante Colombia está pactado para este viernes a las 3:30 pm y, una vez que culmine, retornarán a Lima ese mismo día e continuarán con los trabajos el sábado con miras a lo que será el duelo del martes 10 de junio.

