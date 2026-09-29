La selección peruana quedó lista para afrontar este martes su segundo amistoso de la fecha FIFA ante México. Mano Menezes dirigió ayer lunes el último entrenamiento en Nueva Yersey y dejó algunas pistas sobre el equipo que buscará recuperarse de la goleada sufrida ante Estados Unidos. La principal novedad fue Erick Noriega, mientras que André Carrillo volvió a trabajar con el grupo y la FPF tomó una precaución especial tras lo ocurrido en el anterior encuentro.

Carrillo fue uno de los nombres que más atención concentró en la práctica. El extremo llegó a Orlando con una molestia muscular y él mismo contó que tenía un pequeño desgarro. Por eso, su presencia ante México estaba en duda. Sin embargo, este lunes pudo incorporarse nuevamente a los trabajos colectivos y completó la sesión junto a sus compañeros.

El Comercio pudo conocer que la ‘Culebra’ todavía no está al cien por ciento de sus condiciones físicas, aunque existe la posibilidad de que tenga algunos minutos frente al conjunto mexicano. La decisión final dependerá de cómo responda durante las horas previas al partido y de la evaluación que realice el comando técnico.

“Carrillo va a entrenar normalmente con todos, sin limitaciones. Y de ahí nos vamos a reunir para ver en qué punto conseguimos ponerlo: si ya está en condiciones de estar para este partido o si lo vamos a poner ante Canadá”, explicó Menezes en conferencia de prensa.

La declaración del técnico deja abierta la puerta para que Carrillo vuelva a tener participación, aunque también existe la posibilidad de reservarlo para el siguiente amistoso de la gira, contra Canadá. En un proceso que recién empieza a construir una nueva base para la selección, el cuerpo técnico no quiere asumir riesgos innecesarios con uno de sus futbolistas de mayor experiencia.

Noriega, la gran novedad de Menezes

La otra noticia del entrenamiento fue Erick Noriega. El futbolista de Gremio será titular ante México, aunque todavía existe una interrogante respecto a la posición en la que será utilizado.

Menezes analiza dos posibilidades. La primera es colocarlo como defensor central junto a Renzo Garcés o Miguel Araujo. La segunda es utilizarlo como volante central, acompañando a Yoshimar Yotún y ocupando el lugar que dejó Wilder Cartagena.

Erick Noriega. (Foto: Getty Images)

La decisión representa, además, una nueva oportunidad para un jugador por el que Menezes siempre ha mostrado especial consideración. El entrenador brasileño fue quien recomendó su contratación por parte de Gremio cuando Noriega todavía pertenecía a Alianza Lima.

“Erick Noriega está a disposición al 100 %. Él sabe lo que pienso sobre él y ustedes igual. Siempre lo manifesté, yo fui el entrenador para que Gremio lo contrate de Alianza. Siempre seré coherente con las cosas. Vi una oportunidad de experimentar con otros jugadores y ver qué tipo de entorno nos daría. Es importante que el entrenador conozca a otros jugadores”, manifestó.

Noriega no será, por tanto, un simple cambio de nombres. Su ubicación puede modificar la estructura que presente Perú ante México y permitirá a Menezes observarlo en una función distinta a la que venía desempeñando.

La FPF pidió VAR para el Perú-México

Pero no todo quedó en el campo de entrenamiento. Luego de lo sucedido ante Estados Unidos, la Federación Peruana de Fútbol solicitó que el VAR forme parte de la terna arbitral para el amistoso contra México.

La decisión llega después de la polémica acción que terminó en penal a favor de Estados Unidos en el encuentro que Perú perdió 4-1. Para Menezes, ese momento marcó un antes y un después en el partido. “A partir del penal nos desorganizamos”, explicó tras la derrota.

Esta vez, la FPF busca que no quede ningún cabo suelto en un partido que también servirá para que Menezes siga probando jugadores y variantes. La presencia del VAR permitirá contar con una herramienta adicional ante jugadas que puedan generar controversia.

Perú llega así a su segundo examen de la gira por Estados Unidos con varias historias paralelas. Carrillo todavía pelea contra el reloj para saber si podrá sumar minutos, Noriega aparece como la gran novedad del once y, fuera del campo, la FPF tomó medidas para evitar que una nueva polémica arbitral vuelva a convertirse en protagonista.

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