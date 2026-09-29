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Resumen

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André Carrillo podría tener minutos ante México en el segundo amistoso de la selección peruana. (Foto: FPF)
André Carrillo podría tener minutos ante México en el segundo amistoso de la selección peruana. (Foto: FPF)
Por Marco Quilca León

La selección peruana quedó lista para afrontar este martes su segundo amistoso de la fecha FIFA ante México. Mano Menezes dirigió ayer lunes el último entrenamiento en Nueva Yersey y dejó algunas pistas sobre el equipo que buscará recuperarse de la goleada sufrida ante Estados Unidos. La principal novedad fue Erick Noriega, mientras que André Carrillo volvió a trabajar con el grupo y la FPF tomó una precaución especial tras lo ocurrido en el anterior encuentro.

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