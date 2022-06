Desde que tiene uso de razón, Marco Romero recuerda esas tardes en las que iba al estadio a ver a Alianza Lima con su padre. Desde las 11 de la mañana hasta las seis de la tarde, se la pasaba viendo partidos junto a su papá. “Recuerdo que mi papá llevaba una bolsa gigante de panes que había preparado con todo lo que había podido, desde huevo, mantequilla, jamón, pollo. Todo lo que había encontrado en la casa lo había metido en 20 panes”, cuenta entre risas.

Hoy el famoso compositor peruano, hincha de la selección de toda la vida, se encuentra en Doha para alentar a la selección en el repechaje. Conversamos con él, justo en su escala en Madrid. Sus éxitos, que ya son parte de la memoria sentimental del hincha, acompañarán a la ‘Blanquirroja’ en tan crucial encuentro. “Nunca imaginé que después de algunos años, mis canciones iban a convertirse en lo que son ahora”, reflexiona.

Marco Romero en Madrid con la camiseta de la Selección. Foto: Archivo personal.

‘Porque yo creo en ti’ fue la primera que compuso para la selección. La letra, como él mismo dice, fluyó de manera inmediata, envuelto en sus sentimientos y memorias más futboleras. “‘Porque yo creo en ti’ nace de un día para otro. Yo estaba en un cuarto de clínica con mi hijo de 3 años que estaba con urticaria y Óscar Avilés me llama y me dice que voy a ir a visitar a la selección al día siguiente, pero que tengo que llevar una canción. Entonces ahí mismo me puse a pensar y en cinco minutos ya tenía el coro”. Así de sencillo como suena. En cada frase, Marco Romero puso de manifiesto su amor al país y al fútbol. A la mañana siguiente ya estaba entonando la canción en la Videna.

Pese a la popularidad de la que hoy goza esta canción, al inicio no fue tanto así. Romero la compuso en el 2013, en los tiempos más turbulentos de la Bicolor, donde el idilio de estos días era improbable. Romero toma con humor el hecho de que en ese tiempo algunos lo culparan de los malos resultados. “En esa época Perú no le ganaba a nadie. La canción salió y fue vapuleada, me echaron la culpa de que Perú no clasificaba al Mundial de aquel entonces con (Sergio) Markarián”. El tiempo hizo su trabajo y ahora el tema suena en todos los rincones del país. Para Marco Romero esta primera canción marcó el inicio de las que llegaron después. En ‘Porque yo creo en ti’ empoderó a la selección y al hincha. “Es una canción para demostrarles que creíamos en ellos pasara lo que pasara”.

Su segunda canción, ‘Llegamos los peruanos’ fue mucho más pensada. Escrita para ese esperado momento en que Perú consiguió la clasificación al Mundial de Rusia luego de 36 años. “Para mí es una canción que anuncia que los peruanos llegamos al mundial y ahora quién nos va parar, y no hay nadie que pueda hacerlo porque ya tenemos la convicción suficiente para hacer las cosas”. Tal vez esta sea la menos popular, pero Romero cree que una vez Perú consiga su cupo al Mundial de Qatar tendrá una oportunidad para volver a sonar entre los hinchas.

Su tercera y última composición es ‘Vamos Perú’, que tiene otro significado pero que sigue este camino de fe y esperanza. La hizo junto a su manager y amigo Gonzalo Calmet. “Esta canción es un ahora que ya creo en ti, te siguen a donde vayas, donde vayas tú, vamos Perú”, dice. Esta canción la compusieron en el 2020 antes de la pandemia. Marco no pensaba escribir nada en ese momento y Calmet apareció con el foquito prendido. En 10 minutos ya tenían el coro y en dos horas la canción estaba terminada. A la semana siguiente la presentaron en la Videna y se convirtió en la canción del hincha camino a Qatar.

Para Marco Romero que estas canciones hayan llegado a ser himnos de la hinchada peruana es todo un honor y una felicidad desbordante. “Cuando uno escribe una canción, claro que quiere que la gente la conozca, te hace ilusión, pero nunca imaginé que iban a llegar a donde están hoy”, comenta emocionado.

Desde hoy sábado, Marco Romero se encuentra en Doha para dejar la garganta, al igual que decenas de compatriotas. “Llegar al repechaje no ha sido sencillo, pero sabemos que el esfuerzo va a valer la pena, que obtendremos la clasificación y que volveremos a Perú con esa alegría enorme de estar en el Mundial nuevamente”. Romero se quedará en Qatar hasta el 14 de junio, donde luego del partido aprovechará para conocer un poco del país árabe y grabar algunas imágenes para su próximo videoclip.