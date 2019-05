Selección peruana: Pretell, el piurano de veinte años que irá a la Copa América

Una de las sorpresas de la convocatoria de Ricardo Gareca es Jesús Pretell, el volante de veinte años que defiende los colores de Sporting Cristal. Hace unos meses, fue llamado a la selección peruana sub-20 que dirigió Daniel Ahmed.

Perú integra el Grupo A de la Copa América 2019, junto al anfitrión Brasil, Venezuela y Bolivia. (Foto: AFP)

Pretell, de 1.71 metros, tuvo sus inicios en el Atlético Grau, precisamente en la escuela de fútbol San Antonio de Piura. Tras su paso por Defensor La Bocana de su natal Sechura en 2014, llegó a las divisiones menores de Sporting Cristal con 15 años.

Durante la temporada pasada defendió los colores de la Universidad San Martín en calidad de préstamo y fue allí cuando se consolidó en la mitad de la cancha: jugó 33 partidos. Debutó el 4 de febrero en la goleada 4-0 sobre Ayacucho FC y fue considerado una de las promesas.

Ese mismo año, 2018, fue uno de los juveniles que sirvieron de sparring de la selección peruana de cara al Mundial. Asimismo, viajó a Rusia para acompañar a la Bicolor a la Copa del Mundo.

Lastimosamente, el jugador no tuvo fortuna en el Sudamericano Sub 20 de Chile 2019, en el que la Blanquirroja no clasificó ni a la segunda fase del torneo. La única victoria fue ante Uruguay por 1-0.

Este jueves, Pretell tiene cita La Videna para ponerse al mando de Ricardo Gareca.