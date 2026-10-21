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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por José Antonio Bragayrac

La discusión sobre el futuro del fútbol peruano suele detenerse en los resultados de la selección, los fichajes extranjeros o la aparición de nuevos talentos. Hay otra pregunta que merece atención: ¿en qué posiciones tiene el Perú suficientes futbolistas para competir y en cuáles empieza a quedarse corto? La ciencia de datos puede ayudar a responderla. Desde 2024, MaxLab trabaja con información de la Liga 1 para poner las herramientas de análisis al alcance de todos los clubes.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.