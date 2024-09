“Nos ganaron en una pelota parada y nos metieron el gol, eso es lo que más duele” , señaló Alexander Callens tras el partido ante el conjunto cafetero. El defensor no quiso ser cambiado en el córner previo al tanto del empate: “me fui molesto, pero esto es así, el doctor decidió y ya”.

Se podría decir que Perú pecó de inocente. Hizo lo que no se debía: realizar cambios antes del cobro de un balón detenido. Fueron tres sustituciones. Y los errores, ante selecciones de primer nivel como ha demostrado ser Colombia, se pagan caro. “Nosotros no tenemos la costumbre de cambiar jugadores cuando hay una pelota quieta en contra. Acá se da una circunstancia que coincide, iban a entrar Reyna y Archimbaud y se paran los cambios. En esa misma jugada se produce el corte sobre Callens, es atendido y se indica el cambio, la otra opción era que en ese córner tengamos 10. Al entrar el cambio de Luis (Abram) para no desaprovechar la ventana, hicimos los otros dos. Si fue un error, lo asumo sin duda”, reflexionó el técnico Jorge Fossati.

¡𝗟𝗢 𝗚𝗥𝗜𝗧𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗧𝗢𝗗𝗢𝗦!



Gran centro de Sergio Peña que encuentra a Alexander Callens para que marque el primero del partido. ¡Vamos Perú!



33' ST | PER 🇵🇪 1-0 🇨🇴 COL







Pero más allá del amargo empate, la Bicolor mostró una nueva cara que ilusiona. Hay luz al final del túnel. Sin Paolo Guerrero, Fossati encontró en Alex Valera un ‘9′ capaz de aguantar de espaldas defensores recios como Jerry Mina (1.95 mts. de estatura), Jhon Lucumí (1.87 mts.) o Carlos Cuesta (1.80 mts.); sin Christian Cueva, el ‘10′ que repartió fútbol “chocolatero” fue Sergio Peña. Y luego los de siempre: Gallese y sus atajadas salvadoras, Zambrano y su seguridad jugando al límite, Tapia y su jerarquía.

Hubo, entonces, rendimientos individuales muy buenos, algo que no se pudo ver en todo este proceso. Y eso conlleva a un juego en conjunto muy compacto. En definitiva, Perú, por momentos, sin tener la pelota como en la era Gareca, fue mejor que Colombia, la última finalista de la Copa América, la única selección invicta en estas Eliminatorias.





Quito, una ciudad amigable para Perú

Empecemos por rescatar -o destacar- la gran virtud: la selección aprendió a jugar y moverse en el 3-5-2 de Fossati. Zambrano, con menos espacio para recorrer, no deja pasar una; y a cada costado tiene a dos gacelas como Araujo y Callens. Como carrileros, Advíncula es el de Boca y López puede atacar sin miedo a dejar descubierta su espalda.

En el medio, Tapia está equilibrado con un volante de sacrificio como Cartagena y otro de buen pie como Peña. Y arriba, Lapadula y Valera son los guerreros en primera línea dispuestos a pelear las divididas y presionar a los rivales.

Ante Colombia, Perú tuvo poco el balón (31% de posesión en contra de 69%, según datos oficiales), pero disparó a portería casi la misma cantidad de veces (tres sobre cinco), además obligó al cuadro de Néstor Lorenzo a rematar desde fuera del área (7) y generar apenas dos grandes chances. Estadísticas que en las seis primeras jornadas parecían imposibles. Frente a Ecuador, la Bicolor debe mantener la tendencia a no sufrir mucho al momento de defender.

Este martes en Quito, el combinado nacional se encontrará seguramente con un Ecuador presionado tras caer de visita ante uno de los peores Brasil en mucho tiempo y en el debut de su técnico Sebastián Beccacece. Y necesitado, también, porque se ubican sextos con ocho puntos y no pueden alejarse del pelotón de arriba.

#LaBicolor 🇵🇪 cumplió su última práctica en Lima previo al viaje de este lunes a tierras ecuatorianas.

En ese sentido, el juego que mostró Perú ante Colombia, de juntar sus líneas y ser rápido de contra, es el que podría buscar para aprovechar los espacios que pueden dejar los ecuatorianos. Quizá el cambio pase por el ingreso del rápido Bryan Reyna como segundo delantero en lugar de Alex Valera.

Además tendrá que aprovechar muy bien el buen pie de Sergio Peña, el encargado de los ataques. El ‘10′ no solo tiene juego corto, también pase largo, lo cual podría ser aprovechado por los atacantes o los carrileros Marcos López o Luis Advíncula.

Por otro lado, el estado de ánimo juega un papel importante en el fútbol. Perú llegará al choque ante los ecuatorianos tras un partido en el que demostró tener otro rostro y ganó confianza. Ecuador, por su parte, podría tambalear.

Y está, claro, el antecedente de que la Bicolor ha ganado en sus últimas dos visitas a Quito por Eliminatorias: ambos triunfos por 2-1 que fueron bisagras. Es ahora o nunca y esta selección ha demostrado que es capaz de lograr hazañas.