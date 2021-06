Conforme a los criterios de Saber más

¡Qué lindo es el fútbol! No solo son 22 tipos privilegiados corriendo detrás de un balón durante 90 minutos o algo más, como algunos repiten intentando creérselo. Es mucho más que eso. Ni siquiera se puede clasificar por victorias, derrotas o empates; ni por los puntos que estos otorgan. Hay triunfos que saben peor que una derrota y derrotas que dignifican más que un triunfo. También hay empates que tienen un sabor dulce, como el que consiguió la selección peruana ante Ecuador este miércoles. Terminar 2-2, luego de irse al descanso con dos goles abajo; imagínese, estimado lector. Y si a eso le añadimos que el punto obtenido nos pone con un pie y medio en los cuartos de la Copa América 2021, el resultado adquiere mayor valor.

De la mano de Gianluca Lapadula, el hombre más querido en el Perú en estos momentos, la ‘Blanquirroja’ sacó un punto de oro frente Ecuador. Una escuadra que jugó su final tras perder hace unas semanas en Quito por las Eliminatorias ante los mismos once vestidos de blanco y rojo. El ítalo-peruano anotó su primer gol con la ‘Bicolor’ y dio su tercera asistencia -el tanto del empate lo marcó André Carrillo- para el 2-2 final .

El empate ante la ‘Tri’ colocó al equipo de Ricardo Gareca en el tercer puesto con 4 puntos (-3 de diferencia) , debajo de Colombia (segundo, 4 pts. -1) y Brasil (primero, 9 pts. +8). Y está por encima de Ecuador (cuarto, 2 pts. -1) y Venezuela (quinto, 2 pts. -3). Con la fecha cuatro del grupo B completado, saltan dos preguntas en el hincha: ¿ya estamos clasificados? ¿Y si no lo estamos, qué debe pasar en la última jornada para estar en cuartos?

Primero debemos tener en cuenta que a la siguiente fase pasan los cuatro primeros de cada grupo; es decir, solo uno quedará fuera. De las cinco selecciones de la zona B, solo Colombia no podrá sumar ningún punto más: descansará en la última fecha . De ahí, Perú chocará ante Venezuela y Brasil hará lo propio frente a Ecuador.

El equipo de Ricardo Gareca arribó a su hotel de concentración en Goiana, pensando en su siguiente duelo ante Colombia por la Copa América 2021. La ‘bicolor’ cayó goleada ante Brasil, por lo que necesita de una victoria para soñar con la clasificación a la siguiente fase.

Según el reglamento de la Copa América, el orden de clasificación a la siguiente fase es el siguiente: a) mayor número de puntos obtenidos en los partidos de grupo; b) mayor diferencia de goles en los partidos de grupo; c) mayor número de goles marcados en los partidos de grupo. La tercera opción es fundamental para determinar los clasificados.

En caso de que dos o más selecciones igualen en los criterios antes mencionados, las posiciones se determinarán de la siguiente manera:

mayor número de puntos obtenidos en los partidos del grupo entre los equipos en cuestión mayor diferencia de goles en los partidos del grupo entre los equipos en cuestión mayor número de goles marcados en los enfrentamientos directos entre los equipos en cuestión mayor número de puntos obtenidos por conducta deportiva, según el número de tarjetas amarillas y rojas.

El último ítem se desglosa de la siguiente manera: una tarjeta amarilla quita un punto; una expulsión producto de dos amarillas, tres puntos; una roja directa, 4 puntos; y una amarilla y una roja directa del mismo jugador, cinco puntos.

Asimismo, la Conmebol indica lo siguiente: “Se aplicará a cada jugador una sola de las deducciones mencionadas por partido. El equipo con el mayor número de puntos obtendrá el puesto más alto en la clasificación . En caso de que aplicadas las normas precedentes continúe el empate, se procederá a realizar un sorteo el cual será realizado por la Conmebol”.

“Respecto al segundo paso, todos los equipos involucrados en dicha situación se clasificarán aplicando, por orden, los criterios de d) a h). Si uno de los equipos se clasifica en una posición superior o inferior de conformidad con uno de los criterios citados (ej. criterio d), pero no es posible determinar el orden de clasificación de los restantes equipos, el orden se determinará de conformidad con el siguiente criterio y así sucesivamente (ej. criterios e, f, g y h) hasta determinar la posición final. En cualquier caso, el segundo paso no se volverá a aplicar desde el principio para los dos o tres equipos restantes después de que se haya aplicado un criterio ”, añade en el documento el ente rector.

Las chances de Perú en la Copa América:

POSICIÓN RESULTADO SEGUNDO Gana a Venezuela 1.- Brasil 10/12 pts

2.- Perú 7 pts. SEGUNDO Empata con Venezuela y Ecuador no gana Brasil 1.- Brasil 10/12 pts.

2.- Perú 5 pts.

3.- Colombia 4 pts. TERCERO Empata con Venezuela y Ecuador gana a Brasil (dif. de goles a favor de ECU) 1.- Brasil 9 pts.

2.- Ecuador 5 pts. (0 o mejor)

3.- Perú 5 pts. (-3) CUARTO Pierde con Venezuela y Ecuador no gana a Brasil (dif. de goles a favor de COL) 1.- Brasil 10/12 pts.

2.- Venezuela 5 pts. (-2 o mejor)

3.- Colombia 4 pts. (-1)

4.- Perú 4 pts. (-4 o peor) ELIMINADO Pierde con Venezuela y Ecuador gana a Brasil 1.- Brasil 9 pts.

2.- Ecuador (se define por dif. goles)

3.- Venezuela (se define por dif. goles)

4.- Colombia 4 pts. (-1)

5.- Perú 4 pts. (-4 o peor)

¿Qué le conviene a Perú?

De acuerdo al reglamento, en los cuartos de final los encuentros serán cruzados. El primero de cada grupo chocará ante el cuarto de la otra zona (1A vs. 4B y 1B vs. 4A). Lo mismo ocurre con el segundo y tercer puesto: 2A vs. 3B y 3A vs. 3B .

Teniendo en cuenta que Perú ya no tiene chances de acabar como líder de su grupo (Brasil es inalcanzable), la mejor opción será culminar en el segundo puesto. En la otra zona, la A, esas ubicaciones las están peleando Chile (segundo, 5pts. +1), Paraguay (tercero, 3 pts. +1), Uruguay (cuarto, 1pto. -1) y hasta Bolivia (quinto, 0 pts. -3). Incluso Argentina (primero (7pts. +2) estaría en ese bolo.

La ‘Albiceleste’ descansará en esta cuarta fecha que se jugará este jueves 24 de junio, mientras que Chile vs. Paraguay y Uruguay vs. Bolivia se enfrentarán. En la última jornada, el cuadro mapochino será el que deba descansar, por lo que el equipo de Messi tiene muchas chances de quedarse con su grupo.

De quedar en el cuarto puesto, Perú se vería las caras en los cuartos ante Argentina. Y los antecedentes no son nada favorables para los nuestros: es la única selección a la que no le hemos podido ganar desde que Ricardo Gareca asumió como técnico de la ‘Bicolor’ (2015). De hecho, nunca los hemos enfrentado en Copa América con el ‘Tigre’ en el banquillo.

Así llega Venezuela

Venezuela fue una de las selecciones más afectadas en la Copa América 2021 por los contagios masivos y lesiones. La ‘Vinotinto’ llegó a tener hasta trece jugadores inhabilitados. Sin embargo, ya podrá contar con siete de ellos.

Según informó el periodista venezolano Alfredo Coronis, el técnico José Peseiro podría contar con Mikel Villanueva, Roberto Rosales, Rómulo Otero, Jhonder Cádiz, Jefferson Savarino y Josef Martínez. Asimismo, la selección hizo oficial el retorno de Yeferson Soteldo , quien superó una lesión muscular.

¡Regresa Yeferson Soteldo! Tras recuperarse satisfactoriamente de su lesión muscular, Yeferson Soteldo estará sumandose al grupo de convocados y así estar a disposición del seleccionador nacional.



Agradecemos el apoyo de @TorontoFC para su incorporación. #Vinotinto #CopaAmérica pic.twitter.com/giT8XYS6Hy — La Vinotinto (@SeleVinotinto) June 23, 2021

Con una derrota y dos empates seguidos, Venezuela llegará al choque ante Perú. Será una final en la que deberán buscar los tres puntos desde el inicio. Perú, con un empate, está clasificado. El choque también tiene una curiosidad: desde la llegada de Gareca, no se han podido sacar diferencias; una victoria para cada lado y tres empates consecutivos.

