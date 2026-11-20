Allá por el 2011, en medio de las Eliminatorias para Brasil 2014, Sergio Markarián ideó un plan para combatir los 3.650 metros sobre el nivel del mar de La Paz para enfrentar a Bolivia: utilizar solo jugadores del medio local, entre futbolistas de equipos de altura y otros con un proceso de aclimatación, para poder rendir mejor en el Hernando Siles. El partido terminó 1-1 con un golazo de Juan Carlos Mariño y una conclusión tras estudios realizados por la Universidad Cayetano Heredia a un reducido universo de seleccionados: un periodo de 7 a 10 días de aclimatación sería adecuado para los futbolistas que suben del llano a una altura como la de Cusco.

Sin embargo, la doctora Carla Gonzáles Arimborgo, Directora del Instituto de Investigaciones de la Altura (IIA) de la Universidad Cayetano Heredia concluye que ese periodo no constituye una regla universal: “No todas las personas reaccionan igual. Si bien hay reglas generales, la respuesta suele ser muy individual. No todos van a requerir del mismo tiempo, algunas personas pueden requerir más, hay gente que nunca se siente bien. A unos les va bien, a otros mal, también están los que se desarrollan perfectamente y también los que pasan 10 días y se siguen sintiendo fatal”.

Carla Gonzales Arimborgo es directora del Instituto de Investigaciones de la Altura (IIA) en la Universidad Cayetano Heredia. (Foto: UPCH)

Entonces, partiendo de que no hay una fórmula exacta para la adaptación, ¿qué sugiere la especialista de la materia? Una propuesta de evaluación a los jugadores durante los periodos regulares de entrenamiento, para observar sus respuestas sin la presión partidos oficiales.

El proceso puede organizarse en 3 etapas:

Exposición sin esfuerzo intenso: llevar a los futbolistas a la altura y observar cómo responde su organismo antes de someterlos a cargas físicas importantes.

llevar a los futbolistas a la altura y observar cómo responde su organismo antes de someterlos a cargas físicas importantes. Entrenamiento y mediciones: introducir ejercicios de intensidad progresiva y registrar la respuesta fisiológica y el rendimiento de cada jugador.

introducir ejercicios de intensidad progresiva y registrar la respuesta fisiológica y el rendimiento de cada jugador. Planificación individual: comparar resultados para establecer cuánto tiempo necesita cada futbolista, qué cargas tolera y qué estrategia conviene aplicar antes del partido.

“Mi sugerencia sería que, durante el año, dado que hay periodos en donde no hay partidos, así como hacen entrenamientos regulares a nivel del mar, deberían hacer entrenamientos en la altura. Con ello, habrá tiempo para evaluar cuánto tiempo le toma a cada jugador aclimatarse adecuadamente, en cuántos días tienen el mejor perfomance, en cuántos días tiene mejores variables fisiológicas en exposición a la altura, etc”. En otras palabras, la idea consiste en conocer de antemano respuestas individuales, en vez de aplicar el mismo protocolo al plantel.

La estrategia de Cusco para las Eliminatorias

La Selección Peruana completará su primera prueba en noviembre en Cusco ante Panamá. Este medio pudo confirmar que la idea es que Mano Menezes llame a jugadores del medio local -con aclimatación - como es el caso de Jhonny Vidales, Matías Zegarra y Matías Lazo, de Melgar, así como la chance de que Beto da Silva (Deportivo Garcilaso) y otros jugadores con base en la altura, integran la lista de convocados de la Bicolor. No obstante, ¿qué hay con el resto de jugadores que podrían integrar la lista?

“Yo creo que los que vienen del nivel del mar, deberían ser expuestos a la altura. Primero, sin ninguna ayuda y ver cómo reaccionan; luego, someterlos al entrenamiento y ver cómo responden. Entonces, ahí ver la estrategia a usar. La mejor estrategia, en este caso, sería individualizar a cada futbolista, sin exigencia física y con exigencia física y no esperar a hacernos la pregunta que siempre hacemos cuando estamos en un pre-partido. Yo creo que esa sería la estrategia más inteligente, conocer cómo responden mis jugadores ante diferentes condiciones ambientales”.

¿Qué pruebas deberían realizarse a los futbolistas?

La especialista menciona distintas herramientas para evaluar la respuesta organismo. Entre ellas, figuras la hemoglobina y hematocrito, como indicadores hematológicos, consumo máximo de oxígeno, capacidad respiratoria y ventilatoria, frecuencia cardíaca, rendimiento físico durante los entrenamientos, así como tiempos de recuperación y percepción de la fatiga.

¿Por qué la altura afecta el rendimiento?

La explicación puede resumirse en cuatro puntos:

Menor presión atmosférica: en la altura, la proporción de oxígeno del aire se mantiene aproximadamente igual, pero disminuye la presión atmosférica. Esto reduce la presión parcial del oxígeno y la cantidad que pasa a la sangre con cada respiración.

Menor disponibilidad de oxígeno para el esfuerzo: los músculos necesitan energía para realizar sprints, aceleraciones y cambios de ritmo. La disponibilidad reducida de oxígeno dificulta la producción de energía mediante procesos aeróbicos

Cambios en la respiración y el equilibrio ácido-base: el organismo aumenta la ventilación para compensar la menor disponibilidad de oxígeno. Esa respuesta también modifica el equilibrio del dióxido de carbono y el pH sanguíneo. Los riñones contribuyen a compensar esos cambios durante los días siguientes.

Impacto durante los 90 minutos: hay periodos de desplazamiento moderado con sprints, aceleraciones y acciones de alta intensidad. La menor disponibilidad de oxígeno puede afectar la capacidad de repetir esos esfuerzos y recuperarse entre ellos.

En tiempos de análisis de datos, toda hipótesis suma a la hora de la práctica: hacer pruebas individuales a jugadores para saber y tener conclusiones sobre su aclimatación a la altura.

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