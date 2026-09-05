La Federación Peruana de Fútbol ha decidido cambiar las reglas del juego fuera de la cancha. En un contexto donde el consumo deportivo migra hacia lo digital, el ente rector del fútbol nacional lanzó hace algunos meses Bicolor+, una plataforma que busca centralizar, producir y distribuir todos los contenidos de la selección peruana bajo un mismo techo. La apuesta no es menor: dejar de ceder derechos a terceros y convertirse en narrador oficial de su propia historia.

La decisión marca un quiebre con el modelo tradicional. Durante años, la FPF siguió la lógica de la FIFA y otras federaciones: vender los derechos audiovisuales a distintos operadores. Hoy, el escenario es distinto. Históricamente, la FPF ha vendido los derechos de transmisión de todas sus selecciones a distintos medios de comunicación. Sin embargo, ante la irrupción de las plataformas y la nueva forma de consumir contenidos, la federación dio otro giro, aunque no al cien por ciento. Mientras América Multimedia y FPF firmaron un convenio para transmitir los partidos de la selección, Bicolor+ transmitió el último fin de semana el clásico femenino entre Alianza Lima y Universitario.

El mensaje siempre fue claro: la Bicolor quiere contarse a sí misma. “Ya no serán terceros los que cuenten y transmitan a nuestras selecciones sino nosotros mismos quienes contaremos desde dentro todo lo que pasa”, nos dijeron desde la Videna. Ese “desde dentro” no es un detalle menor. En tiempos de distanciamiento entre equipo e hinchada, la narrativa puede ser tan importante como el resultado.

¿Qué ofrece Bicolor+?

La plataforma viene transmitiendo los partidos de las selecciones juveniles, además de la selección femenina, futsal, fútbol playa. El proyecto, además, amplía su alcance al ámbito local: Liga 2, Liga Femenina y la Copa de la Liga estarán dentro de la grilla, junto a una selección de partidos de Liga 3 y Copa Perú.

El volumen también impresiona. “Para este primer año, esperamos tener más de 1500 horas de transmisiones”, nos aseguran. No se trata solo de partidos, sino de construir una oferta continua que mantenga al hincha conectado más allá de los noventa minutos.

Pero la clave del proyecto no está únicamente en la cantidad, sino en el enfoque. La FPF apunta a reconectar con una afición que, en los últimos años, ha mostrado señales de desgaste. “Lo haremos contando historias. No solo transmitiremos partidos, sino que además tendremos programas que enganchen con el corazón del hincha. Que vean el antes, durante y después”. La estrategia busca humanizar a los protagonistas: mostrar el esfuerzo, los procesos, la búsqueda de talento y el trabajo en menores.

En esa línea, Bicolor+ también se plantea como una vitrina para lo que no siempre tiene espacio en la agenda mediática. El fútbol formativo, las selecciones juveniles y el desarrollo del fútbol femenino tendrán un lugar protagónico. Es, en el fondo, una apuesta por construir identidad a largo plazo.

Actualmente, el proyecto se encuentra en fase inicial: canal de Youtube. Los objetivos, por su parte, están claramente definidos. Fidelizar al hincha, generar ingresos para sostener los proyectos -especialmente los de menores-, potenciar la visibilidad de los patrocinadores y consolidarse como el canal oficial de comunicación de la FPF. Cuatro ejes que combinan lo emocional con lo económico.

Bicolor+ no es solo una plataforma. Es una declaración de intenciones. En un ecosistema donde el contenido es poder, la Federación busca tomar el control de su relato y, de paso, reconstruir el vínculo con su gente. Porque si el fútbol se juega también en la pantalla, la historia de la selección peruana quiere empezar a contarse, por fin, en primera persona.

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