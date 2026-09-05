Por Marco Quilca León

La Federación Peruana de Fútbol ha decidido cambiar las reglas del juego fuera de la cancha. En un contexto donde el consumo deportivo migra hacia lo digital, el ente rector del fútbol nacional lanzó hace algunos meses Bicolor+, una plataforma que busca centralizar, producir y distribuir todos los contenidos de la selección peruana bajo un mismo techo. La apuesta no es menor: dejar de ceder derechos a terceros y convertirse en narrador oficial de su propia historia.

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