Se va a cumplir un mes desde que Paolo Guerrero conmocionó a todos con sus declaraciones post triunfo por 2-0 ante Chile. Aquella noche, el capitán de la selección peruana se mostró muy preocupado. Una vez más, el ‘9′ comenzó a tener problemas con su rodilla derecha, la misma zona con la que viene padeciendo hace un año. Cuando todo hacía presagiar que volvería a pasar por otra operación, parece que el panorama cambió.

“Debo resolver mi tema con la rodilla que parece que no me quiere dejar jugar”, dijo Paolo Guerrero en su última conferencia con la selección peruana. Al goleador histórico de la blanquirroja se le pasó varias cosas por la cabeza. Otra vez las lesiones le ponían pausa a su exitosa carrera deportiva. No podía jugar al máximo nivel con Perú y mucho menos con el Inter de Porto Alegre.

“Estoy manejándolo con calma. Teniendo un poco de paciencia. Para mí es importante estar jugando. En mi equipo no vengo jugando, lo que me deja un poco triste. Solo tengo que seguir trabajando”, contaba Paolo Guerrero en la mencionada conferencia.

El delantero peruano ya no se sentía feliz en su equipo. El apoyo que necesitó, no lo encontró. Entonces, comenzó a buscar soluciones para ver el tema de su rodilla. Como primera medida, decidió dejar Inter de Porto Alegre para comenzar a tratarse sin preocupaciones.

De esta manera, Paolo Guerrero rescindió contrato con el conjunto brasileño de mutuo acuerdo. Con el club de Porto Alegre convirtió 32 goles en 72 partidos disputados. Sin equipo, se tomará el tiempo necesario para solucionar su problema con la rodilla.

¿Cómo está Paolo Guerrero?

A sus 37 años, Paolo Guerrero ha decidido manejar las cosas con paciencia. De momento, ha buscado todas las opciones posibles para ver cómo solucionaba esa molestia con la rodilla. Algunos decían que necesitaba operación, pero eso demandaba tomarse mucho tiempo.

Paolo decidió no operarse y optó por seguir el mismo tratamiento que tuvo Jefferson Farfán este año. Recordemos que la ‘Foquita’ también volvió a sentirse de su rodilla y el atacante de Alianza Lima se recuperó sin intervenciones quirúrgicas.

Doña Peta posa junto a Paolo Guerrero y confirma estado de su salud en Alemania (Foto: @Guerrero9)

Entonces, Paolo luego de solucionarse su contrato con Inter de Porto Alegre se fue a Alemania junto a su mamá para buscar alguna solución. Felizmente, Guerrero encontró un doctor que le aseguró que no era necesario operarse. Ese problema iba a desaparecer con una buena fisioterapia y descanso.

“Paolo está bien, no necesitó que lo operen. Hizo tratamiento, fisioterapia. Acá en Alemania hay buenos doctores y estoy muy agradecida. Todo va muy bien y nos vamos contentos porque estará bien”, contó Petronila Gonzáles, madre del delantero, al canal Integration Fernsehen.

Paolo Guerrero termina su tratamiento en Alemania este jueves. Aun no se sabe cuál será el siguiente paso. Lo más seguro es que siga haciendo terapia hasta que se sienta totalmente recuperado.

“Nos quedan cuatro días en Alemania. Paolo está restablecido. Ya no se le hincha la rodilla, que la tenía hinchada porque la operaron en Brasil (sic). Mucho se le hinchaba la rodilla por eso vino a tratarse a Alemania para que le digan qué tenía. Felizmente ahora todo está en orden y también necesitaba un descanso”, agregó Doña Peta.

Paolo Guerrero lucha por recuperarse de una lesión en su rodilla para volver a la selección peruana | Foto: EFE

Paolo Guerrero necesita un nuevo aire, estar junto a su familia. Aprovechó su viaje a Alemania, también, para pasar días con sus hijos. Es más, fue a ver el partido del Bayern vs. Benfica por la Champions League con uno de ellos.

El ‘Depredador’ continuará con su etapa de recuperación. Quiere llegar de la mejor manera para la siguiente temporada. Tiene casi 2 meses para el inicio del próximo año y espera regresar al máximo nivel. Ofertas no le faltarán.

