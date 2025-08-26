¿Qué hablaron Zambrano y Polo en Videna? y el “Barcos estuvo mal” de Ferrari: lo que no se vio del día 1 de la selección tras el picante clásico

Ambos futbolistas, que no terminaron el partido en el empate frente a Alianza Lima, acudieron temprano a realizarse exámenes médicos para determinar la gravedad de sus lesiones. Y el resultado preocupó al comando técnico de la selección.

Los jugadores de Sporting Cristal juntos en la Videna. (Foto: FPF)

De inmediato, Ibáñez pidió la convocatoria de José Rivera, también de la ‘U’. El ‘Tunche’ lleva ocho goles en la temporada y es, para el seleccionador, un ‘9’ multifunción: puede ser extremo, segundo delantero o incluso —en casos extremos— ser un hombre de área.

“Terminaron golpeados”, había adelantado Ibáñez en conferencia de prensa realizada en la Videna antes de conocer los resultados. El DT también se refirió a la discusión viral entre Valera y Hernán Barcos. “Él no se negó [a ser convocado]. Es un jugador de equipo grande”. Quien también se pronunció al respecto fue Jean Ferrari, exadministrador crema y hoy director general de la FPF. “Yo creo que Barcos estuvo mal, se equivoca de muy mala manera”, dijo.

Por otro lado, la preocupación en la Videna crece por no contar con otros ‘9’. El único que queda es Luis Ramos, quien lleva nueve goles con América de Cali este año. Fuentes cercanas a Ibáñez contaron a El Comercio que, para el entrenador, Ramos es un ‘9’ con mucha proyección con miras al futuro cercano. Por eso, y porque no juega un partido completo desde abril, no convocó a Gianluca Lapadula.

Zambrano y Polo a los abrazos

El clásico quedó atrás para algunos de los futbolistas, entre ellos Carlos Zambrano y Andy Polo. Tanto el capitán de Alianza Lima como el carrilero de Universitario de Deportes estuvieron muy cariñosos en el primer día de entrenamientos en la Videna.

El ‘Kaiser’ no dudó en juntarse con su compañero de selección, abrazarlo y sonreir, mientras se formaban los grupos, algunos bien marcados como los aliancistas de un lado y los cremas de otro.

Más allá de que el clásico del domingo fue muy picante, en la Videna el ambiente fue distendido, con buen humor para afrontar los dos duelos por Eliminatorias que se vienen.

