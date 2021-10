Cristian Benavente ha sido una de las grandes ausencias en las últimas convocatorias de la selección peruana . El ex Real Madrid y Royal Charleroi Sporting de Bélgica no juega desde hace 10 meses y, precisamente ha publicado una imagen en su Instagram, en donde se le puede ver que aún se mantiene entrenando para cuando se le de la oportunidad de volver al ruedo.

En los últimos años, Benavente ha pasado a integrar esa interminable lista de futbolistas peruanos que son llamados promesas y que, muchas veces se han quedado en el camino. Con 27 años, el Chaval hoy está muy lejos de ese universo de futbolistas que Ricardo Gareca tiene en su cabeza, pues no juega un partido oficial desde diciembre del 2020.

Qué hace Cristian Benavente a horas del Perú - Bolivia

El nombre de Cristian Benavente vive en la memoria de los hinchas de la selección peruana . Cada vez que se menciona al mediocampista, la afición se emociona. El futbolista hispano-peruano a pocas horas del partido entre Perú y Bolivia, se ha dejado ver en sus redes sociales.

El jugador del Pyramids FC publicó una historia en Instagram, en donde se ve que está a punto de entrenar, en un espacio pequeño, que más pareciera un gimnasio acondicionado dentro del lugar en donde vive. Sin duda, Benavente, tiene en mente mantenerse en un buen estado físico, para que en cualquier momento pueda volver a lucir su fútbol en su actual club o en otro.

Según Depor , el periodista Ahmad Gamal Ali, informó que el club egipcio no tiene en cuenta al peruano y busca transferirlo. “Lo que se sabe es que Pyramids está buscando un acuerdo de transferencia para Benavente, ya que no forma parte del equipo del club en este momento”, afirmó el reportero del portal KingFut.

Los difíciles números de Benavente

Cristian Benavente suma 7 meses sin jugar un partido oficial. Su última vez fue el 26 de febrero de este mes, donde jugó los últimos 20 minutos con el Charleroi, equipo que no renovó el préstamo del pase, que le pertenece al Pyramids. Precisamente, el club egipto no lo tiene en sus planes, por eso no ha podido jugar en la Liga en lo que va del año, pues no fue inscrito.

Su presente no es nada alentador. La última vez que jugó un partido completo de 90 minutos fue el 10 de diciembre del 2020, cuando enfrentó al Tottenham por la Europa League con el Antwerp. Desde entonces, no pudo sostener un partido completo, ya sea por lesión o por decisión de su entrenador de turno.

A que hora juegan Perú y Bolivia por las Eliminatorias

La selección peruana jugará este domingo 10 de octubre del 2021 en condición de visita en La Paz ante Bolivia, por la fecha 12 de las Eliminatorias a Qatar 2022. El juego se jugará desde las 15 horas de territorio peruano y será transmitido por América TV y Tigo Sports.