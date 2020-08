“Es una lesión que se puede recuperar en seis meses, pero también en siete, ocho o nueve”, dice el médico de la selección peruana, Julio Segura. La peor noticia aún sigue siendo asimilada en la Videna. Paolo Guerrero deberá ser operado del ligamento cruzado de la rodilla derecha, obligando su ausencia en lo que resta del año. Con las Eliminatorias sudamericanas programadas para empezar en octubre, Ricardo Gareca deberá replantear su pizarra ante la lesión del capitán y goleador bicolor.

No será la primera vez que el ‘Tigre’ lo haga y no debemos retroceder mucho para encontrar el último antecedente. El 11 de setiembre de 2019, Perú derrotó 1-0 a Brasil con un innovador 4-3-3, en el que Raúl Ruidíaz tomó el puesto de Guerrero. Gabriel Costa, por derecha, y Edison Flores, a la izquierda, lo escoltaron por fuera. Luis Abram anotó el único gol del partido, el último de la bicolor sin el jugador del Internacional de Porto Alegre.

Días antes, el 5, Perú perdió 1-0 ante Ecuador con Raúl Ruidíaz delantero centro. Christian Cueva jugó atrás de él, acompañado del debutante Gabriel Costa y Edison Flores. Este ya era un usual sistema ofensivo del ‘Tigre’, salvo el cambio del uruguayo por André Carrillo. En la parte complementaria, Yordy Reyna jugó en lugar de la ‘Pulga’.

Previo a la Copa América, el 5 de junio, Perú enfrentó a Costa Rica (1-0) sin Paolo Guerrero de titular. Allí, Gareca ya dejaba en claro que su esquema arriba en mente era con André Carrillo, Edison Flores, Christian Cueva y, en ese caso, Raúl Ruidíaz de punta. Meses antes, Perú usó a los mismos jugadores, salvo que Jefferson Farfán (triunfo por 1-0 ante Parguay) y Yordy Reyna (derrota 2-0 con El Salvador) arrancaron de ‘9′.

Una suspensión generó la ausencia de Paolo Guerrero en ese par de amistosos más los seis últimos del 2018. Jefferson Farfán y Raúl Ruidíaz fueron los únicos futbolistas en jugar en su puesto como titulares. Ambos iniciaron juntos en los recordados amistosos ante Croacia e Islandia previo a la Copa del Mundo en Rusia. En algunos momentos, ni se notó que estábamos jugando sin nuestro artillero.

Haciendo un repaso a este recuento, es visible que Ricardo Gareca no se ha complicado la vida cuando el exBayern no pudo decir presente. Jefferson Farfán es su primera opción de reemplazo, seguido por Raúl Ruidíaz y, en menor medida, Yordy Reyna. Eso sí, guiándonos de los fríos números, están lejos de la producción goleadora de Guerrero.

¿La edad influye?

“Él ya tuvo una lesión similar en el 2009, cuando se cerraban las Eliminatorias para Sudáfrica 2010. No seguí si aquella vez le hicieron reconstrucción o no. Más allá de eso, es una lesión de medio año aproximado. La edad de Paolo (36 años) puede influir en la recuperación, pero no es determinante”, nos responde el doctor Julio Grados, quien fue médico de la selección peruana en el proceso de Chemo del Solar.

De manera curiosa, la ‘Era Gareca’ se ha visto marcada con su no presencia desde el inicio. Una suspensión dejó afuera al entonces jugador del Corinthians en la derrota ante Venezuela, en marzo de 2015 Irven Ávila fue el atacante en el primer partido del argentino. Un mes antes de las Eliminatorias, probó a Daniel Chávez e Iván Bulos. ‘Beto’ Da Silva lo hizo ante El Salvador en 2016. Estos cuatro perdieron terreno en las convocatorias.

En las últimas semanas, los nombres de Gianluca Lapadula, Santiago Ormeño y Aldair Rodríguez han sido casi exigidos para que el ‘Tigre’ los tome en cuenta en la delantera. Los hinchas esperan que el entrenador siga con la misma serenidad en la toma de decisiones, en especial en este complicado momento.

En total, el Perú de Gareca jugó 21 veces sin Paolo Guerrero con diez triunfos, casi la mitad de los partidos. El golpe más duro se sintió cuando la FIFA lo marginó de jugar el repechaje ante Nueva Zelanda semanas antes de estos transcendentales encuentros. En caso las Eliminatorias se aplacen hasta marzo de 2021, la situación podría cambiar.

