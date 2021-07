Conforme a los criterios de Saber más

“El balance es positivo. Me voy muy conforme”, afirmó Ricardo Gareca en su análisis tras la Copa América 2021. Más allá de un cuarto puesto con sabor agrio -este equipo con chapa de mundialista nos acostumbró a siempre estar en el podio-, la selección peruana sacó gratas conclusiones en el torneo continental. El técnico encontró nuevos nombres (López por izquierda, Lora por derecha) y consolidó otros (Peña en la línea de 3 al medio y Lapadula como nuestro ‘9’).

La última foto que nos dejó la Copa no fue la mejor, pero si repasamos el álbum completo tendremos un premio más valorado que estar entre los cuatro mejores del continente por cuarta vez en las últimas cinco ediciones. Sobre todo si analizamos cómo arrancamos y cómo terminamos. Perú llegó a Brasil en medio de la oscuridad por los malos resultados (una victoria y un empate en sus últimos seis partidos) y se fue con la confianza renovada para los siguientes partidos por Eliminatorias 2022.

Disfruta del ranking de los mejores cinco goles marcados en la Copa América 2021. En la lista figura el tanto de Yoshimar Yotún ante Colombia en partido que decidía el tercer y cuarto puesto. (Fuente: Latina TV)

Aunque la Conmebol aún no oficializa la programación completa de las siguientes fechas de Eliminatorias, sí informó que entre septiembre, octubre y noviembre se recuperarán los partidos correspondientes a las jornadas 5 y 6. En dichos encuentros la selección debía recibir a Bolivia y luego visitar a Venezuela.

Sin el fixture confirmado de las dos posibles fechas triples, lo concreto es que la ‘Bicolor’ enfrentará a Uruguay (local) y Brasil (visita) en septiembre . Dos encuentros -pueden ser tres- que serán cruciales para definir el futuro de cara a Qatar 2022. Y deberá afrontar el primero sin Gianluca Lapadula, suspendido por acumulación de tarjetas.

Con cuatro puntos en seis partidos, Perú se ubica último en la tabla. Pero está a cuatro unidades del quinto y cuarto lugar que tiene a Colombia y Uruguay, respectivamente. Es decir, las chances están más vivas que nunca. Más aún por las sensaciones que dejó la Copa América. Pero, ¿cómo llegarán los rivales?

Uruguay y un presente oscuro

Por cuarta vez consecutiva, la selección uruguaya quedó fuera de las semifinales de final de la Copa América. Tras un mal comienzo (derrota ante Argentina y empate frente a Chile), logró encadenar dos victorias al hilo. Sin embargo, perdió en cuartos ante Colombia. Los malos resultados han generado críticas que apuntan al técnico Óscar Washington Tabárez.

“Nos faltó audacia. Nos faltó juego. Nos faltó definición. Nos faltó ritmo. Nos faltó un técnico que decidiera más rápido la frescura para el equipo. Nos faltó que se quedara el mejor dentro de la cancha. Son tantas cosas que nos faltaron, que no podía haber otro desenlace que el que se dio. Uruguay se apagó y nos quedamos con las ganas de saber qué pudo haber pasado si se actuaba desde el costado de la cancha con otra determinación”, escribió el periodista uruguayo Edward Piñón en su columna para Ovación digital, sección deportiva del diario El País, tras la eliminación del cuadro charrúa. “ Es responsabilidad directa del maestro Óscar Tabárez ”, prosiguió.

Ahora toca descansar y pensar en todo lo que viene que es clasificar al MUNDIAL 2022. SIEMPRE ESTARÉ ORGULLOSO DE MIS COMPAÑEROS Y TODO LO QUE RODEA A LA SELECCIÓN DE MI PAÍS 💪💪💪 #siempreorgulloso #siemprepositivo #seguir pic.twitter.com/9vQMyIc7Rn — Luis Suarez (@LuisSuarez9) July 7, 2021

En esa misma línea se encuentran la mayoría de análisis. “El planteamiento que se hace es si el entrenador debe seguir o no en el puesto. Claro que también está el apoyo por lo que logró en el proceso, pero los malos resultados obtenidos hacen tambalear su futuro. También se cuestiona, por ejemplo, que no se haya podido ver en la Copa América cuáles son los sustitutos de Luis Suárez y Edinson Cavani, que ya no rinden lo que rendían antes . Eso es un problema que se vio reflejado en el fútbol mostrado en Brasil”, nos comentó Eduardo Castro de Radio Oriental. El ‘Pistolero’ marcó un tanto en el certamen y el ‘Matador’, dos. Tres entre ambos de los cuatro que anotó el combinado charrúa en cinco partidos.

Para Enrique Arrillaga, periodista de El País, “más allá de los resultados, a Tabárez le sirvió esta Copa América para ir continuando con esta etapa de transición que está teniendo Uruguay. Hay un recambio importante sobre todo en la mitad de la cancha. Pero se debe pensar en un recambio importante en la delantera. Suárez y Cavani ya no son los de antes ”.

La web del diario El País y una encuesta que refleja el momento que vive la selección uruguaya.

En medio de los malos resultados, la Copa también ha sido un trampolín para Facundo Torres (21 años, Peñarol) y Brian Ocampo (22), dos jugadores jóvenes que debutaron en el torneo continental. “Son las futuras proyecciones”, aseguró Castro. “También hay que destacar los rendimientos de Nández y De La Cruz, quienes deberán ser las figuras de la selección en un futuro cercano”, agregó.

“Uruguay va a tener en los próximos partidos otros desafíos muy grandes”, nos aseguró Arrillaga. Y tendrá que pasar el reto con la mochila pesada que generan los malos resultados: dos victorias, tres empates y dos derrotas en los siete partidos jugados en este 2021.

Brasil, Tokio y nuevamente Perú

Luego de seis partidos en dos años, Ricardo Gareca conoce bien a Brasil. Aunque hasta el momento no supo cómo frenarlo. Las estadísticas marcan que el ‘Scratch’ se llevó cinco victorias y perdió solo uno ante Perú (amistoso jugado en Estados Unidos). Además, marcó 17 goles y solo recibió dos. Por ello, el técnico de la ‘Bicolor’ ensayó una línea de cinco defensores en el último partido entre ambos y terminó cayendo por la mínima.

Si miramos los números del cuadro brasileño desde la llegada de Tite, tendremos los siguientes increíbles números: 61 partidos, cinco derrotas (solo dos de manera oficial), una Copa América, 106 goles y 42 encuentros sin recibir tantos . Es decir, una verdadera máquina.

Pese a lo conseguido, en el país del pentacampeón no miran con buenos ojos a estar selección. “Solo tiene a Neymar” o “es la peor generación de la historia” son algunos de los comentarios que se escuchan por las calles brasileñas. Incluso, el ’10′ y Thiago Silva se quejaron porque muchos hinchas brasileños preferían que Argentina gane la final, algo que terminó ocurriendo.

Con el colchón que le da ser líder absoluto de las Eliminatorias 2022 con puntaje perfecto, Tite hizo 18 cambios en nueve partidos (dos de las clasificatorias y siete de Copa América). De hecho, solo repitió alineación en la final de la certamen continental. Ahora, sin título, la cabeza del DT está centrada en asegurar lo antes posible su pasaje a Qatar, como lo hizo para Rusia 2018 cuando se convirtió en la primera selección en clasificar al torneo mundial.

Para el periodista Raphael Zarko, de GloboEsporte, el entrenador debe mirar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Así lo escribió en su última columna.

“[En Tokio] El técnico André Jardine contará con Matheus Cunha, un delantero de sumisión, de tal presencia de área. Algo que pocas veces se vio en esta Copa América. Sin Neymar, la suma de los goles de los atacantes seleccionados por Tite (Richarlison, Firmino y Gabigol) fue de tres, uno para cada uno . Casemiro, Éder Militão, Alex Sandro y Marquinhos también marcaron un gol cada uno”, analizó.

Pese a la derrota ante Argentina, Brasil continúa mostrándose como un equipo ordenado, consistente, defensivamente seguro y eficaz de cara al arco. No es la selección de antaño que destilaba magia por cualquier sector del campo, pero sí es una escuadra confiable para su entrenador. Y allá, en su tierra, no han perdido ningún partido en su historia en las Eliminatorias. Perú irá con el recuerdo vivo de la hazaña ‘Albicelete’: siempre hay una primera vez. Y si no se puede, un punto ante la ‘Canarinha’ nunca será mal vista.

