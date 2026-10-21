A 14 mil kilómetros de Lima, la selección peruana Sub 15 afrontará un desafío diferente a cualquier torneo que haya disputado hasta ahora. La Bicolor viajó el último lunes a Azerbaiyán, con Diego Ortiz al mando, para participar en la primera Copa Mundial y Festival Sub 15 de la FIFA, que comenzará este 24 de octubre en Bakú. Será una experiencia internacional para una generación que tendrá que adaptarse a un formato distinto al fútbol tradicional y competir ante rivales de diferentes continentes.

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La FIFA diseñó esta competencia con una premisa: ofrecer a los jóvenes más oportunidades de jugar y desarrollarse. La primera edición reunirá a 190 federaciones miembro y alrededor de 3.000 participantes entre futbolistas, entrenadores y árbitros. A lo largo de seis jornadas se disputarán cerca de 1.000 partidos, con encuentros simultáneos en distintos campos de la capital azerbaiyana.

La Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026™ unirá al mundo en Azerbaiyán 🙌 La edición inaugural del torneo juvenil masculino, con una edición femenina en 2027, brinda a las federaciones miembro FIFA poder participar en una competición global ℹ️ https://t.co/QpVv9v86Ne https://t.co/Si0bAr19mi — FIFA (Español) (@fifacom_es) September 18, 2026

Ocho contra ocho: un formato para aprender jugando

La principal diferencia estará en la cancha. Los equipos jugarán con ocho futbolistas por lado, en terrenos de 68 por 47 metros y con dos tiempos de 20 minutos. Habrá sustituciones ilimitadas y los saques de banda tradicionales serán reemplazados por saques con el pie. El fuera de juego se señalará únicamente a partir de líneas delimitadas a 14 metros de la línea de meta.

La propuesta busca aumentar la participación de los jugadores, multiplicar sus contactos con el balón y obligarlos a resolver situaciones en espacios reducidos. La menor duración de los encuentros permitirá que cada selección dispute un mínimo de nueve partidos, con rivales de distintos estilos y niveles. Además, todos los equipos seguirán compitiendo hasta el cierre del certamen.

Características distintivas del certamen Elegibilidad de jugadores: Nacidos en 2011 y 2012.

Formato de partido: 8 contra 8 (dos tiempos de 20 minutos).

Dimensiones de la cancha: 68 m × 47 m, con porterías de medidas reglamentarias.

Composición de la delegación: 14 jugadores (y hasta seis integrantes del cuerpo técnico por equipo).

Sistema de competición: Los combinados competirán inicialmente en grupos estructurados para ofrecer diversidad deportiva y geográfica.

Fase de clasificación: De cuatro a cinco partidos en formato de liguilla.

Fase final: De cuatro a cinco encuentros adicionales por equipo, determinados según los resultados y la posterior ubicación en su respectivo nivel. Habrá un campeón por cada uno de los seis niveles.

Arsene Wenger, reconocido técnico francés y director de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, explicó que la prioridad en estas edades es jugar y acumular experiencias. El torneo tendrá una fase inicial de grupos y luego una segunda etapa organizada en seis niveles, de acuerdo con los resultados. Cada nivel tendrá un ganador y el campeón del nivel A será reconocido como el primer campeón de la Copa Mundial y Festival Sub 15.

El reto de Perú en Bakú

La selección peruana integrará el “Grupo O” junto a Bielorrusia, Botsuana, Mali, Mongolia y Papúa Nueva Guinea. El equipo de Diego Ortiz tendrá cinco encuentros durante los tres primeros días de competencia, una exigencia que pondrá a prueba su capacidad de adaptación, su toma de decisiones y su respuesta física y técnica en un calendario intenso.

El Comercio conoció que, desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF), valoran precisamente esa particularidad. En la Videna consideran que el ocho contra ocho puede funcionar como un entrenamiento reducido trasladado a la competencia: los jugadores deben decidir en situaciones de presión, con menos espacio y poco tiempo para ejecutar. Es una dinámica que, según esa visión, puede contribuir a su desarrollo y que estaría alineada con una metodología solicitada por el propio Ortiz.

Pero la experiencia en Azerbaiyán también coincide con otra tarea de la federación: ampliar el universo de futbolistas que podrían representar a Perú en los próximos años.

Programación de Perú – Grupo O Horarios de Perú: Sábado 24 de octubre: Bielorrusia vs. Perú – 2:30 a. m.

Domingo 25 de octubre: Perú vs. Papúa Nueva Guinea – 1:15 a. m.

Domingo 25 de octubre:Botsuana vs. Perú – 8:00 a. m.

Lunes 26 de octubre: Mali vs. Perú – 12:00 a. m.

Lunes 26 de octubre:Perú vs. Mongolia – 6:45 a. m.

La búsqueda de talento también cruza fronteras

Manuel Barreto, jefe de la Unidad Técnica de Menores, explicó anteriormente a El Comercio que la FPF viene desarrollando una estrategia de scouting internacional para identificar y contactar a jóvenes con ascendencia peruana que se forman en clubes extranjeros. En abril, el directivo detalló que, de 150 casos registrados, la federación había contactado a más de 100 futbolistas y que 20 ya habían debutado en distintas selecciones peruanas de menores.

“Algo que nosotros tenemos que garantizar es que todo jugador peruano con talento tenga la oportunidad de representar a su selección”, sostuvo Barreto. La idea es construir un vínculo deportivo desde edades tempranas, antes de que otras federaciones incorporen definitivamente a esos jugadores a sus proyectos.

El ejemplo de referencia es Gianluca Lapadula, nacido en Italia y quien eligió representar a Perú. La aspiración de la FPF es identificar casos similares en categorías juveniles, acompañarlos y presentarles un proyecto que involucre también a sus familias y clubes.

La competencia por esos talentos es real. Barreto anunció que, después del viaje a Azerbaiyán, el jefe de scouting y el secretario técnico realizarán visitas en Europa para acercarse a futbolistas que están en el radar de la federación. Entre los nombres mencionados están Airton León, defensa de 18 años nacido en España que despertó el interés de la selección española, y Christian Vigil, centrocampista de 15 años en las divisiones menores del AC Milan que ha tenido participación con selecciones juveniles de Perú e Italia.

“El scouting es una red de relaciones”, resumió Barreto. El trabajo, por tanto, no termina al detectar a un jugador: implica seguimiento, conversaciones y una propuesta deportiva capaz de competir con la de otras selecciones.

"El scouting es una red de relaciones, a León lo llaman de España, a Vigil de Italia" Manuel Barreto nos cuenta el plan luego del mundial de la sub15 en Azerbayán, no se trata solo de convocar a los chicos; se les busca, se establece una relación con la familia, su club, etc https://t.co/3LBUYgH0ZP — Edward Alva (@EdwardAlva08) October 17, 2026

Una experiencia con dos objetivos

Para los futbolistas que viajaron a Bakú, la prioridad inmediata será competir y aprovechar un formato que les garantizará más minutos y experiencias internacionales. Para la FPF, el Mundial también forma parte de un proceso más amplio de formación y evaluación de jóvenes, mientras fortalece su búsqueda de talentos dentro y fuera del país.

El resultado deportivo importará, pero no será la única medida del viaje. Perú tendrá la oportunidad de aprender frente a selecciones de distintos estilos y, al mismo tiempo, continuar construyendo una generación con más alternativas para el futuro. La apuesta es que esta experiencia deje algo más que partidos disputados: futbolistas mejor preparados y una red de talento más amplia para la Bicolor.

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