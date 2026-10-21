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Resumen

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La selección peruana viajó el último lunes a Bakú bajo la dirección de Diego Ortiz para disputar una competencia inédita. (Foto: FPF)
La selección peruana viajó el último lunes a Bakú bajo la dirección de Diego Ortiz para disputar una competencia inédita. (Foto: FPF)
Por Marco Quilca León

A 14 mil kilómetros de Lima, la selección peruana Sub 15 afrontará un desafío diferente a cualquier torneo que haya disputado hasta ahora. La Bicolor viajó el último lunes a Azerbaiyán, con Diego Ortiz al mando, para participar en la primera Copa Mundial y Festival Sub 15 de la FIFA, que comenzará este 24 de octubre en Bakú. Será una experiencia internacional para una generación que tendrá que adaptarse a un formato distinto al fútbol tradicional y competir ante rivales de diferentes continentes.

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