En el fútbol el tiempo no se detiene para nadie. Ni siquiera para quienes alguna vez parecieron destinados a brillar. Piero Quispe atraviesa hoy un momento bisagra en su carrera con 24 años, una edad clave: juega, suma minutos y mantiene cierta continuidad en el Sydney FC, pero su nombre ha dejado de ser imprescindible en la selección peruana. Y en un contexto de renovación, esa pérdida de protagonismo pesa más que nunca.

Desde su llegada al fútbol australiano en septiembre del año pasado -cedido desde Pumas de México-, Quispe encontró lo que muchas veces se exige para sostener un lugar en la selección: continuidad. En lo que va del 2026 ha disputado 13 partidos, siendo titular en 10 de ellos. Números que, en apariencia, respaldan su presente. Sin embargo, el análisis no puede quedarse en la superficie. Un gol y dos asistencias resultan cifras discretas para un futbolista de su perfil, uno que supo destacar precisamente por su capacidad de desequilibrio y generación.

La pregunta, entonces, no es si juega, sino cómo juega. Y en ese matiz parece estar la clave de su actualidad. Quispe no ha logrado trasladar ese volumen de minutos a una influencia determinante en el campo. Su juego, antes eléctrico y atrevido, hoy parece más contenido, menos decisivo. Un síntoma que no pasa desapercibido para el comando técnico de la selección.

Ni Manuel Barreto —-quien lo convocó en noviembre durante su interinato- ni Mano Menezes en el inicio de su proceso han terminado de consolidarlo como una pieza fija. De hecho, el actual técnico de la Bicolor decidió no incluirlo en la última convocatoria para los amistosos en Francia, donde Perú cayó 2-0 ante Senegal y se alista para enfrentar a Honduras. Su ausencia no es casualidad: responde a una lectura futbolística que hoy lo ubica un escalón por debajo en la competencia interna.

Ese escenario se vuelve más evidente cuando se observa el surgimiento de nuevas alternativas. La aparición de Jairo Vélez, por ejemplo, ha reconfigurado el panorama. El volante de Alianza Lima dejó una grata impresión en su debut ante Senegal: 80% de precisión en pases, efectividad total en campo rival y presencia ofensiva en apenas 58 minutos. Más allá de los números, transmitió algo que hoy parece escaso en Quispe: impacto inmediato.

En ese contexto, la comparación se vuelve inevitable. Mientras uno aprovecha su oportunidad y responde con personalidad, el otro parece diluirse en la regularidad sin brillo. Y en selecciones nacionales, donde los ciclos son cortos y las decisiones urgentes, ese tipo de diferencias suele ser determinante.

Hace no mucho, Quispe era señalado como uno de los nombres llamados a liderar el recambio. Su irrupción entre 2021 y 2022, y especialmente su consolidación en 2023 con el título nacional junto a Universitario de Deportes, lo posicionaron como una de las principales promesas del fútbol peruano. Tenía frescura, personalidad y una lectura de juego que lo hacía distinto. Pero el crecimiento posterior no ha sido el esperado.

Incluso, en medio de ese proceso irregular, surgió la posibilidad de regresar al fútbol peruano. Su nombre volvió a vincularse con Universitario hace algunas semanas, en un contexto donde el club buscaba reforzar su plantel. Sin embargo, Quispe optó por continuar en Australia, una decisión que puede entenderse desde la búsqueda de estabilidad, pero que también lo mantiene lejos del radar inmediato del medio local.

Piero Quispe fue fundamental en el triunfo de Sidney FC en la A-League (Foto: Getty Images)

A ello se suma un factor adicional: el vacío que dejó Sergio Peña, hoy en el Sakaryaspor tras su abrupta salida de Alianza Lima. En ese escenario, Quispe parecía el candidato natural para asumir ese rol creativo en la selección. Pero no ha logrado capitalizar esa oportunidad. Y en el fútbol, los espacios que no se ocupan suelen llenarse rápido.

La actualidad de Quispe no es dramática, pero sí reveladora. Tiene minutos, continuidad y una liga que le permite competir. Pero le falta lo esencial: trascendencia. Y sin ella, su nombre comienza a perder fuerza en una selección que, bajo la dirección de Menezes, parece apostar por perfiles más directos, más intensos, más resolutivos.

El desafío para Quispe no pasa por cambiar de escenario, sino por recuperar su esencia. Volver a ser ese jugador que pedía la pelota, que rompía líneas, que asumía riesgos. Porque en el fútbol de selecciones, no basta con estar: hay que marcar diferencia. Y hoy, más que nunca, ese es el reto pendiente.

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