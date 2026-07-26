Por Marco Quilca León

Mientras España construía una de las campañas más dominantes en la historia de los Mundiales y Lionel Messi volvía a desafiar al tiempo con ocho goles y cuatro asistencias a los 39 años, en el Perú también se jugaba otro partido. Sin cámaras, sin estadios llenos y lejos de los reflectores de Norteamérica, el técnico de la selección peruana Mano Menezes recorría el país, conversaba con entrenadores, observaba futbolistas y diseñaba el futuro de una selección que busca dejar atrás el fracaso de las últimas Eliminatorias.

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