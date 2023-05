El entrenador peruano cumplió un ciclo de entrevista con toda la prensa nacional. Esta es la segunda parte de los diez minutos que tuvo con Deporte Total de El Comercio. ¿De qué habla? Cueva, Valera, Quispe y Concha. La palabra de Juan va tomando peso en la Blanquirroja.

El técnico de la Selección Peruana, Juan Reynoso, conversa con El Comercio de cara a los partidos amistosos en junio.

¿Qué necesita un jugador de experiencia, con pasado en la selección, para ser tomado en cuenta en sus convocatorias? Por ejemplo el caso Cueva en Alianza Lima y Edison Flores en Atlas, ambos suplentes en sus clubes.

Tener un buen presente y que el seguimiento que vamos haciendo se plasme en rendimiento. En el caso puntual de los dos (Cueva y Flores) no están jugando, pero nosotros sabemos que cuando lleguen, siguen marcando alguna diferencia con alguno del medio local. Eso, obviamente, tiene vigencia en algún tiempo, en otro tiempo si un chico del medio local está en un mejor rendimiento será llamado, pero en el caso de Christian y de Edison cuando han ido con la selección siempre marcan la diferencia y eso nos deja tranquilos. Obviamente, ellos son los más preocupados. Yo tengo la información y estoy seguro porque Christian llega a Alianza a las 6.30 a.m. o 7 a.m., hace su rehabilitación y de ahí entrena con el grupo. Lo mismo pasa con Edison. Hasta hace unos días, estuvo casi 15 días un fisioterapeuta de la Federación entrenando con él, allá en Guadalajara, para ponerlo a punto. Creo que esas son pautas e indicios importantes que demuestran que ellos quieren estar. Es lo que nosotros valoramos.

¿Está conforme con el nivel de Christian Cueva? ¿Es hoy titular en la selección?

Eso, de anticiparlo, creo que sería poco inteligente de mi parte. Si hace un rato estaba hablando del presente de los chicos, nos va a interesar más cómo va a llegar hacia las fechas de junio (15 y 19). Él viene de un proceso de recuperación, sabemos que va a ir de menos a más, y llegado el momento se definirá de acuerdo con la gente que va compitiendo en ese sector de la cancha. Mucho tiene que ver lo que vaya hacer Christian de aquí hacia esa fecha, y sobre ese momento decidiremos. Mucho, también, tiene que ver lo que puede proponer el rival, etc.

¿Alex Valera es el actual delantero suplente de Gianluca Lapadula o aún confía mucho en Raúl Ruidíaz?

No, no. Está Raúl, está Paolo, que viene poniéndose bien. Percy (Liza), que Dios quiera, agilice su recuperación. Alex, hoy por su presente, seguro que va marcando una tendencia. Un poco para plasmar lo que te digo, previo al viaje anterior, Alex no estaba en este presente. Y estamos hablando de un tiempo similar de lo que va a faltar de aquí a junio. Pueda ser que en junio, Dios no quiera para Alex, vuelva al presente anterior. Eso es el fútbol, es presente, y conforme mejor lo veamos, seguro lo vamos a aprovechar.

¿Cuánto suma a la selección que Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal no solo sean protagonistas de la Liga 1 sino que este año también tengan buenos resultados en torneos internacionales?

Muchísimo, porque le crece la autoestima a todos, a todo el fútbol peruano. Pero les da también más herramientas para cuando compitan con los jugadores que participan en el exterior, y nos pongan a dudar y a pensar. Si los vemos bien, como paso a Polo... Polo terminó jugando (34′ ante Alemania, y 80′ frente a Marruecos). Ya no viajó Bryan Reyna, fue Ray Sandoval y lo vimos bien, y jugó en ambos partidos pocos minutos. Para mí eso es el fútbol, es presente y si los veo bien y compiten con los de afuera, en algunas ocasiones están mejor, entonces hay que darles la oportunidad.

¿Cuál es la relación que el comando técnico de Perú tiene con Jorge Fossati, técnico de Universitario?

Justo, a raíz de que terminó ahora la gira, todo el cuerpo técnico va a comenzar a ir a provincias, a los equipos de Lima, para hacer algo similar a lo hemos hecho en Europa y recabar información. Creo que, más allá que sea ‘U’ o Alianza, necesitamos visitar a todos y recabar la información de todos. Hay equipos que tiene más seleccionados que otros, pero bueno, la intención de nutrirnos de la mayor cantidad de información y nosotros darle lo que ellos (los seleccionados) hacen acá nos va hace crecer a ambas partes.

Aún no ha podido pisar Matute, ¿es una visita pendiente?

Sí, es una visita pendiente y yo sé que se va a terminar dando. Tenemos la información, por suerte, desde otra parte sin ir al club. Eso ya es un tema más institucional que mío, pero lo que es importante para nosotros es tener los números y lo que pase en los juegos. Seguro más adelante tendremos más información, que esa ya es una idea de Federación, de selecciones, que ya se enterarán; y que vamos a recabar la información de forma más natural.

Una opinión final de Piero Quispe (Universitario) y Jairo Concha (Alianza Lima). ¿El comando técnico les hace seguimiento?

Son jugadores que ya están en el radar, que han sido convocados, que han tenido más de un proceso con nosotros. Pierito ha tenido una evolución importantísima, cada vez está más asentado, lo vemos con más confianza, siendo más preponderante en Universitario, y Jairo es un jugador que siempre con el técnico que haya juega en Alianza. Puede ser utilizado en varias posiciones en mitad de cancha y para nosotros es el futuro de la selección, por eso cada vez que se puede lo convocamos y lo hacemos entrenarse con la gente que viene de afuera.