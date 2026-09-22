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Resumen

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La selección peruana realizó la primera práctica en los Estados Unidos este lunes. (Foto: FPF)
La selección peruana realizó la primera práctica en los Estados Unidos este lunes. (Foto: FPF)
Por Marco Quilca León

El primer día de la selección peruana en Orlando dejó varias postales y, sobre todo, algunas respuestas sobre el futuro inmediato de la Bicolor. El equipo de Mano Menezes realizó este lunes por la tarde su primer entrenamiento en el Omni Training Center, elegido como búnker durante su estadía en Estados Unidos, pensando en el amistoso de este viernes ante el combinado local. Todos los convocados llegaron al lugar, aunque hubo una ausencia que rápidamente llamó la atención: André Carrillo no trabajó con el grupo debido a que llegó con una molestia física desde Corinthians.

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