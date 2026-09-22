El primer día de la selección peruana en Orlando dejó varias postales y, sobre todo, algunas respuestas sobre el futuro inmediato de la Bicolor. El equipo de Mano Menezes realizó este lunes por la tarde su primer entrenamiento en el Omni Training Center, elegido como búnker durante su estadía en Estados Unidos, pensando en el amistoso de este viernes ante el combinado local. Todos los convocados llegaron al lugar, aunque hubo una ausencia que rápidamente llamó la atención: André Carrillo no trabajó con el grupo debido a que llegó con una molestia física desde Corinthians.

La jornada transcurrió con un fuerte viento en Orlando. No fue un impedimento para que Menezes desarrollara su sesión de trabajo, aunque sí provocó que algunos de los elementos utilizados durante el entrenamiento se movieran más de la cuenta. De acuerdo con el periodista Alonso Inca, quien estuvo presente en la cobertura, Oliver Sonne realizó parte de sus trabajos apartado del grupo y posteriormente pasó al gimnasio. El cuerpo técnico brasileño, mientras tanto, continuó con las primeras tareas de una convocatoria en la que busca observar futbolistas y empezar a darle forma a su idea para los próximos amistosos.

Pero antes de que los jugadores saltaran al campo, Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, dejó una de las declaraciones más importantes de la jornada. El dirigente habló con L1 MAX sobre Felipe Chávez, una de las ausencias que más comentarios generó en la lista de Menezes. El futbolista peruano-germano, que puede desempeñarse como volante, no fue considerado para los amistosos de septiembre y octubre, pero Ferrari aseguró que sigue dentro del radar de la selección.

🎙️ Jean Ferrari EN VIVO desde Orlando 🇺🇸: "En noviembre es posible que juguemos en altura y la posiblidad de convocar a jugadores de altura es REAL"



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“Está dentro del universo contemplado de la selección absoluta. Esto no significa que solamente sea para la absoluta, porque además calza dentro de una selección Sub-20 por edad, entonces sí lo tenemos considerado dentro de la Selección en general”, explicó Ferrari. Sus palabras dejan abierta la puerta para que Chávez pueda aparecer en próximas convocatorias, tanto con la categoría absoluta como con la Sub-20.

El dirigente incluso mencionó algunos escenarios concretos. “Si es que en esta oportunidad no se le ha convocado, bueno, en noviembre habrá fecha y a lo mejor puede ser considerado, como también en marzo tenemos una gira. Hay una posibilidad -y lo digo como posibilidad también para que no se especule acerca de que ya está-, hay una posibilidad de ir a Asia, entonces también podría venir la posibilidad para él”, agregó. Por ahora, la FPF evita dar por hecho una próxima convocatoria, pero sí confirma que Chávez forma parte del universo de jugadores que se vienen siguiendo.

Ferrari también dejó otro dato pensando en noviembre: la posibilidad de que Perú juegue en altura. “La posibilidad de convocar a jugadores de altura es real”, afirmó. Mientras Menezes inicia su trabajo en Orlando y prepara los próximos compromisos ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia, en la FPF ya miran más allá de esta fecha FIFA. El futuro de Chávez, las evaluaciones de los nuevos nombres y hasta una posible gira por Asia forman parte de ese escenario.

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