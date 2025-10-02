“Que sepa trabajar en la austeridad” y “con hambre de gloria”: el perfil del nuevo técnico de la selección, según la mirada de 12 especialistas en fútbol peruano

Para buscar una respuesta decidimos acudir a 12 voces autorizadas. Periodistas deportivos, exfutbolistas y entrenadores. Todos ellos respondieron a El Comercio sobre las cualidades que debería tener el nuevo entrenador. Además, les consultaron sobre quién debería ser el nuevo capitán y quiénes son los candidatos para reemplazar a Paolo Guerrero.

¿Cuál debe ser el perfil del nuevo técnico de la selección peruana? ¿Quién debe ser el reemplazo de Paolo Guerrero? ¿Quién debe ser el nuevo capitán de Perú?

Fernando Egusquiza - Latina TV

1. De hecho, debería ser un entrenador que sepa trabajar en medio de la austeridad, porque en el Perú no hay un universo importante de jugadores, un técnico que sepa darle una mirada a lo que hay atrás, con el trabajo formativo, siempre ir viendo que es lo que hay atrás en la sub 23, sub 20, sub 17 y que tenga experiencia importante en Eliminatorias. Esos tres requisitos son importantes para un entrenador que aspira a ser el técnico de la selección peruana.

2. Por una consecuencia de logros debería ser Alex Valera siempre que quiera jugar por la selección y se comprometa y realmente presente siempre un argumento que lo haga estar presente. Otro que le debería pelear el puesto es Luis Ramos, jugador de América de Cali. Lamentablemente no tenemos más, porque si hablamos de Goicochea no juega, Guzmán tampoco juega y son chicos que no están creo yo a la altura de lo que se requiere a una selección peruana, pero igual hay que seguir buscando por lo que se tiene es bastante pobre.

3. Me parece que el capitán de Perú debería ser Pedro Gallese, porque es mundialista. Ha estado en todos los partidos, jugó dos Eliminatorias consecutivas, es referente y tiene una conducta que para mí lo hace asumir la capitanía de la selección peruana

Erick Osores - América TV

1. Creo que el nuevo técnico de la selección debe acercarse a un perfil joven, vigoroso, estudioso, con hambre, un técnico respetable que haya lograda buenas campañas ¿no? Ese tipo de técnico nos vendría bien y que claramente sea un técnico que no esté por encima del plantel y venga a imponer una idea que nos cueste tanto sino que nos haga las cosas más sencillas para el tipo de jugador, el perfil y lo que el jugador peruano siente. Que haga a un Perú combativo atrás y que saque petróleo de lo poquito que hay arriba.

2. El reemplazo de Paolo Guerrero no hay. Luis Ramos va a tener que luchar con una montaña y en el caso de Valera es inconvocable. Un futbolista que no quiere estar en la selección no lo deberían volver a convocar.

3. El nuevo capitán debe ser Gallese no tengo mayores dudas al respecto o Tapia. Lo del capitán es indiferente, pero creo que entre ellos dos está el nuevo capitán de Perú.

Eddie Fleischmann - El Comercio

1. El nuevo técnico de la selección peruana debería tener experiencia y una visión clara de lo que significa ser seleccionador, una tarea muy distinta a ser entrenador de club. Tiene que ser un técnico capaz de provocar un funcionamiento colectivo que permita disimular la ausencia de figuras de relieve que afecta a Perú. Debe ser un líder que inspire respeto en todas las instancias y no se deje manipular por su entorno cercano en una federación totalmente deslegitimada . Y debe ser suficientemente solvente y exigir un cambio absoluto en la manera como se conduce el fútbol aquí.

2. El 9 que mejor esté en el momento en que toque competir. No hay en este momento un centrodelantero peruano que garantice siquiera 20 goles en un torneo, ni siquiera la liga 1. Por lo tanto eso está por verse.

3. Hoy, Pedro Gallese. Por que es el de mayor experiencia y regularidad, el que ha mantenido su nivel competitivo y uno de los pocos indiscutibles que hay.

Daniel Kanashiro - Liga 1 Max

1. El perfil debe ser la de un técnico con convicciones de trabajo y manejo, dándole las garantías de autonomía en la toma de decisiones . A partir de ahí, la responsabilidad del resultado estará clara.

2. No hay reemplazo para Paolo Guerrero, tendrá que aparecer un 9 con características propias. Lo importante es que tenga Gol, tenga las cualidades que tenga.

3. Sin lugar a dudas Pedro gallese que es el último bastión que queda de la generación que nos llevó a Rusia.

Omar Dávila - Fundador de El Bocón

1. Un especialista en trabajo de formación en estructuras de juego: tipo Bielsa o Alfaro, con capacidad de docencia. Más técnico que seleccionador. Con cierta conexión o conocimiento de la idiosincrasia del peruano.

2. No hay. Debe haber una rotación y fogueo de los principales prospectos y reglamentarlo en el torneo local. Mientras sigan ocupando esa plaza los extranjeros, no habrá evolución de nadie.

3. El veterano de mayor ascendencia, que sobreviva a este cambio generacional.

Diego Penny - Movistar Deportes

1. Tiene que ser alguien que se quiera involucrar al 100% en la selección en general; es decir, que asuma la responsabilidad integral. Esto tiene mucho que ver con el trabajo de menores, con quiénes vienen, con el scouting en el extranjero para traer jugadores como Sonne y Lapadula. Me parece importante que trabaje de la mano con Barreto y Bellina. Ya tocamos fondo, necesitamos un entrenador que tenga ese manejo, que escuche nuevas propuestas y que esté convencido del proyecto con Jean Ferrari.

2. Reemplazantes inmediatos de Paolo son Valera y Ramos, por nombre, actualidad y rendimiento. Hay muy pocos ‘9’ que puedan reemplazar a Paolo. Tenemos al chico Guzmán que está en Portugal, pero es un proceso largo de adaptación que va a tener allá. También está el hijo del ‘Mudo’ Rodríguez que recién está sumando sus primeros minutos. Son chicos que les falta tres o cuatro años para llegar a su plenitud. Valera y Ramos tienen que asumir esa responsabilidad.

3. No me interesa quién sea el capitán. Hoy no es determinante esa respuesta. Estamos eliminados, tenemos dos años para volver a competir por puntos en Eliminatorias.

Romina Vega - Direc TV

1. El perfil del nuevo entrenador de Perú debe ser una combinación de experiencia y ánimos de renovación. Con una idea de juego que comulgue con la identidad peruana, balón al piso, toque. Pero, sobre todo, que pueda trabajar en la escasez y el reto de enfrentar un cambio generacional que implica ampliar el universo de jugadores, teniendo en cuenta la poca formación en menores y el fin de ciclo de algunos experimentados. El manejo de vestuario no puede quedar al margen.

2. Es complejo hablar de un reemplazo de Guerrero por características y compromiso con la selección. Esperemos que este tiempo pueda ayudar a que algunos delanteros como Ramos, Valera, Goicochea o el propio Lapadula puedan madurar futbolísticamente o acercarse a su mejor versión. Y que el llamado a la selección llegue por mérito genuino y no pura necesidad.

3. Si miramos al 2027, me gusta mucho el liderazgo que evidencia Erick Noriega en cancha; y si llega sustentado por un presente en el exterior, aún mejor.

Rosa María Muñoz - Direc TV

1. Debe estar alineado con un buen conocimiento del fútbol peruano ante la problemática de escasez de jugadores. El hecho de que el nuevo estratega sepa cómo se maneja el futbolista peruano, los procesos que atraviesa para ser profesional, la mentalidad con la que afronta retos y los conceptos a mejorar, creo que dan una importante ventaja respecto al éxito que pueda tener. A ello le sumaría un perfil motivador y práctico, un simplificador del fútbol que no tenga la necesidad de reinventar el deporte sino que brinde la libertad suficiente para que el futbolista se sienta cómodo en lo suyo sumado a estrategias tácticas que deriven en un buen colectivo.

2. Es complicado determinar al ‘reemplazo’ de Paolo, particularmente ese término no es de mi agrado porque considero que podemos tener un ‘9’ de distintas características y aún así lograr el éxito. En el corto plazo tendríamos que apostar aún por Luis Ramos y componer un mejor equipo que lo acompañe para que repita actuaciones como las que tuvo en Cusco o como las que tiene en América. Álex Valera es otro delantero que no debe cerrarse las puertas de la selección.

3. En un panorama en el que asumimos que algunos de los nombres ‘históricos’ y experimentados ya no serán parte de las convocatorias, me gustaría ver aún al vigente Pedro Gallese siendo el capitán de la selección peruana. Con 35 años y tomando en cuenta el puesto de guardameta, considero que Pedro es una importante voz de mando pensando en aquellos que se integrarán poco a poco al equipo.

Víctor Rivera - Técnico peruano

1. Tiene que ser un Técnico que tenga experiencia dirigiendo en selecciones procesos eliminatorios con logros destacados en su carrera.

2. Podrían ser: Luis Ramos, Juan Pablo Goicochea y Victor Guzmán

3. Para mí puede ser Pedro Gallese. Puede iniciar el siguiente proceso y transmitir su gran experiencia con la selección. Aparte mantiene su buen rendimiento en Orlando City.

Alexandra Salgado - Periodista

1. Tiene que ser un técnico que haga que la FPF sea un ente regulador de todos los equipos en la parte formativa, porque lamentablemente eso se ha descuidado y pasa factura. El nuevo entrenador tiene que hacer un trabajo conjunto con Barreto y promover que los equipos tengan trabajo de menores. Es prioridad confiar en el talento del jugador peruano.

2. Decir un nombre es sumamente difícil. Después de Guerrero está Lapadula, y él está lesionado, no está en un nivel que nosotros podemos decir que nos está ayudando o que está cumpliendo. Ramos está en América de Cali, pero le falta mucho, yo lo vi perdido. Valera hasta ahora no se sabe si va a volver.

3. Yo creo que Tapia puede ser el nuevo capitán. Él tiene para una Eliminatoria más. De ahí no sé, no tengo ningún nombre. Siento yo que en las próximas Eliminatorias no vamos a clasificar.

Pamela Ríos - Latina

1. Un técnico extranjero con carácter y experiencia en selecciones, y que además haya tenido un paso por divisiones menores.

2. Por el momento, para mí, no hay un nombre específico, deberían buscar jugadores extranjeros con vínculo con el país. Un nuevo “Lapadula”. De lo contrario, Luis Ramos. No hay más, Valera ya demostró que no quiere estar en la selección.

3. Marcos López. Es el jugador que más ha alzado la voz en los últimos tiempos para respaldar a sus compañeros y equipo, y aunque no parezca, en el camerino de la selección le tienen respeto y tiene voz. Es además de los más experimentados en selecciones que quedarán para la siguiente eliminatoria.

Aldo Aquino - Periodista Teledeportes

1. Que sea un estratega, que tenga un buen manejo de grupo. Que tenga un estilo que se acomode al sentir del futbolista peruano y que tenga variantes de juego. Ademas de inyectarle mentalidad ganadora y por supuesto disciplina....

2. Deberían ser Luis Ramos o Alex Valera, pero están lejos del nivel de Guerrero. Dependerá de ellos de esforzarse para un salto mas de calidad de lo contrario vamos a sufrir arriba. Lapadula no sabemos como llegara pues tiene 35 años.

3. Seguiría Renato Tapia y uno con potencia también sería Noriega.

