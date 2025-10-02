Jean Pierre Maraví Coppa
“Que sepa trabajar en la austeridad” y “con hambre de gloria”: el perfil del nuevo técnico de la selección, según la mirada de 12 especialistas en fútbol peruano
Consumado el fracaso mundialista de la selección peruana en las Eliminatorias al Mundial 2026, la FPF busca ahora al nuevo entrenador con miras al Mundial 2030. Tras el fracaso en mano de tres entrenadores y mientras Manuel Barreto asume de manera interina en los amistosos de fin de año, es Jean Ferrari quien asume la responsabilidad de encontrar al candidato ideal. ¿Qué perfil debería cumplir este nuevo técnico?

