“¿Qué es disparar al arco?”, repreguntó el entrenador ante el cuestionamiento de un periodista sobre dicha estadística. “Yo vi que tiramos al arco, no fueron quizá a portería —pasó a explicar—. Chile pudo haber rematado tres veces que Pedro Gallese las atajó. Hoy las estadísticas hablan más de expectativas de gol y estuvimos cerca con Chile” .

“En remates al arco hubo situaciones donde rematamos e interceptaron sus defensores en pelotas complicadas que iban al arco, por eso es muy subjetivo. La verdad en el fútbol cuando priorizan la estadística, como que interpreto que no entienden tantas cosas del juego que son tan implícitas. Termina siendo un tiro al arco la que Pedro ataja, pero ¿el que va fuerte y las interceptan los defensores no lo es? ¿El disparo de Paolo (ante Paraguay) que chocó en el travesaño no es un tiro al arco? Por eso no me queda claro a dónde van esas estadísticas. Ahora el fútbol habla de expectativas de gol y no tiros al arco”, agregó.

Último entrenamiento de la selección peruana: se une Renato Tapia. "Es muy importante lo que hoy haga", señaló Juan Reynoso en conferencia de prensa. De momento, el volante entrena con normalidad. @dt_elcomercio pic.twitter.com/oL4Gl2BTjV — Marco Quilca (@MarcoQuilca_06) October 16, 2023

El estratega recuerda los dos momentos en los que el hincha se levantó de su asiento y estuvo a punto de desgarrar su garganta gritando gol. El primero fue el remate lejano de Paolo Guerrero en Asunción que chocó en el travesaño paraguayo. Y el otro fue el contragolpe comandado por André Carrillo que no terminó en disparo alguno por la buena salida del portero chileno en Santiago.

Tras la defensa de Reynoso, la pregunta es: ¿Qué son “expectativas de gol” o también llamado “goles esperados” (xG, abreviatura en inglés)? De acuerdo a la página especializada “The Coaches’ Voice”, esta métrica estadística se usa en el fútbol para obtener “más información sobre la calidad -más o menos claras- de las oportunidades generadas”.

Y en esto se basa Reynoso. Porque en el fútbol cada disparo al arco no es igual. Como ejemplificó el técnico: se cuenta el atajado por el portero y no el que fue interceptado por un jugador. En ese sentido, “los goles esperados le asignan un valor a cada disparo para explicar la diferencia entre ambos”.

Conociendo a grandes rasgos el concepto de lo nombrado por el seleccionador, ahora pasamos a lo importante: ¿Cómo le va a Perú en las Eliminatorias en este ítem? A continuación lo resolveremos.

La selección peruana no ha rematado al arco en sus primeros tres partidos por Eliminatorias. (Foto: FPF)

¿Cómo le va a Perú en “expectativas de gol” en las Eliminatorias?

La selección peruana ha disputado hasta el momento tres partidos en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Empató sin goles frente a Paraguay en el debut, y perdió los otros dos juegos ante Brasil (1-0) y Chile (2-0). Es decir, suma un solo punto en la tabla de posiciones y se ubica novena, solo por delante de la machacada Bolivia.

Y en cuanto a la tabla de “expectativas de gol” el panorama no mejora. Todo lo contrario, empeora. De acuerdo a la web especializada de estadística, la Bicolor se ubica en el décimo lugar de las Eliminatorias en dicho ítem: 0.43 es el valor asignado. Es decir, ni medio gol. Aunque duela, es necesario afirmar: somos los peores de Sudamérica atacando. Incluso Paraguay, que tampoco ha marcado gol en lo que va del torneo, tiene 2.84 en gol esperado.

Goles esperados

Eliminatorias 2026 Uruguay 5.94 Brasil 5.81 Argentina 4.91 Chile 4.3 Colombia 3.01 Venezuela 2.89 Paraguay 2.84 Ecuador 2.5 Bolivia 1.52 Perú 0.43

De hecho, Reynoso afirmó en conferencia que “ante Chile estuvimos ahí”. Lo dicho por el DT está alejado de la realidad. En la derrota (2-0) ante el cuadro sureño, Perú tuvo 0.13 en expectativa de gol, mientras que los rivales tuvieron 1.33. La estadística que mide la peligrosidad de los ataques nos muestra que la Bicolor no hizo nada en ofensiva.

En cuanto a disparos también se ubica último. El combinado patrio tiene apenas 13 remates y ninguno fue a portería. El de Paolo chocó en el travesaño, pero para los estadísticos no cuenta como remate al arco. Todas las semanas selecciones han disparado a portería: Bolivia y Venezuela lo hicieron ocho veces y convirtieron dos goles cada uno, Colombia remató nueve veces (3 goles) y Ecuador diez (4). Paraguay (12 disparos, pero sin anotaciones), Chile (14, 3), Argentina 15, 5), Uruguay (16, 6) y Brasil (19, 7) lideran el ranking.

Selecciones con más

remates al arco Remates

3 PJ Goles Brasil 19 7 Uruguay 16 6 Argentina 15 5 Chile 14 3 Paraguay 12 0 Ecuador 10 4 Colombia 9 3 Venezuela 8 2 Bolivia 8 2 Perú 0 0

La Bicolor recibirá este martes a Argentina en el estadio Nacional con la urgencia de obtener el primer triunfo. Y para hacerlo debe rematar al arco, no solo aumentar su expectativa de gol.