Por Marco Quilca León

Hay decisiones que llegan temprano y marcan una ruta. A los 14 años, Christian Vigil Hidalgo ya tomó la suya: jugar por la selección peruana. Nacido en Italia, pero con raíces peruanas por su madre, el joven delantero empieza a escribir una historia que combina formación europea con identidad sudamericana. Entre fines de marzo e inicios de abril, jugó con la Bicolor el Torneo Mundial de Montaigu, en Francia, una vitrina que históricamente ha servido como punto de partida para futuras estrellas: Perú no pudo ganar ningún partido, pero Vigil tuvo minutos.

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