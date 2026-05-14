Christian Vigil (2011) 🇵🇪🇮🇹

hizo su debut con la camiseta de Perú en el Torneo Mundial de Montaigu 🇫🇷

Foto oficial con la camiseta de Perú y le queda pintadito! El 10 del Milán U15 tendrá más minutos en el siguiente partido 👏 https://t.co/zzTWDpSDcd pic.twitter.com/A3Msl7gxi0 — 💲♓⬆️⭕♌ (@Sh10nJZ) March 31, 2026

Vigil no es un nombre más en las divisiones menores del AC Milan. Su rendimiento en 2024 lo colocó en el radar: 33 goles en 30 partidos, cifras que hablan de un atacante con instinto, constancia y una relación natural con el gol. En un club donde la exigencia es parte del ADN, destacar no es sencillo. Hacerlo con esa contundencia, mucho menos.

Pero más allá de los números, hay señales que construyen expectativa. En 2025, el joven delantero tuvo la oportunidad de compartir entrenamientos con Luka Modrić, uno de los mediocampistas más influyentes de la última década. El croata, ganador de todo con el Real Madrid y referente del fútbol europeo, no es un compañero cualquiera. Para Vigil, ese contacto no solo representa aprendizaje, sino también una validación temprana de su proyección.

Que bestial la pegada de Christian Vigil, enserio. 🇵🇪🪄



Después de Felipe Chavez es el 10 que mejor apunta en el fútbol europeo con sangre peruana.



Jugador de Selección. Ojalá Perú se avive rápido. https://t.co/lMWgvLEgpK pic.twitter.com/xhyGxWp6qy — César Mosquera🎙️ (@cesarmosquera__) September 20, 2025

Su elección por Perú no es un gesto aislado. En entrevistas recientes, el delantero no ocultó su deseo: quiere vestir la camiseta nacional y seguir los pasos de referentes que marcaron época. Incluso reveló que conoce a Paolo Guerrero, figura emblemática del fútbol peruano, y que lo tiene como inspiración. En tiempos donde la nacionalidad deportiva se disputa entre federaciones, Vigil eligió sin titubeos.

“El año pasado meti más o menos 20 goles, mis asistencias superan mis goles. Yo nací en Italia, me da mucho gusto que me siga la selección peruana, en este momento no sabría que responder. Si me llamaran ¿por qué no lo creería? Pero sería una cosa bella y le daría mucho gusto a cualquier jugador”, indicó en 2024.

Christian Vigil y su equipo en el AC Milan junto a Luka Modric.

¿Por qué el Mundial de Montaigu es importante?

El escenario que lo espera tampoco es menor. El Torneo de Montaigu es considerado uno de los campeonatos juveniles más importantes del mundo. Por sus canchas pasaron nombres como Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Andrea Pirlo, Pavel Nedvěd, Gheorghe Hagi, Carlos Tévez, Didier Deschamps, Thierry Henry y Karim Benzema. Es, en esencia, un escaparate donde el talento juvenil se mide con el mundo.

Perú, además, tiene historia en ese torneo. En 2001, la selección nacional logró una victoria recordada: 1-0 ante Portugal, equipo en el que jugaba un joven Cristiano Ronaldo. Aquella generación dejó una huella que hoy sirve de referencia. Más de dos décadas después, la presencia de Vigil abre una nueva posibilidad, una continuidad simbólica entre pasado y futuro.

En ese contexto, la llegada del delantero al equipo peruano no solo suma calidad, sino también una narrativa distinta. Formado en Europa, con disciplina táctica y roce internacional desde temprana edad, Vigil representa ese perfil híbrido que hoy busca el fútbol moderno. Un jugador capaz de adaptarse a diferentes ritmos, pero con una identidad clara.

Su historia recién empieza. Montaigu será apenas una primera parada, un punto de observación para medir su evolución y entender su lugar dentro de una generación que busca renovar la ilusión. No hay garantías en el fútbol juvenil, pero sí indicios. Y en el caso de Christian Vigil Hidalgo, los indicios invitan a mirar con atención.

Así nos fue de la selección peruana en el Mundial de Montaigu Perú 0-0 Japón

México 2-0 Perú

Perú 0-2 Portugal

China 1-0 Perú - partido por el séptimo lugar

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