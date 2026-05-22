Es en esa titánica labor que resalta un nombre: el de Miguel Vidal, jefe de scouting de la federación y máximo responsable de la detección del talento peruano en el exterior. ¿Qué rol cumple dentro de la UTM, cómo llegó a ser vital para Barreto y qué misión llevó a cabo en el último torneo que la Sub 16 disputó en Francia?

El primer fichaje de Manuel Barreto fue José Bellina, hasta junio del 2025 director deportivo de Alianza Lima, y ahora jefe de la secretaría técnica deportiva de la FPF. Con Bellina también llegó Miguel Vidal, con quien Barreto ya había trabajado en Universitario. Específicamente como secretario técnico del primer equipo crema, con el que fue campeón nacional los años 2023 y 2024.

Vidal, con amplia experiencia en detección de talento, se ha convertido en una pieza vital dentro del armatoste que viene construyendo Barreto bajo una premisa fundamental: ampliar el universo de jugadores con miras al 2030.

La tarea, nada sencilla teniendo en cuenta el grave presente de las selecciones peruanas en todas sus categorías (última en los Sudamericanos Sub 17 y Sub 20 disputados en el 2025), se rige fundamentalmente en dos escenarios: la búsqueda de talento en el interior del país a través del Proyecto Bicolor y la detección de talento en el exterior con jugadores de raíces peruanas que se ubiquen alrededor del mundo, específicamente en Europa, aunque no de forma exclusiva.

Vidal es graduado en Administración de Empresas por la Universidad de Lima y cuenta con una maestría en Project Management de ESAN Graduate School of Business. Además, suma estudios de entrenamiento y táctica en la escuela internacional MBP Coaches School.

Miguel se concentra en analizar, ubicar y filtrar mediante plataformas de video y bases de datos a futbolistas jóvenes de todo el mundo con ascendencia peruana. En la reciente participación de la Sub 16 en el prestigioso Mundial de Montaigu celebrado en Francia, Vidal fue parte de la delegación peruana. ¿Su objetivo? Aprovechar el viaje de la selección para establecer contacto directo con talentos rastreados ya con anterioridad por la FPF.

Una de las tareas asignadas de Vidal, por ejemplo, era establecer un acercamiento con Janvier Donayre Montero, extremo de 15 años del Olympique de Marsella. Donayre ya venía siendo rastreado por la FPF desde el 2025 y pese a anteriores acercamientos, estaba pendiente una visita presencial, además de presenciar sus entrenamientos y partidos.

Miguel Vidal en una de las visorias en regiones como parte del Proyecto Bicolor.

Donayre, que también puede jugar de lateral, es uno de los más de 150 jugadores detectados y analizados desde la llegada de Manuel Barreto a la jefatura de la Unidad Técnica de Menores (UTM) y forma parte de los 40-50 chicos que han sido contactados por la FPF para establecer una relación cercana y ofrecerles un proyecto de desarrollo en la selección peruana.

Es Vidal el responsable de reclutar a perfiles similares a través de una propuesta ambiciosa cuyo año clave es el 2030 y que incluye a las selecciones Sub 15, Sub 17 y Sub 20.

Como detalle no menor, en la primera convocatoria de la Sub 20, dirigida por el brasileño Thiago Kosloski, la lista incluyó a 8 jugadores nacidos en Europa pero con raíces peruanas, popularmente denominados ‘eurocausas’. El detalle no es menor.

Aunque las visorias en el interior del país se mantienen desde el 2023 como parte del Proyecto Bicolor, en la FPF hay un especial énfasis en la búsqueda de talento en el exterior por varias razones: biotipo (muchas veces físicamente mejor formados), educación táctica y mayor rigor competitivo.

Por eso es que la titánica labor de Vidal es clave: ampliar el universo de convocables con una media de edad mucho menor resulta un proyecto más viable desde la detección de talento fuera del país. Prueba de ello son elementos como Felipe Chávez y Fabio Gruber, quienes ya debutaron con la selección mayor. Hoy, la intención es que estos jugadores sean detectados y reclutados a la menor edad posible.

“Nos hemos planteado que para el 2030 el 60% de los jugadores que nos lleven al Mundial sean formados en este proceso”, señaló Manuel Barreto en una reciente entrevista a El Comercio. Para que esta promesa se haga realidad en los próximos cuatro años, Vidal es decisivo.

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