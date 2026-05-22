Por José Antonio Bragayrac

La revolución de la selección peruana en menores de la que hablaba Manuel Barreto en mayo del 2025, días después de ser anunciado como nuevo jefe de la Unidad Técnica de Menores (UTM) de la FPF, hoy es un ambicioso proyecto que intenta impulsar con mucha energía; aunque con ninguna modificación en el reglamento todavía que respalde su intención de sumar a los clubes profesionales a la laboriosa tarea.

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