En esta hora, a seis días del debut de la selección ante Paraguay por las Eliminatorias, tengo, sobre todo, preguntas. ¿Cuántos puntos firmamos tras esta fecha doble, que incluye a Brasil en Lima? ¿Dos, uno? ¿Quién hará los goles que se llevan Christian Cueva, Edison Flores, Gianluca Lapadula -que suman xxx, tras su no convocatoria por lesión? ¿André Carrillo podría ser 9? ¿Puede tener unos minutos como titular Joao Grimaldo, la joya de Cristal en al Liga 1 Betsson? ¿Es descabellado pensar que Perú puede alinear cinco volantes? ¿Hasta cuándo será una buena noticia que para este mundial 2016 Sudamérica tenga 6 cupos y medio y no se convierta en un castigo?

Las respuestas las iremos conociendo desde este lunes, cuando la selección completa su lista con la llegada de la legión extranjera y el once se vaya dibujando. Mientras tanto, un zoom a la selección hoy.





¿Será el 9 Paolo Guerrero?

Tiene todos los boletos. Juan Reynoso lo respeta muchísimo. Él, Paolo, viene en el mejor estado posible. Dijo, tras jugar este jueves ante Sao Paulo y eliminarlo por penales: “Feliz por la clasificación, hicimos un gran partido. Fue difícil, sabíamos que sería así. El grupo está muy contento por la clasificación. Ahora toca descansar, vienen los partidos con la selección”. En su eufórica celebración, enseñó la C con las manos a la tribuna paulista, en clara alusión a su pasado en Corinthians, con el que fue campeón del mundial de clubes. Ese solo gesto, burla innecesaria para algunos, lo define: viene en un altísimo sentido competitivo. Ya no es un tren, menos ese toro que se llevaba por delante a cualquier Godín, pero su registro 2023 es el mejor de los últimos tres años, cuando lo creímos casi un ex futbolista: 16 partidos en Racing, 2 goles; 8 en LDU y 1 gol (más dos penales).

Paolo Guerrero avanzó con Liga de Quito a semifinales de Copa Sudamericana 2023. (Foto: Liga de Quito)

¿Quién será el capitán?

Paolo. Ya en la gira asiática Pedro Gallese, el capitán rumbo a Qatar, le cedió al cinta. En cuanto a la era Juan Reynoso, el arquero peruano suma cinco triunfos, un empate y dos duelos perdido. Para la Eliminatoria, no habrá problema y hay consenso entre el plantel, Piero y Paolo.

¿Cuándo llegan los seleccionados del extranjero?

El primero será Paolo Guerrero, que tras eliminar a Sao Paulo con LDU por la Copa Sudamericana, y clasificar a semifinales, tomará un avión y llega a Perú en las próximas horas. Este sábado aterrizan Christofer Gonzales, Jesús Castillo y Renato Tapia. El lunes se completa el equipo. Los futbolistas no declararán, salvo en conferencia de prensa ya en Ciudad del Este, el miércoles 6 a las 11:30 a.m.

¿Qué decisiones sobre la privacidad de la selección ha tomado Reynoso?

En su última conferencia, Reynoso dijo una frase que yo celebro: “Las Eliminatorias son una guerra de estrategia”. Se refería, hasta donde hemos consultado al interior de Videna, a su muy particular manera de entender el fútbol, donde no se deja nada al azar. Ha tomado algunas decisiones saludables (recuperar a Marcelo Márquez, el psicólogo de la selección), construir una relación a distancia muy cercana con los jugadores que no conocía (Tapia, Gonzales, Lapadula) y otra polémicas: como Bielsa en Juan Pinto Durán, apenas llegó a Chile, ha pedido elevar las paredes de protección de los campos de Videna para entrenar en estricto privado. Lo va a sufrir el Israelita, que se cola por uno de los techos colindantes, y también los reporteros que no podemos perdernos ninguna imagen de los entrenamientos. La intención es que nada se filtre. Nada al azar. Si creemos que vamos a clasificar porque somos buenos, vamos en desventaja. Ya nos pasó en el repechaje con Australia.

La Selección Peruana sumó su cuarto día de entrenamiento en la Videna. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

¿Cómo está Cueva, tras quedar fuera de la lista?

Por un lado, furioso. Se había entrenado como nadie -de hecho, junto a Yotún, visitaron días antes Videna para ponerse a órdenes del comando técnico-, había tenido ya una conversación con Reynoso y aunque era prematuro decir si arrancaba contra Paraguay, una lesión muscular lo sacó de la convocatoria (y a Reyna, Flores y Lora) @ horas del viaje a Paraguay. Por otro lado, y aunque falta la firma, la renovación con Alianza hasta julio 2024 está en constante conversación. Hasta dos fuentes cercanas a Matute le explicaron a DT que siguen hablando ambas partes. Alianza Lima tiene plazo todavía para poder cerrar el vínculo por el período FIFA, pero Cueva vuelve por ahora a estar bajo las órdenes de Al Fateh. Gerencia deportiva de Alianza buscará una nueva reunión.

