Conforme a los criterios de Saber más

Ricardo Gareca dio a conocer la lista de jugadores convocados para la fecha doble de las Eliminatorias a Qatar 2022. Los encuentros ante Colombia y Ecuador serán muy importantes, además podrían definir muchas cosas. La lista del técnico de la selección peruana tiene más de una sorpresa como la ausencia de Christian Ramos. Ahora hay una gran interrogante sobre su reemplazo.

LEE TAMBIÉN: Lista de convocados de la selección peruana: conoce a los citados para las Eliminatorias

El defensor era el llamado a ser titular junto a Alexander Callens en la zaga central. La preocupación comenzó minutos antes del partido amistoso ante Jamaica. Christian Ramos sintió una molestia y quedó fuera del partido.

Christian Ramos, la mañana del viernes, fue a sacarse una resonancia magnética con la esperanza de que no sea nada grave. Sin embargo, el resultado no dejó satisfecho al comando técnico que decidió no arriesgarlo.

VIDEO RECOMENDADO

“Lo de Christian Ramos no fue nada de gravedad, sucedió en el calentamiento previo al partido de ayer. Decidimos no convocarlo para que se recupere totalmente y sin apuros”, dijo Ricardo Gareca en conferencia de prensa.

Es una gran baja para la selección peruana. Sobre todo, porque Christian Ramos se ganó la confianza de Ricardo Gareca realizando buenos partidos. Además, se complementó muy bien con Alexander Callens.

Ahora Ricardo Gareca tendrá que elegir entre Carlos Zambrano, Miguel Araujo, Renzo Garcés y Luis Abram. Ellos son todos los centrales que fueron convocados para los partidos de Eliminatorias a Qatar 2022.

Presentamos a los jugadores convocados por Ricardo Gareca para representar a nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪 en los próximos duelos por las fechas 15 y 16 de las Clasificatorias al Mundial Qatar 2022.#UnidosSomosMásFuertes#ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/1FvjuKbBPZ — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) January 21, 2022

¿QUIÉN REEMPLAZARÁ A RAMOS?

La última vez que Christian Ramos no jugó su reemplazo fue Carlos Zambrano. El ‘León’ jugó en la derrota de Perú 1-0 ante Argentina en Buenos Aires. Luego el actual central de Alianza Lima no volvió a salir del equipo titular.

La gran preocupación es que Carlos Zambrano llega a esta convocatoria sin minutos. Hizo la pretemporada, pero no es considerado en los amistosos de Boca Juniors. La última vez que jugó 90 minutos fue en la victoria del equipo xeneize por 8-1 ante Central Córdoba el 11 de diciembre del año pasado. Luego sumó minutos en el amistoso ante Barcelona el 14 del mismo mes.

La selección peruana enfrentó a Argentina por las Eliminatorias Qatar 2022 en el Estadio Monumental de River Plate | Foto: AP/AFP/Reuters

A Carlos Zambrano le juega a favor que conoce la selección peruana. Además, ya sabe lo que es alinear junto a Alexander Callens. Además, en aquel encuentro ante Argentina ambos respondieron muy bien. Eso sí, debe tener cuidado porque sigue en capilla.

Miguel Araujo también podría meterse en el equipo titular. De hecho, es el central por derecha que ha sumado más minutos en este 2022. Mañana tendría que jugar su segundo partido en el año con el Emmen y luego llegar a Lima.

El gran problema es que Miguel Araujo no ha sido considerado mucho por Ricardo Gareca. En estas Eliminatorias solo ha jugado 2 partidos: 90 minutos ante Chile en Santiago e ingresó en los descuentos ante Brasil en Lima.

También está como opción Renzo Garcés. El defensa tiene algo que le gusta a Ricardo Gareca: salida limpia. Demostró un buen juego ante Jamaica. Verlo en el once titular ante Colombia o Ecuador sí sería una gran sorpresa.

“Decidimos llevar a Renzo Garcés porque ya lo conocíamos de la Copa América y se ha adaptado muy bien. Es un jugador que nos gusta mucho. Él y Gianfranco Chávez están en buen nivel”, declaró Ricardo Gareca.

Las mejores imágenes del último entrenamiento de Perú previo al choque contra Brasil. (Foto: FPF)

MÁS EN DT

VIDEO RELACIONADO