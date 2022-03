Conforme a los criterios de Saber más

Después de un largo y apasionante proceso, las Eliminatorias sudamericanas llegan a su final este martes 29 de marzo con partidos emocionantes. Si bien ya se definieron los cuatro cupos directos a Qatar 2022, aún falta determinar qué selección accederá al repechaje intercontinental, la última chance para clasificar al Mundial. Por el momento, Perú se mantiene en el quinto puesto y depende de sí mismo para afianzarse en ese lugar privilegiado. Pero no se puede confiar, pues Colombia y Chile aguardan por un tropiezo de la ‘Blanquirroja’ ante Paraguay. Ahora, con las polémicas a flor de piel, más aún en este momento decisivo, es necesario hacer un breve perfil de los cinco árbitros que dirigirán la fecha final de este clasificatorio.

Fernando Rapallini (Perú vs Paraguay)

Juez central Jueces de línea VAR Fernando Rapallini - Argentina Diego Bonfa (ARG)

Maximiliano del Yesso (ARG)

Fernando Espinoza (ARG) - cuarto Mauro Vigliano (ARG)

Rodrigo Guarizo (BRA)

Héctor Baldassi (ARG)

El encargado de impartir justicia en el Perú vs Paraguay será Fernando Rapallini, réferi argentino de 43 años con categoría FIFA desde el 2014. Ha dirigido varios encuentros importantes, principalmente en su país. Tiene experiencia dirigiendo en certámenes continentales a nivel de clubes como la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, y también a nivel de selecciones como la Copa América y la Eurocopa.

Justamente en la edición 2019 de la Copa América, Rapallini dirigió por única vez a la selección peruana. Fue para el partido contra Brasil en la fase de grupos, que terminó en goleada 5-0 para el ‘Scratch’. Dos años después, el argentino se convirtió en el primer árbitro sudamericano que dirigió en la Eurocopa, tras haberse hecho cargo del encuentro entre Macedonia del Norte y Ucrania.

Fernando Rapallini es el primer árbitro sudamericano que dirigió en la Eurocopa | Foto: REUTERS

En las Eliminatorias, solo ha sido protagonista en cuatro partidos, uno para Rusia 2018 y tres en este proceso rumbo a Qatar 2022. Tiene un saldo de 13 tarjetas amarillas y una expulsión directa en esos cotejos.

Ahora bien, Rapallini no ha podido escapar de la polémica en algunos encuentros puntuales. Por ejemplo, en el empate 3-3 que protagonizaron Boca Juniors y Huracán en el 2018, Fernando Gago lo acusó por malos maltratos a los jugadores xeneizes. “Nos está boludeando, que hacemos tiempo, que somos malos, que estamos afuera”, manifestó molesto el exvolante.

ESTA FUE LA QUEJA DE GAGO SOBRE RAPALLINI#SuperligaxFOX | "Me está bolud....", le reveló el volante central a Guillermo Barros Schelotto. pic.twitter.com/hVlrFlJShp — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) May 12, 2018

A Fernando Rapallini también se le recuerda por la expulsión masiva (ocho jugadores) en el clásico de Porto de Alegre entre Gremio vs. Inter en 2020, un duelo que no supo controlar. Asimismo, el año pasado fue criticado por pitar un penal polémico y por una supuesta agresión que no vio en los cuartos de final de la Libertadores entre Olimpia y Flamengo.

Cabe señalar que, a inicios del 2020, el juez argentino fue suspendido durante un mes por la AFA, debido a la reiteración de errores cometidos en la redacción de informes. Rapallini reconoció que él no elaboró los informes, pero sí los aprobó sin revisar previamente, lo cual derivó en sanciones injustificadas contra jugadores de la liga gaucha, que posteriormente fueron revocadas.





🚫👨‍⚖ El Tribunal de Disciplina de #AFA decidió sancionar a Fernando Rapallini por "reiterados errores" en la redacción de los informes, con los casos de Pinola de #River y de Merolla y Araujo en #Huracán como principales focos de incumplimientos por parte del árbitro. pic.twitter.com/YMyU342KJD — TyC Sports (@TyCSports) February 21, 2020

Ojo al VAR

Mientras, también hay que ver la sala del VAR. Estatará a cargo del argentino Mauro Vigliano, quien el año pasado fue sanciondo con una fecha por cobrar un penal, siendo árbitro de campo, que definió el clásico para Racing ante Independiente en la liga argentina.

Mientras, existe un antecedente de Rapallini-Vigliano juntos . Mauro estuvo como encargado del VAR en una polémica decisión en el partido entre Olimpia y Flamengo por la Copa Libertadores. En el minuto 52 de juego, Rapallini le sacó una segunda amarilla y expulsó a Filipe Luiz (Flamengo), pero Vigliano llamó a Rapallini para que revise el VAR por una jugada anterior de penal favor de Flamengo, minutos antes de la expulsión.

Rapallini fue al monitor y determinó retroceder toda la jugada para cobrar penal a favor de Flamengo. Anuló la roja a Filipe Luiz, ya que esta jugada fue posterior al penal, y cobró la falta para los brasileños. Reglamentariamente procedió de buena forma.

Wilton Sampaio (Venezuela vs Colombia)

El encargado de dirigir el trascendental encuentro entre Venezuela vs Colombia es Wilton Sampaio, colegiado de la FIFA desde el 2013. El réferi brasileño de 40 años cuenta con amplia experiencia dirigiendo en el fútbol de su país natal. Además, en su historial figuran encuentros de importantes torneos como la Copa Libertadores, Sudamericana, Copa América y Mundial de Clubes.

En las Eliminatorias, Sampaio dirigió un total de 11 partidos, en los que mostró 46 tarjetas amarillas y cuatro rojas directas. Curiosamente, en cuatro de esos encuentros arbitró a Colombia, que nunca cayó bajo su dirección (dos empates y dos victorias). Uno de esos cotejos de los ‘cafeteros’ fue justamente contra Venezuela, que concluyó en igualdad sin goles en el marcador.

Colombia nunca perdió cuando Wilton Sampaio dirigió | Foto: EFE

En cuanto a sus polémicas más llamativas, al brasileño se le recuerda por una cuestionable actuación en la semifinal de la Copa Libertadores 2019 entre Boca Juniors y River Plate, donde cobró muchas faltas inexistentes a favor de los ‘Xeneizes’. Esto desencadenó la molestia de Marcelo Gallardo que calificó la actuación del árbitro como “lamentable”.

Asimismo, en el fútbol brasileño también tiene un historial controversial, como cuando fue encargado del VAR en la final de la Copa do Brasil 2018 entre Corinthians y Cruzeiro. Sampaio recomendó al juez principal revisar un penal inexistente, además de anular un gol por un leve roce. Las críticas le apuntaron tras ese encuentro vital.

Wilton Sampaio ayer fue el encargado del VAR en la final de la Copa de Brasil, como en el Monumental. Hizo revisar esta jugada más que dudosa que terminó en penal para Corinthians. Ah, va a dirigir en el Mundial de Clubes.https://t.co/ufukoxU7PY — Rodrigo S. Volpi (@rsvolpi) October 18, 2018

A nivel de selecciones, también ha tenido problemas. En la Copa América 2019, tras el empate a un gol entre Paraguay y Argentina, la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) presentó una queja formal por el arbitraje del brasileño. “Vamos a hacernos sentir sobre las jugadas que creemos que no fueron bien cobradas y lo vamos a enviar a Conmebol”, declaró el vicepresidente Javier Díaz de Vivar.

Patricio Loustau (Chile vs Uruguay)

Patricio Loustau, de 46 años, es un experimentado árbitro argentino, que adquirió la categoría FIFA en el 2011. Cuenta con un amplio historial dirigiendo encuentros del fútbol argentino, especialmente en el Superclásico entre Boca y River. De hecho, el ‘Millonario’ nunca ha estado contento con su arbitraje por los constantes fallos arbitrales en su contra en partidos de esta magnitud.

Ahora bien, Loustau ha dirigido 44 partidos en Libertadores y 21 en Sudamericana. Mientras que en Copa América, ha estado a cargo de siete encuentros. Curiosamente, el réferi argentino dirigió un importante cotejo de la liga peruana: la final de vuelta entre Alianza Lima y Binacional en el 2019. Además, en las Eliminatorias sudamericanas, ha dirigido 10 partidos, imponiendo un total de 46 tarjetas amarillas y dos rojas.

Patricio Loustau ha dirigido 10 partidos de Eliminatorias | Foto: GEC

Estuvo encargado en cinco partidos de Chile, que ganó tres y perdió dos de ellos. Resulta necesario recordar que Arturo Vidal ya expuso su desazón anteriormente con el árbitro argentino tras su actuación en los cuartos de final de la Copa América 2021, donde ‘La Roja’ fue eliminada a manos de Brasil.

“En un partido como este necesitas un árbitro que use pantalones, que sea justo y que no quiera ser el payaso del partido. Si hay un árbitro que no te deja jugar, que detiene el juego todo el tiempo, y cree que es la estrella del espectáculo, entonces es muy difícil”, expresó el volante chileno aquel entonces, lo cual le costó una multa de 15 mil dólares.

🔥EN LLAMAS🔥 Arturo Vidal apuntó contra el arbitraje del argentino Patricio Loustau tras la derrota de Chile 🇨🇱contra Brasil 🇧🇷.#CopaAmericaDIRECTV 🏆 pic.twitter.com/vBEC1gsRNr — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) July 3, 2021

Por su parte, a Uruguay le dirigió en seis encuentros y el saldo es relativamente positivo para los charrúas (cuatro victorias y dos derrotas). Eso sí, uno de los triunfos de la ‘Celeste’ fue altamente cuestionado desde el entorno peruano.

No se olvida aún el día en que Perú viajó a luchar por mantener sus esperanzas mundialistas en el Estadio Centenario en el 2013. Patricio Loustau inclinó la cancha a favor de los uruguayos, que ganaron 2-1: un codazo en perjuicio a Paolo Guerrero no fue sancionado con ninguna tarjeta, Yoshimar Yotún fue expulsado por arrojarle la pelota a un rival, cobró un penal que se inventó Luis Suárez y varias decisiones arbitrales sacaron de quicio a la ‘Blanquirroja’.

Patricio Loustau se retira del Estadio Nacional resguardado por policías tras polémico arbitraje | Foto: GEC

Eber Aquino (Bolivia vs Brasil)

Es paraguayo, tiene 41 años y es árbitro FIFA desde el 2016. Eber Aquino, encargado de impartir justicia en el Bolivia vs Brasil, además de dirigir en el fútbol de su país, le respalda su experiencia de 38 partidos entre Copa Libertadores y Sudamericana. Sin embargo, a nivel de selecciones apenas ha dirigido en un encuentro de la Copa América 2021 y cuatro en estas Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Justamente, la selección que más ha sido testigo de su arbitraje ha sido Bolivia, con tres partidos en el presente clasificatorio sudamericano. El elenco altiplánico nunca pudo ganar bajo su dirección (un empate y dos derrotas). Eso sí, nunca estuvo encargado de un encuentro de Brasil hasta este martes.

A Eber Aquino lo recuerdan por su polémica actuación en la primera fecha de las Eliminatorias. La caída 2-1 de Chile ante Uruguay en Montevideo generó bastante molestia a ‘La Roja’, pues se vieron perjudicados por un penal que no cobró el árbitro paraguayo. Incluso, la ANFP iba a pedir un castigo formal contra Aquino, pero no se llegó a concretar.

La revisó el VAR, pero no la revisó de nuevo el árbitro Eber Aquino: fue mano, pero no cobraron penal sobre el final en #Uruguay vs. #Chile en #Montevideo #Eliminatorias pic.twitter.com/yzYPY4sfRY — ADB 🇦🇷 (@El_Editor) October 9, 2020

Raphael Claus (Ecuador vs Argentina)

Aunque ya en encuentro de poca trascendencia, el árbitro brasileño Raphael Claus, de 43 años, se encargará de dirigir el Ecuador vs Argentina. Tiene la categoría FIFA desde el 2015 y, al igual que sus demás colegas, cuenta con experiencia dirigiendo partidos de la Libertadores y Sudamericana.

A nivel de selecciones, solo ha dirigido cuatro partidos de Copa América y otros cuatro partidos en las Eliminatorias. Claus estuvo a cargo de dos cotejos de Argentina en el presente clasificatorio: la ‘Albiceleste’ empató 1-1 con Paraguay y ganó 1-0 a Colombia. Por su parte, Ecuador nunca ha estado bajo la dirección del brasileño.

En aquel empate entre Argentina y Paraguay hubo bastante polémica. Raphael Claus sancionó un penal a favor de Paraguay; no expulsó a Ángel Romero, que le dio un rodillazo a Exequiel Palacios; tampoco le mostró la roja a Gonzalo Montiel por una dura entrada por atrás contra Miguel Almirón; omitió un penal que le cometieron a Lionel Messi; también le anuló un gol al capitán argentino. Los más descontentos con sus decisiones arbitrales fueron los argentinos.

🔟😡 Lionel Messi explotó contra Raphael Claus, el árbitro en el 1-1 frente a Paraguay, cuando le anuló el segundo gol a la Selección Argentina por medio del VAR



🗣️ "Ya nos cagaste dos veces. Dos veces nos cagaste" pic.twitter.com/VptMt4nkzD — Diario Olé (@DiarioOle) November 13, 2020

