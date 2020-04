La cuarentena por la pandemia del coronavirus ha ocasionado que los jugadores se acerquen mucho más al público mediante transmisiones en vivo. Esta tarde, Luis Advíncula conversó con Movistar Deportes y reveló el mecanismo que sigue en el famoso grupo de WhatsApp de la selección peruana.

Hace unos días, el grupo de WhatsApp de la selección peruana volvió a ser noticia tras la revelación de la permanencia de Christian Ramos, desmintiendo lo dicho por Jefferson Farfán.

A ello, Luis Advíncula añadió: "No han sacado a nadie, (Christian) Ramitos está presente siempre. De ese grupo no sale nadie, solo entra gente. Para entrar no te autoriza nadie, ni bien estás convocado entras porque ahí ponen los horarios de entrenamiento y los días de las charlas”

Luego acotó: “Sí, claro, hay memes, hay de todo en ese chat. No es que agarren de punto a alguien, si hay alguna declaración de quien sea, lo mandan al chat y lo destruyen. Pero queda claro que solo entra gente, nadie sale”.

