“Quiere estar, se siente identificado”: Quién es Fabio Gruber, el central de 1.90 metros que juega en Alemania y qué falta para que sea convocado

De Agsburgo a la Videna

De padre alemán y madre peruana, Fabio Gruber tuvo claro que quería ser futbolista profesional desde los 10 años. Por eso, a lo largo de su infancia, pasó por la academia juvenil de Augsburgo FC, equipo de su ciudad que juega en la tercera división alemana. En el 2013, cuando tenía 11 años, integró la cantera del club y no paró hasta llegar al primer equipo entre los años 2021 y 2023. Se afianzó como defensor central y, pese a estar tan lejos del arco rival, anotó seis goles en 64 partidos.

Tras dejar a su equipo de toda la vida, Gruber pasó a las filas de Verl y esta implicó su primera mudanza. Ya con 21 años, completó la temporada con su nuevo club y jugó un total de 46 partidos en los que pudo anotar dos veces en la tercera división de Alemania.

El gran saltó llegó en febrero de este año cuando, ya a sus 22 años, firmó por Nüremberg de la segunda división alemana, lo que significó un gran salto a su carrera y una revalorización de su ficha que, en aquel entonces, costó 700,000 mil euros y a día de hoy, en poco más de medio año, vale 200,000 más.

Su gran debut fue apenas cinco días después de haber sido oficializado y para la presente temporada, con Mirsolav Klose como entrenador del primer equipo, ha sido nombrado segundo capitán siendo una de las piezas claves en el once titular. Asimismo, con esta nueva camiseta ya lleva un gol en 18 partidos.

Tal como lo dejó claro Jean Ferrari en unas recientes entrevistas a diversos medios, la comunicación con Gruber ya ha existido por parte de Videna y ha habido correspondencia de parte del futbolista de 23 años. De hecho, según palabras del mismo Director Deportivo, hay mucha predisposición del defensor de poder vestir la ‘blanquirroja’ debido a que ha crecido siendo muy cercano a la cultura peruana por el lado de su madre. Una situación bastante parecida a la de Gianluca Lapadula y no tanto a la de Oliver Sonne, cuya relación con el país no era tan cercana en principio.

¿Qué falta?

Existe una diferencia entre obtener la nacionalidad y ser nacionalizado o naturalizado. En tanto al primer término, la nacionalidad se puede obtener por el lugar de nacimiento, por opción (al ser hijo de peruanos o por matrimonio tras cinco años de vínculo) o por ser naturalizado, es decir, el segundo término que aplica a los extranjeros que adquieren la nacionalidad tras cumplir con una residencia de cinco años en Perú como uno de los requisitos.

Por tanto, en el caso de Fabio Gruber, su situación está apta para obtener la nacionalidad debido a que su madre es peruana y ese lazo directo haría el proceso mucho más práctico y efectivo. Sin embargo, al ser burocrático, todavía tomará más tiempo. Desde Videna son optimistas respecto a que el futbolista pueda llegar a la convocatoria de Manuel Barreto para los partidos ante Chile y Rusia que se disputarán en noviembre.

