Antes de ser anunciado como nuevo seleccionador, el exportero ya había conversado con los referentes de la selección, con la base que conoce casi a la perfección porque fue preparador de arqueros en la era de Sergio Markarián (2011-2014) y Ricardo Gareca (2015-2022). “Ellos están convencidos que sí se puede”, señaló en su primera conferencia de prensa.

Ibáñez sabe de la importancia de esta fecha doble. Con siete puntos en la tabla, Perú aún tiene chances de luchar por un cupo mundialista. Este 20 de marzo recibirá en el estadio Nacional a Bolivia, rival que está en el séptimo lugar que otorga una plaza en el repechaje con 13 unidades. Son seis puntos de diferencia que el técnico busca que sean tres. Y cinco días después, la Bicolor visitará a Venezuela (12 pts.). Es decir, son dos rivales directos y la meta es, como mínimo, cuatro puntos.

Por el contexto, Ibáñez no dudó en levantar el teléfono y hablar con un Paolo Guerrero, máximo referente del seleccionado nacional. En teoría, el delantero de 41 años había renunciado al combinado patrio, incluso la FPF le dedicó un emotivo video de despedida. Sin embargo, este Diario conoció que el ‘9′ nunca estuvo cien por ciento seguro de dar un paso al costado. Y cuando conversó con el nuevo técnico, se mostró ilusionado por seguir.

“Cuento con él porque representa mucho para el grupo y para los rivales”, señaló Ibáñez. Y Paolo, así como el DT, aceptó el reto. “Yo tuve una reunión con Óscar (Ibáñez) y no es que me haya convencido, porque nadie me tiene que convencer para jugar al fútbol, simplemente le dije que era hora que más jóvenes estén en la Selección, sin embargo me dijo que contaba conmigo y, luego que me consideró, no podía decir que no. En mi casa somos muy nacionalistas y siempre pelearé por lo mío y por mi país”, declaró el atacante que lleva tres goles con Alianza este año.

Ibáñez y su manera de trabajar para recobrar la alegría

Quizá fue una elección de urgencia ante tanta negativa, pero Óscar Ibáñez trajo consigo el recuerdo de los mejores años de la selección peruana en mucho tiempo, esos en los que él era el preparador de arqueros de Ricardo Gareca. Y, como buen alumno, el exportero busca replicar algunas cosas buenas que hizo el Tigre en su estadía en la Videna.

“Aunque no son tan parecidos en su personalidad, ambos son humildes para escuchar al jugador, trabajadores. Él quiere replicar algunas cosas de Gareca, aunque también de Reynoso o Fossati, porque cree que también se hicieron algunas cosas buenas durante estos años, solo que los resultados no acompañaron”, nos dicen fuentes confiables y cercanas al técnico y la Videna.

Además de volver a la línea de cuatro en defensa y probablemente copiar el sistema táctico 4-2-3-1 de Gareca, Ibáñez es rígido en su decisión de convocar a quien o quienes mejor presente tienen. Por eso llamó a seis futbolistas de Alianza Lima, el equipo del momento que viene haciendo historia en la Copa Libertadores: Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Erick Noriega, Miguel Trauco, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero. Y también convocó a Pedro Aquino, quien no tenía espacio para Fossati.

“Me preguntó un amigo qué difícil lo que estoy haciendo (aceptar dirigir a la selección peruana), pero le respondí que difícil es tomar dos micros todos los días sin saber que iba a ser profesional”, contó Óscar Ibáñez sobre el reto de dirigir a Perú en medio del contexto en el que está. Con el sabor aún de ser también un mundialista, el entrenador confía en ser el héroe principal de esta nueva historia.

