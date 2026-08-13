Sentado un mueble de su departamento en Quito, Jesús Pretell nos atiende para conversar de su nueva experiencia en el fútbol ecuatoriano. Llegó a pedido del destituido Tiago Nunes, se ha vuelto indiscutible en la Liga de Quito, pero él aspira a más grandes a nivel local como internacional. Mientras revive todo lo que he pasado en su carrera, el ‘Candado’ confiesa su sueño: levantar el trofeo de la Copa Libertadores con el equipo ‘Albo’. Han pasado 18 años desde aquel triunfo de los ecuatorianos sobre Fluminense. En ese entonces, Pretell tenía 9 años, pero ahora, con 27, el futbolista de la Selección Peruana anhela jugar ese final en el torneo continental.

Hoy LDU visita a Mirassol de Brasil por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Jesús, con ocho meses en el fútbol ecuatoriano, ¿qué diferencias has encontrado en este campeonato con el del fútbol peruano?

Cuando llegue a Ecuador, lo más que se resalta aquí es la parte física. Creo que, en la intensidad, hay diferencia con los equipos en Perú. Acá son equipos más fuertes, más consistentes en el tema físico, pero en el Perú, en tema técnico, estamos parecidos.

¿Sientes que estás jugando el mejor fútbol de tu carrera?

Es un gran paso en el tema personal para mi carrera. De acá, yo tengo que buscar el salto para irme a otro lado. Lo tengo en mi mente, voy a trabajar muy duro para poder conseguirlo. Si siento que es el mejor fútbol de mi carrera, sí, mentalmente me siento me siento muy bien, me siento fuerte. En el campo, me voy sintiendo más cómodo, más maduro, con más confianza y eso es muy importante para mí. Voy ascendiendo, pero tengo que seguir trabajando porque hay cosas para mejorar y yo creo que, mejorando algunos puntos, reforzándolos, puedo dar un siguiente salto. Confío mucho en mí.

¿Cuáles son esos puntos, Jesús?

Por ahí, ser más constante, puedo llegar más al área, tener un poco más de gol, ser más consistente en ese tema. Hoy en día, los volantes centrales tienen que ser más consistentes tener un poco más gol y llegada.

¿Qué ha sido lo más difícil de la adaptación? Mirando hacia atrás, ¿en qué has crecido más?

Mi fortaleza siempre ha sido el tema físico. Como volante central, en el tema de la recuperación, el volante es fundamental. En tema de estadísticas, siempre he estado muy bien, el tema de la intensidad, el tema recuperación, el tema de orden, tácticamente muy bien. Creo que esos son mis puntos más fuertes y hay que continuar haciéndolo. A raíz de eso, uno tiene que tener humildad y reconocer que hay algunos puntos que uno tiene que mejorarlos, para para uno crecer y ser más consistente también en la selección para poder brindarle lo mejor.

Toca recuperar el paso en Liga en el campeonato local y mantener el ritmo en la Copa Libertadores, ¿qué ha conversado con ustedes el nuevo técnico?

Sí, se ha dado el objetivo que era clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores, que es muy importante tanto para el club como el grupo. Ahora tenemos que buscar liminar a Mirassol, para para estar en cuartos, ese es el siguiente objetivo.

Y la liga local…

En la liga local, nosotros sabemos muy bien que somos un equipo competitivo, sabemos la grandeza del club y que nosotros tenemos que siempre competir arriba. Entonces, lo tenemos muy claro. Al inicio, no empezamos bien, pero este es un camino largo, con muchos partidos de por medio, así que estamos enfocados en el juego que viene, que, ganando, que es lo que tenemos en mente, nos ponemos segundos. Sé que Independiente nos ha sacado una pequeña ventaja, pero el campeonato es largo, como te digo, vamos a enfrentarnos mano a mano con ellos y estamos seguros de que vamos a pelear arriba.

Jesús Pretell contra Fabián Ruiz en el amistoso frente a España. (Foto: Getty Images) / Manuel Velasquez

¿Cómo evalúas el proceso de Mano Menezes en estos partidos?

En el campo, eso lo sabemos muy bien, eso lo tenemos claro todos, que hay un recambio. Hay algunos jugadores de jerarquía con mucha experiencia que también siguen en la convocatoria, así como lo dijo Mano Menezes. Las puertas de la selección están abiertas a todos. Si bien es cierto que el ‘profe’ sigue buscando jugadores. Eso va a ser importante para el año que viene en las Eliminatorias, ya que tenemos que tener mucha variedad de jugadores. Va a ser importante para que el profe pueda escoger y seguir avanzando.

Paso a paso…

Sí, nosotros los futbolistas, sabemos que esto es ir poco a poco, paso a paso, con calma. Sabemos muy bien que no hay muchos jugadores peruanos en el extranjero y los que han salido rápido, han regresado rápido. Hace unas generaciones, había jugadores peruanos que estaban en el extranjero y se mantenían mucho tiempo. Hoy no es el mismo caso. Pero dentro de lo que hay, tenemos que armar un equipo muy fuerte, muy competitivo para poder ir al próximo Mundial, que es el objetivo.

Tú eres justamente uno de los pocos peruanos que está en el extranjero…

Yo te puedo hablar, ya que estamos aquí cara a cara más de un lado personal. Siempre he admirado los jugadores que han estado fuera, la admiración ha sido por un tema mental, por lo que mantenerse afuera es muy duro, muy duro. Actualmente, lo tomo muy bien, me siento muy preparado. Creo que más pasa por la parte mental porque los jugadores peruanos son buenísimos, técnicamente eso lo han dicho, incluso entrenadores y se ha visto, hemos podido ir al Mundial hace poco, pero más pasa por ese tema mental. Entonces, considero que, a raíz de eso, uno tiene que mantenerse fuerte, dejar al lado un poco que siempre dicen de la familia, yo sé que la familia es importante, pero por ello lo hacemos, ¿no? para darle una vida mejor. El fútbol peruano siempre tiene muchos amigos, entonces les cuesta también dejar eso, yo creo que hay que ser un poco más disciplinado en ese tema y darlo todo, ¿no? Venirse a un nuevo país, experimentar, crecer, nuevos retos y nuevos desafíos.

Jesús Pretell con Rodri en el amistoso frente a España. (Foto: Getty Images)

¿Cómo has llegado a esa madurez mental?

Bueno, hoy me toca estar aquí (Liga de Quito) y voy a dar lo mejor de mí para para seguir. La Liga es un gran club, hay gente muy buena que me han recibido de la mejor manera y voy a luchar duro hasta el día que esté aquí. Sabemos muy bien que yo no soy el jugador más talentoso que digamos, pero a raíz de mi fortaleza, de siempre tener a mi madre presente, creo que eso ha sido mi propósito, ¿no? Uno cuando tiene un propósito fuerte en la vida, siento que lo demás pasa a ser secundario. Entonces, si yo estoy aquí es por ellos, por mi familia, que siempre me apoyaron, yo no los voy a defraudar después de tantos años de esfuerzo, mi padre, igual.

Te entiendo…

Amo el fútbol, si estoy acá, puedo soportar, aguantar, es un deporte que amo y siento que voy a seguir aquí en Liga, voy a forzarme incluso para dar el siguiente salto y quedarme tranquilo de haberlo dado todo. Creo ese es mi objetivo.

Me dices que has cumplido uno de tus sueños, ¿qué otras metas aún no has cumplido?

Yo quiero, por ejemplo, ganar la Libertadores, es un sueño grande, un sueño que quiero. Hoy voy a competir octavos, primero fue pasar de fase, ¿no? pero ahora que estoy en octavos de final y quiero pasar a cuartos, ir a ir paso a paso. Poder campeonar Libertadores, ese es mi sueño campeonar con la Liga. Uno siempre es realista con los objetivos que se traza.

¿Qué sientes cuanto se dice que falta un Pretell actualmente en Cristal? Un jugador que ponga ese músculo y marca que necesita el mediocampo…

Te soy sincero, me hace sentir muy bien porque cuando uno es querido por la gente también se hace sentir un poco más valorado. Por ese lado, también ha sido uno de mis objetivos, estuve mucho tiempo en Cristal, tuve altos y bajos, pero nunca dejé de luchar porque yo quería algún día irme y que el hincha reconozca mi esfuerzo, reconozca lo que yo he podido brindarle a Cristal. Es un club el cual yo amo, soy hincha, he vivido ahí 3 años desde de chiquito, es un sentimiento fuerte que yo tengo hacia el club, hacia las personas que trabajan ahí y hacia la hinchada, Hoy en día que digan eso es gratificante para mí, solo tengo palabras de gratitud hacia ellos.

¿Cómo ves el tema de la hinchada en Ecuador?

No me gusta hacer comparaciones, pero en este caso lo voy a hacer porque se siente el calor de esta hinchada junto con la de Cristal. Ambas son hinchadas muy grandes, muy competitivas en el aspecto de exigirnos a nosotros y tienen toda la razón porque Cristal es un equipo grande de Perú y Liga de Quito en Ecuador. Entonces, una hinchada que exige bastante y eso va respaldado a los títulos que que tiene tanto Cristal y Liga que es a nivel de Sudamérica.

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