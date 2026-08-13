Por Raúl Castillo

Sentado un mueble de su departamento en Quito, Jesús Pretell nos atiende para conversar de su nueva experiencia en el fútbol ecuatoriano. Llegó a pedido del destituido Tiago Nunes, se ha vuelto indiscutible en la Liga de Quito, pero él aspira a más grandes a nivel local como internacional. Mientras revive todo lo que he pasado en su carrera, el ‘Candado’ confiesa su sueño: levantar el trofeo de la Copa Libertadores con el equipo ‘Albo’. Han pasado 18 años desde aquel triunfo de los ecuatorianos sobre Fluminense. En ese entonces, Pretell tenía 9 años, pero ahora, con 27, el futbolista de la Selección Peruana anhela jugar ese final en el torneo continental.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista